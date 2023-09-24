የሳጥን ጄሊፊሽ የመማር ችሎታዎች፡ የመማር ዝግመተ ለውጥ መስኮት

ውስብስብ በሆነው የእይታ ስርዓታቸው የሚታወቀው ቦክስ ጄሊፊሽ የመማር ችሎታ እንዳለው ተመራማሪዎች ደርሰውበታል። እነዚህ አንጎል የሌላቸው ፍጥረታት ሰውነታቸውን የሚቆጣጠሩት በተከፋፈለው የነርቭ ሴሎች አውታረመረብ ነው፣ እና የማወቅ ችሎታቸውን መረዳታቸው የመማር ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በቦክስ ጄሊዎች ውስጥ መማርን ማጥናት ለሳይንቲስቶች በቤተ ሙከራ ውስጥ ሊሰለጥን የሚችል ባህሪ ማግኘት ስለሚያስፈልጋቸው ፈታኝ ሁኔታ ፈጥሮባቸዋል። ተመራማሪዎቹ በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂስት አንደርስ ጋርም የሚመሩት ቦክስ ጄሊዎች ወደ ማንግሩቭ ሥር በሚጠጉበት ጊዜ በሚያስፈጽመው ፈጣን የፊት ላይ እንቅስቃሴ ላይ ለማተኮር ወሰኑ። በጨለማው ሥሮች እና በሐመር ውሃ መካከል ያለው ንፅፅር በአስደናቂ ሁኔታዎች ምክንያት ሊለወጥ ስለሚችል ጄሊዎች እስከ ሥሩ ያለውን ርቀት ለመለካት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ተመራማሪዎቹ የሳጥን ጄሊዎች ከሥሮቹ ጋር እንዳይጋጩ ማወቅ ይማሩ እንደሆነ ለመፈተሽ፣ ተለዋጭ ጥቁር እና ቀላል ነጠብጣቦች ሥሩን እና ውሃን የሚወክሉ ባልዲዎችን ፈጥረዋል። ጭረቶች ከፍተኛ ንፅፅር ሲኖራቸው፣ የሳጥኑ ጄሊዎች ወደ ባልዲው ግድግዳዎች ውስጥ አልገቡም ። ሆኖም፣ ባነሰ ንፅፅር፣ ጄሊዎቹ መጋጨት ጀመሩ። ከጥቂት ግጭቶች በኋላ የሳጥኑ ጄሊዎች ባህሪያቸውን ቀይረው በግድግዳው ላይ ካለው ንድፍ ርቀው በመዋኘት እና የፊት ገጽታን የሚያደርጉበትን ጊዜ ጨምረዋል።
በቀጣይ ሙከራዎች ተመራማሪዎቹ የእይታ የነርቭ ሴሎችን ከሳጥን ጄሊፊሽ አውጥተው በአንድ ምግብ ውስጥ ተመልክተዋል። ሴሎቹ ግጭትን ለማስመሰል ትንሽ የኤሌትሪክ ምት በሚቀበሉበት ጊዜ ባለ መስመር ምስሎች ታይተዋል። በደቂቃዎች ውስጥ ሴሎቹ ጄሊፊሾች እንዲዞሩ ምልክት ማድረግ ጀመሩ።
በጥናቱ ውስጥ ያልተሳተፉ ተመራማሪዎች ውጤቱን አድንቀው በሲንዳሪያን ውስጥ የመማርን አመጣጥ በመረዳት ረገድ ትልቅ እድገት አድርገው ይቆጥሩታል ፣ እነዚህም የባህር አኒሞኖች ፣ ሃይድራስ እና ጄሊፊሾች።
ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች ዓላማው ለሳጥኑ ጄሊፊሽ የመማር ችሎታዎች ተጠያቂ የሆኑትን ልዩ ሴሎችን ለመለየት እና በእነዚህ ሴሎች ውስጥ አዳዲስ መረጃዎችን ሲያካትቱ የሚከሰቱ ሞለኪውላዊ ለውጦችን ለመመርመር ነው። ይህ ጥናት በማዕከላዊ የአንጎል መዋቅር ውስጥ ቢገኙም የመማር ችሎታ በነርቭ ሴሎች መካከል ሁለንተናዊ ስለመሆኑ ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።
ምንጮች:
- ምንጭ ጽሑፍ: አልተሰጠም
- የ cnidarians ፍቺ፡- የባህር አኒሞኖች፣ ሃይድራስ እና ጄሊፊሾችን የሚያጠቃልሉ የእንስሳት ቡድን።
- ጥቅስ፡- ኬን ቼንግ፣ በሲድኒ፣ አውስትራሊያ በሚገኘው የማኳሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር።