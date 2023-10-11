እምቅ ባህሪያቱን ለማስፋት ቀለሙን በዚንክ ውስጥ ማውጣት

በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ የኢንደስትሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች በዚንክ ኮምፕሌክስ ዘርፍ ባለ ሁለት ማዕከላዊ የዚንክ ኮምፕሌክስ ቀለምን በማዋሃድ ረገድ ትልቅ ስኬት ነበራቸው። ይህ ግኝት የዚንክ ቁሳቁሶችን እምቅ ባህሪያት በእጅጉ ሊያሰፋ ይችላል.
ዚንክ በባዮሎጂካል ሥርዓቶች ውስጥ በሰፊው የሚገኝ ጠቃሚ ንጥረ ነገር ነው። ከሌሎች ብረቶች ጋር ሲነፃፀር ለማምረት ርካሽ እና አነስተኛ መርዛማነት አለው. ይሁን እንጂ ተመሳሳይ ብረቶች በብረት ውስብስቦች ውስጥ ደማቅ ቀለሞችን ሲያሳዩ, የዚንክ ቁሳቁሶች የተለያዩ ቀለሞችን ያሳያሉ ተብሎ አይታሰብም ነበር.
በአንጄዋንድቴ ኬሚ ኢንተርናሽናል እትም ላይ በወጣው ጥናት ላይ ተመራማሪዎቹ በብረታ ብረት ውስብስቦች ላይ የሚፈጠረው የቀለም ለውጥ የሚከሰተው የሚታይ ብርሃን ኤሌክትሮኖችን በማዞሪያቸው መካከል ሲያንቀሳቅስ እንደሆነ አብራርተዋል። ነገር ግን በዚንክ በጣም የተረጋጋ ion ምህዋሮች መካከል ያለው የሃይል ክፍተት ከሚታየው ብርሃን ሃይል የበለጠ ስለሆነ ቀለም መስራት አልቻለም።
ተመራማሪዎቹ ሁለት የዚንክ ionዎችን ለማስተናገድ የሲሊኮን አቶሞችን የያዙ ሁለት ሞለኪውሎችን ቀርፀዋል። እነዚህ የዚንክ-ሲሊል ኮምፕሌክስ ሁለት የዚንክ አተሞችን በተለያየ ርቀት ይደግፋሉ። የዚንክ አተሞች የተራራቁበት በአንዱ ሥርዓት ውስጥ ቁሱ ቀለም የሌለው ነበር። ነገር ግን የዚንክ አተሞች አንድ ላይ በሚቀራረቡበት በሌላኛው ስርዓት, ቁሱ ቢጫ ታየ.
ተመራማሪዎቹ ሁለተኛውን የዚንክ አቶም ወደ ጨዋታ በማምጣት የዚንክ አተሞች አንድ ላይ ሆነው የሚታዩ ብርሃንን የሚስብ ውስብስብ መፍጠር እንደሚችሉ አሳይተዋል። ይህ በዚንክ ማዕከሎች መካከል ያለው መስተጋብር የዚንክ ውስብስቦችን እምቅ ባህሪያት ያሰፋዋል እና አስደሳች የሆኑ ቁሳቁሶችን ወደ ልማት ሊያመራ ይችላል.
ይህ ግኝት ከሚታየው ብርሃን ጋር መስተጋብር ለመፍጠር ለዚንክ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። በባዮሎጂ ውስጥ ያለው የዚንክ ስርጭት እና ዝቅተኛ መርዛማነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በባዮሴንሲንግ እና ባዮካታሊሲስ ውስጥ አዳዲስ መተግበሪያዎችን ማግኘት ይችላል።
ምንጭ፡ የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ