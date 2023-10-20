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የሳይንስ ሊቃውንት የብረት አተሞችን እንቅስቃሴ በምድር ድፍን ውስጣዊ ኮር ውስጥ አግኝተዋል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 20, 2023
የሳይንስ ሊቃውንት የብረት አተሞችን እንቅስቃሴ በምድር ድፍን ውስጣዊ ኮር ውስጥ አግኝተዋል

የሳይንስ ሊቃውንት በጠንካራው የምድር ውስጠኛ ክፍል ውስጥ የብረት አተሞች እንቅስቃሴን በተመለከተ በቅርቡ አንድ አስደናቂ ግኝት ወስደዋል ። ይህ አዲስ ግኝት በፕላኔታችን እምብርት ላይ ባለው ውስብስብ ተለዋዋጭነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ምድር መግነጢሳዊ መስክ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

የምድር እምብርት በሁለት ክፍሎች የተከፈለ ነው-ፈሳሽ ውጫዊ እና ጠንካራ ውስጠኛው ክፍል. ጠንካራው ውስጠኛው ክፍል, ምንም እንኳን ስሙ ቢኖረውም, ሙሉ በሙሉ የማይንቀሳቀስ አይደለም. ከተወሰነ ጊዜ በፊት በውስጠኛው ኮር ውስጥ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ እንዳለ ይታወቃል፣ አሁን ግን ሳይንቲስቶች በግለሰብ ደረጃ የብረት አተሞች እንቅስቃሴ እንደሚያጋጥማቸው ደርሰውበታል።

ይህ የብረት አተሞች በጠንካራ ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ስለ ምድር መግነጢሳዊ መስክ ያለን ግንዛቤ ጠቃሚ አንድምታ አለው። መግነጢሳዊ መስክ የሚፈጠረው በውጫዊው ኮር ውስጥ ባለው የቀለጠ ብረት እንቅስቃሴ ነው፣ እና በውስጠኛው ኮር ውስጥ የብረት አተሞች እንቅስቃሴ የፕላኔቷን አጠቃላይ መግነጢሳዊ ባህሪ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

ሳይንቲስቶች በመሬት ውስጥ የሚጓዙ የሴይስሚክ ሞገዶችን በማጥናት በውስጣዊው ኮር ባህሪያት ላይ ጥቃቅን ለውጦችን መመልከት ችለዋል. እነዚህ ለውጦች የብረት አተሞች እንቅስቃሴን ያመለክታሉ, ይህ ቀደም ሲል ያልታወቀ ክስተት መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ ነው.

የብረት አተሞች በጠንካራ ውስጠኛው ኮር ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ መረዳት የምድርን ኮር እና መግነጢሳዊ መስክ ውስብስብ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ለመረዳት ትልቅ እርምጃ ነው። ይህ ጥናት ስለ ፕላኔታችን ውስጣዊ አሠራር ያለንን እውቀት ይጨምራል እና እንደ ጂኦፊዚክስ እና ጂኦማግኔቲዝም ባሉ መስኮች እድገት ላይ አስተዋፅዖ የማድረግ አቅም አለው።

ምንጮች:
– የህንድ ትምህርት | ወቅታዊ የትምህርት ዜና | ዓለም አቀፍ የትምህርት ዜና | የቅርብ ጊዜ ትምህርታዊ ዜናዎች

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