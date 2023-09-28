በካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ ውስጥ አስደናቂ የመማር ችሎታዎች ተገኝተዋል

የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሾች የተማከለ አእምሮ ባይኖራቸውም ፈጣን የመማር እና መረጃን የመያዝ አስደናቂ አቅም እንዳላቸው በ‹Current Biology› መጽሔት ላይ የታተመ አዲስ ጥናት አረጋግጧል። እነዚህ ጄሊፊሾች፣ አንድ ሺህ የነርቭ ሴሎች ብቻ ያላቸው፣ እንደ ሰው እና አይጥ ያሉ የተማከለ አእምሮ ካላቸው ፍጥረታት ጋር በሚመሳሰል ተጓዳኝ ትምህርት እንቅፋቶችን ማሰስ ይችላሉ።
ግኝቶቹ የተራቀቀ ትምህርት የተማከለ አእምሮን ይጠይቃል የሚለውን እምነት ቀደም ብሎ ይሞግታል፣ ይህም የመማር እና የማስታወስ የዝግመተ ለውጥ አመጣጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሾች የደወል ቅርጽ ያለው አካል አላቸው እና 24 ዓይኖችን ባቀፈ ውስብስብ እይታቸው ላይ በመተማመን በጨለመ ውሃ ውስጥ ለመንቀሳቀስ እና በአደን ወቅት በውሃ ውስጥ የዛፍ ሥሮችን ያስወግዱ።
የጄሊፊሾችን የመማር ችሎታ ለመፈተሽ ሳይንቲስቶች ተፈጥሯዊ መኖሪያቸውን ለመምሰል ተለዋጭ ግራጫ እና ነጭ ነጠብጣቦች ያሉት ክብ ታንክ ፈጠሩ። ግራጫው ግርፋት ከሩቅ የማንግሩቭ ሥሮች ጋር ይመሳሰላል። በሙከራው ወቅት፣ ጄሊፊሾች መጀመሪያ ላይ ወደሚታወቁት የሩቅ ጅራቶች ተጠግተው ይዋኙ ነበር፣ ብዙ ጊዜም ይጋጫሉ። ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋላ ባህሪያቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተለወጠ.
በሙከራው መጨረሻ ላይ ተመራማሪዎች ጉልህ የሆነ የባህሪ ለውጥ አስተውለዋል። ጄሊፊሽ ከታንኩ ግድግዳ ላይ ያለውን ርቀት በግምት 50% ጨምሯል፣ ግጭትን ለማስወገድ የተሳካላቸው ፒቮቶች ቁጥር በአራት እጥፍ ጨምሯል እና ከግድግዳው ጋር ያለውን ግንኙነት በግማሽ ቀንሷል። የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ ጃን ቢሌኪ እንደገለፀው ጄሊፊሾች አነቃቂዎችን ማገናኘት እና መሰናክሎችን ማስወገድ ተምረዋል, በሁሉም መለኪያዎች ውስጥ አፈፃፀማቸውን አሻሽለዋል.
ለሙከራው ስኬት የጄሊፊሾችን የተፈጥሮ መኖሪያ በዱር ውስጥ የሚመስል አካባቢን በመፍጠሩ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላው በጥናቱ የተሳተፉት ዶ/ር አንደርስ ጋርም ይህ ጥናት ለአእምሮ ህመም መድሀኒት ባያገኝም በሽታውን በተሻለ ለመረዳት እና የመከላከያ እርምጃዎችን ለማዘጋጀት መሰረት ይጥላል ብለዋል።
በማጠቃለያው፣ በካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ ላይ የተደረገው ጥናት የተማከለ አንጎል ባይኖራቸውም አስደናቂ የመማር ችሎታቸውን አጉልቶ ያሳያል። ግኝቶቹ በመማር እና በማስታወስ ግንዛቤ ላይ ጉልህ አንድምታ አላቸው እና በሰዎች ላይ የነርቭ በሽታዎችን ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታሉ።
ምንጮች:
- 'በሳጥኑ ጄሊፊሽ ትሪፔዳሊያ ሳይስቶፎራ ውስጥ ተባባሪ ትምህርት' ፣ የአሁኑ ባዮሎጂ
- ሲ.ኤን.ኤን.
- ገለልተኛ