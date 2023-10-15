አልፎ አልፎ የፀሐይ ግርዶሽ ለመያዝ ፎቶግራፍ አንሺ የክላውድ ሽፋንን አሸንፏል

ጥቅጥቅ ያለ የደመና ሽፋን ትናንት በምስራቅ ኩተናይ ክልል የተከሰተውን የፀሐይ ግርዶሽ እይታ ሊያበላሽ እንደሚችል ስጋት ፈጥሯል። ሆኖም፣ የደመናው ድንገተኛ መሰባበር የሮኪዎች አስትሮኖሚ ላብ ቴክ ሪክ ኖዌል ኮሌጅ ጥቂት ብርቅዬ ክስተትን እንዲያነሳ አስችሎታል። ኖዌል ግርዶሹን ፎቶግራፍ ለማንሳት ምን ያህል ጥረት እንደሚያስፈልግ ገልጿል፣ ይህም አስፈላጊውን መሳሪያ ማግኘት እና ቴሌስኮፕን ለጥሩ ትኩረት ማስተካከልን ይጨምራል። ምንም እንኳን ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩም, ኖዌል የግርዶሹን ምርጥ ፎቶ ማንሳት ችሏል, እንዲያውም ሁለት የፀሐይ ቦታዎችን ይይዝ ነበር.
ከፊል ግርዶሹ የጀመረው ቅዳሜ ጥቅምት 9 ከቀኑ 11፡14 ላይ ሲሆን ጨረቃ 67% የፀሀይን ከፍታ በ10፡25 am ላይ ስትሸፍን የኖዌል ክስተት በተሳካ ሁኔታ መያዙ ለውሳኔው እና ለቴክኒካል ብቃቱ ማሳያ ይሆናል።
ግርዶሽ ፎቶግራፍ ማንሳት ውስብስብ ስራ ሊሆን ይችላል, ልዩ መሳሪያዎችን እና እውቀትን ይፈልጋል. በኖዌል ከተጠቀሱት ቃላቶች መካከል የሴሌስትሮን ቴሌስኮፕ፣ የትኩረት መቀነሻ፣ የእይታ ጀርባ፣ ክሬፎርድ ትኩረት እና አግኚስኮፕ ያካትታሉ። እነዚህ ሁሉ እንደ ግርዶሽ ያሉ የሰማይ ክስተቶች ግልጽ እና ትክክለኛ ምስሎችን በመቅረጽ ረገድ ሚና የሚጫወቱ መሳሪያዎች ናቸው።
ተገቢው የአይን መከላከያ ካልተደረገበት የፀሐይ ግርዶሽ ማየት አደገኛ እና ዘላቂ የአይን ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ስለዚህ በኖዌል የነጩን የማጣሪያ ሳጥን ክዳን እንደ ትንበያ ስክሪን ሲጠቀም እንደተገለጸው የፀሐይ ማጣሪያን መጠቀም ወይም ግርዶሹን በተዘዋዋሪ መንገድ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጭ፡ e-KNOW (ምንም URL አልተሰጠም)