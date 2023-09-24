ጄሊፊሽ ስለ የመማር ችሎታዎች ባህላዊ እምነቶችን ይፈትናል።

ጄሊፊሽ፣ የተማከለ አእምሮ ባይኖረውም፣ ከሰዎች እና ከሌሎች ውስብስብ ፍጥረታት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የላቀ የመማር ችሎታዎችን ያሳያል፣ ስለ ነርቭ ትምህርት ሂደቶች ባህላዊ እምነቶችን ይፈታል። በCurrent Biology ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት ሳይንቲስቶች የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ (ትሪፔዳሊያ ሳይስቶፎራ) መሰናክሎችን መለየትና ማስወገድ እንዲማሩ አሠልጥነዋል፣ ይህም ቀላል የሚመስሉ ፍጥረታት በተጓዳኝ ትምህርት እንቅፋቶችን የማስወገድ ችሎታ እንደሚያገኙ አሳይቷል።
የካሪቢያን ቦክስ ጄሊፊሽ፣ ከጣት ጥፍር የማይበልጥ፣ 24 አይኖች ደወል በሚመስሉ አካላቸው ውስጥ የተካተቱ ውስብስብ የእይታ ስርዓት አላቸው። ራዕያቸውን በጨለመ ውሃ ውስጥ ለመዘዋወር እና ከውሃ ስር ያሉትን የዛፍ ሥሮች ለማምለጥ ይጠቀሙበታል. ጄሊፊሾችን በአስመሳይ የትምህርት አካባቢ በመመልከት - በግራጫ እና በነጭ ግርፋት ያጌጠ ክብ ክብ ታንክ - ተመራማሪዎች ጄሊፊሾች ከጊዜ ወደ ጊዜ የመርከብ ችሎታቸውን አሻሽለዋል ። ከግድግዳው ጋር ያላቸውን አማካይ ርቀት ጨምረዋል, ግጭትን ለማስወገድ የተሳካላቸው ምሰሶዎች ቁጥር በአራት እጥፍ ጨምረዋል እና ከግድግዳው ጋር ያለውን ግንኙነት ቀንሰዋል.
ተመራማሪዎቹ የጄሊፊሽ ተጓዳኝ ትምህርት መሰረታዊ ሂደትንም መርምረዋል። የጄሊፊሾችን የእይታ ስሜት ማዕከላት ራሆፓሊያ የሚባሉትን ገለሉ፤ ስድስት አይኖች ያሉት እና የጄሊፊሾችን መምታት እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩት። ተመራማሪዎቹ ወደ ግራጫ አሞሌዎች በሚጠጉበት ጊዜ rhopalia ደካማ የኤሌክትሪክ ማነቃቂያ በማሰልጠን ፣ መዋቅሩ ለብርሃን ግራጫ አሞሌዎች ምላሽ ለመስጠት መሰናክሎችን የሚያስወግዱ ምልክቶችን ማመንጨት እንደጀመረ ደርሰውበታል። ይህ የሚያሳየው የእይታ እና ሜካኒካል ማነቃቂያዎችን በማጣመር በጄሊፊሽ ውስጥ ለተዛማጅ ትምህርት አስፈላጊ መሆኑን እና rhopalia እንደ የመማሪያ ማዕከል ሆኖ ያገለግላል።
ጥናቱ የተራቀቀ ትምህርት የተማከለ አእምሮን እንደሚፈልግ እና የዝግመተ ለውጥን የመማር እና የማስታወስ ሥረ-ሥሮች ላይ ብርሃን ይፈጥራል የሚለውን የቀድሞ አስተያየቶችን ይሞግታል። ተመራማሪዎቹ የጄሊፊሽ የነርቭ ሥርዓቶች ሴሉላር ግንኙነቶችን የበለጠ ለመመርመር አቅደው የማስታወስ ምስረታውን ሂደት ለመፍታት። በጣም ቀላል የሆኑትን የነርቭ ሥርዓቶች እንኳን የመማር ችሎታን መረዳቱ በነርቭ ሥርዓቱ ታሪክ መጀመሪያ ላይ ስለተፈጠሩ መሠረታዊ ሴሉላር ስልቶች ግንዛቤን ይሰጣል።
ምንጮች:
– የአሁኑ ባዮሎጂ፡- በሴል ፕሬስ የታተመ በአቻ የተገመገመ ሳይንሳዊ መጽሔት፣ የተለያዩ የባዮሎጂ ገጽታዎችን ይሸፍናል።
- ጥናቱ: "በሳጥኑ ጄሊፊሽ ትሪፔዳሊያ ሳይስቶፎራ ውስጥ አጋዥ ትምህርት" በ Current Biology የታተመ።