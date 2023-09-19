ወደ ጥንታዊ ባህሮች የተመለሱ የአንጎል ሴሎች

በቅርብ ጊዜ በጄኖሚክ ደንብ ማዕከል በባለሙያዎች የተደረገ ጥናት የአንጎል ሴል ክፍሎች ከ800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ጥልቀት በሌለው ባህር ውስጥ እንደሚገኙ አረጋግጧል። ተመራማሪዎች በፕላኮዞአን, ጥቃቅን የባህር ውስጥ እንስሳት ምርመራ, የነርቭ ሴሎች የዝግመተ ለውጥ ጉዞ ላይ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል.
በግምት የአንድ ትልቅ የአሸዋ እህል የሚያክሉ ፕላኮዞአኖች በሞቃታማ እና ጥልቀት በሌለው ውሃ ውስጥ ይኖራሉ እና አልጌዎችን እና ማይክሮቦችን በመመገብ ይተርፋሉ። የአካል ክፍሎች ወይም የተለያዩ የአካል ክፍሎች እጥረት ቢኖርም, ፕላኮዞአን ከአምስቱ ዋና የእንስሳት ዝርያዎች እንደ አንዱ ተደርገው ይወሰዳሉ, ከ ctenophores, ስፖንጅዎች, ሲኒዳሪያን እና ቢላቴሪያኖች ጋር.
የፕላኮዞአን ሕልውና ማዕከላዊ peptidergic ሕዋሳት ናቸው, ምግባቸውን እና እንቅስቃሴያቸውን የሚመሩ peptides ይለቃሉ. ጥናቱ የእነዚህን ህዋሶች ዝግመተ ለውጥ እና ተግባር ለመረዳት “የሴል አትላሶችን” ለመፍጠር ሞለኪውላዊ እና ስሌት ትንታኔዎችን ተጠቅሟል። እነዚህ የፔፕቲደርጂክ ህዋሶች ለዘመናዊው የነርቭ ሴሎች ቀዳሚዎች ሆነው አገልግለዋል.
ተመራማሪዎቹ በፕላኮዞአን ውስጥ ዋና ዋና ዘጠኝ የሴል ዓይነቶችን የሚያገናኙ የሴል ዓይነቶችን "በመካከል" ውስብስብ የሆነ አውታረ መረብ አግኝተዋል. ከዚህም በላይ ከሌሎች ህዋሶች የሚለዩት የፔፕቲደርጂክ ህዋሶች በሚሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በኋላ በላቁ ፍጥረታት ውስጥ ከተፈጠሩት የነርቭ ሴሎች ጋር አስገራሚ ተመሳሳይነት አሳይተዋል። ይህ ከኒውሮኖች ጋር ያለው ልዩ መመሳሰል እንደ ስፖንጅ ወይም ክቴኖፎረስ ባሉ ቀደምት ቅርንጫፎች ላይ አልታየም።
ጥናቱ በፔፕቲደርጂክ ሴሎች እና በነርቭ ሴሎች መካከል ሦስት ጉልህ ትይዩዎች አሳይቷል። በመጀመሪያ ደረጃ, የፕላኮዞአን ሴሎች በ cnidarians እና bilaterians ውስጥ ከሚታየው ኒውሮጄኔሲስ ጋር በሚመሳሰል መልኩ ይለያያሉ. በሁለተኛ ደረጃ፣ እነዚህ ህዋሶች ብዙ የኒውሮን የመልእክት መላላኪያ መጨረሻ አካላት አሏቸው ነገር ግን እንደ ኤሌክትሪክ ምልክቶችን መምራት ያሉ የእውነተኛ ነርቭ ባህሪያት የላቸውም። በመጨረሻ፣ ጥልቅ ትምህርት እነዚህ ሴሎች በ GPCRs በኩል የሚገናኙት በኒውሮፔፕቲድ ተነሳስተው፣ የነርቭ ግንኙነትን በማንጸባረቅ እንደሆነ አረጋግጧል።
የዝግመተ ለውጥን የጊዜ መስመር በማጉላት፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ከ 800 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነርቭ ሴሎች መሰረታዊ ክፍሎች በጥንታዊ ባህር ውስጥ ቅርፅ እየያዙ ነበር። ቅድመ አያቶቻቸው ከታዩ ከመቶ ዓመት ገደማ በኋላ የፕላኮዞአን ፔፕቲደርጂክ ሴሎች እንደ ion channels እና post-synaptic scaffolds ያሉ ለነርቭ ሴሎች አስፈላጊ የሆኑ ወሳኝ ባህሪያትን ሊይዙ ይችላሉ።
የመጀመሪያው ዘመናዊ ነርቭ ከ 650 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደታየ ቢገመትም ፣ በ ctenophores ውስጥ እንደ ኒውሮናል መሰል ህዋሶች አሉ ፣ ልዩ ባህሪ ያላቸው ፣ የነርቭ ሴሎች የዝግመተ ለውጥ አቅጣጫ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የጥናቱ አዘጋጆች እነዚህን ክፍት ጥያቄዎች ለመፍታት እና የነርቭ ሴሎችን እና ሌሎች የሕዋስ ዓይነቶችን የዝግመተ ለውጥ መንገዶችን የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የጂኖሚክ ቅደም ተከተል እየገሰገሰ ሲሄድ እንደ ፕላኮዞአን ፣ ‹Ctenophores› እና ስፖንጅ ባሉ ባህላዊ ባልሆኑ ሞዴል እንስሳት የተያዙ ምስጢሮች ቀስ በቀስ ይከፈታሉ ፣ ይህም በዝግመተ ለውጥ የሕይወት ታሪክ ላይ የበለጠ ብርሃን ይሰጣል ።
ምንጮች:
- [የሴል ጆርናል] (https://www.cell.com/)
- [የጂኖሚክ ደንብ ማዕከል] (https://www.crg.eu/)