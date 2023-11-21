በጋላክቲክ ማእከል ውስጥ የኮከብ ምስረታ ላይ አዲስ ግንዛቤዎች

በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረጹ አዳዲስ ምስሎች በጋላክሲው መሀል ኮከቦችን የመፍጠር ውስብስብ ሂደት ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። በላቁ ካሜራዎች እና ሚስጥራዊነት ባላቸው መሳሪያዎች የታጀበው ቴሌስኮፕ ከዚህ ቀደም በአሮጌ ቴክኖሎጂ የማይታወቁ የሰማይ አካላትን ለማየት ኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ ይጠቀማል።
ቴሌስኮፑ በቅርቡ ከምድር 25,000 የብርሃን ዓመታት ርቆ በሚገኘው ሳጅታሪየስ ሲ በተባለው ክልል ላይ አተኩሯል። የእሱ ኃይለኛ ጥራት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እያንዳንዱን ኮከብ ለየብቻ እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል, ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ዝርዝሮችን ይሰጣል. በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ዋና ተመራማሪ የሆኑት ሳሙኤል ክሮዌ እንዳሉት፣ “[ምስሎቹ] እጅግ በጣም ብዙ ዝርዝር ጉዳዮችን ያሳያሉ፣ ይህም ከዚህ ቀደም በማይቻል መልኩ የኮከብ አደረጃጀትን በዚህ አካባቢ እንድናጠና አስችሎናል” ብለዋል።
የሚገርመው፣ ምልከታዎቹ አሁን ተመራማሪዎች በቅርበት የሚመረምሩዋቸውን ያልታወቁ ባህሪያትንም ይፋ አድርገዋል። በአስከፊ ሁኔታው የሚታወቀው የጋላክሲክ ማእከል በኮከብ አፈጣጠር ላይ ለሚታዩ ንድፈ ሐሳቦች እንደ መሞከሪያ ቦታ ይቆጠራል። ስለዚህ አካባቢ የተሻለ ግንዛቤ በማግኘት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መላምታቸውን ለማረጋገጥ ተስፋ ያደርጋሉ።
በተጨማሪም ፣በምልከታው ወቅት ፣የቴሌስኮፕ ኢንፍራሬድ ካሜራ ጥቅጥቅ ባለ ደመና ዙሪያ ከፍተኛ መጠን ያለው ionized ሃይድሮጂን ልቀትን አገኘ። ይህ ክስተት፣በተለምዶ ለወጣት ግዙፍ ኮከቦች፣ከትልቅነቱ አንፃር ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። ከእነዚህ ልቀቶች በስተጀርባ ያሉትን መንስኤዎች ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው.
የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የኮከብ አፈጣጠርን እንቆቅልሽ ከመፍታቱ በተጨማሪ ስለ ፀሀይ እና ፕላኔቶች ያለን እውቀት አስተዋፅዖ አድርጓል። እ.ኤ.አ. በ2021 ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ስለ ጽንፈ ዓለም አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በየጥ
ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በ2021 የተከፈተ የላቀ የጠፈር ምልከታ ነው። ኃይለኛ ካሜራዎች እና በጣም ሚስጥራዊነት ያላቸው መሳሪያዎች ያሉት ሲሆን የሰማይ አካላትን በዝርዝር ለመመልከት ያስችላል።
ኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ ምንድን ነው?
ኢንፍራሬድ አስትሮኖሚ የኢንፍራሬድ ጨረር በመጠቀም የሰማይ አካላትን በማጥናት ላይ የሚያተኩር የስነ ፈለክ ጥናት ክፍል ነው። ይህ ዓይነቱ ጨረራ ከሚታየው ስፔክትረም በላይ ሲሆን በተለይም ዝቅተኛ የእይታ ብርሃን የሚያመነጩ ነገሮችን በመግለጥ ረገድ ጠቃሚ ነው።
ቴሌስኮፑ በጋላክሲው ማእከል ውስጥ ምን ተያዘ?
ቴሌስኮፑ ሳጂታሪየስ ሲ በተባለው ጋላክሲ ውስጥ የሚገኝ ክልል ምስሎችን ቀርጿል፣ ወደ 500,000 የሚጠጉ ኮከቦችን እና ማንነታቸው ያልታወቁ ባህሪያትን ተመራማሪዎች አሁን በዝርዝር እየመረመሩ ነው።
ሳይንቲስቶች ionized ሃይድሮጂን ልቀትን በተመለከተ ምን ያስገረማቸው ነገር አለ?
ምንም እንኳን ionized ሃይድሮጂን ልቀቶች በተለምዶ ከወጣት ግዙፍ ኮከቦች ጋር የተቆራኙ ቢሆኑም በጋላክሲው ማእከል የተገኘው ልቀት መጠን ሳይንቲስቶች ከጠበቁት በላይ ነው። ከእነዚህ ልቀቶች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው.
የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ምን ሌሎች አስተዋጾ አድርጓል?
ቴሌስኮፕ የኮከብ አፈጣጠርን ከማጥናት በተጨማሪ እ.ኤ.አ.