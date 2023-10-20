የቀዶ ጥገና ሐኪም ልጁ ለዘለቄታው የዓይን ጉዳት ከደረሰበት በኋላ ወላጆችን እንደ መጫወቻ መጫወቻዎች ሌዘር እስክሪብቶ እንዳይገዙ አሳስቧል

አንድ የ11 አመት ህጻን ለዘለቄታው የአይን ጉዳት ያደረሰበትን ሁኔታ ተከትሎ አንድ አማካሪ የህጻናት የዓይን ሐኪም ወላጆች ልጆቻቸውን በሌዘር እስክሪብቶ እንደ መጫወቻ እንዲጫወቱ እንዳይፈቅዱላቸው ተማጽነዋል። ሃሪ በመባል የሚታወቀው ልጅ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ማዕከላዊ እይታውን አጥቷል እና በምርመራዎች በሬቲና ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አሳይቷል. አሁን ወርሃዊ መርፌዎችን ይቀበላል, ነገር ግን የማየት ችሎታው ሙሉ በሙሉ ሊመለስ አይችልም.
ሀሪን የሚያክመው የቀዶ ጥገና ሀኪም አቢጊና ሻፊ በዮርክሻየር ሌሎች አራት ህጻናት በሌዘር እስክሪብቶ ምክንያት ለሚደርስ ተመሳሳይ ጉዳት ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጿል። ሚስ ሻፊ እነዚህ መሳሪያዎች የሚያደርሱት ጉዳት ዓይነ ስውርነት ወይም ሌላ የማይቀለበስ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል የእድሜ ልክ ክትትል እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። ምንም እንኳን ሌዘርን በሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ ላይ ማብራት ህገወጥ ቢሆንም በዩኬ ውስጥ ሌዘር እስክሪብቶዎችን መሸጥ እና ባለቤት መሆን ህጋዊ ነው።
ሚስ ሻፊ በገበያ ላይ የሚገኙ ብዙ ሌዘር እስክሪብቶች ከአውሮፓ ህብረት የደህንነት መስፈርቶች ጋር የማይጣጣሙ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ከተሰየመው ሃይል የሚበልጡ መሆናቸውን አስረድተዋል። ህጻናት እነዚህን እስክሪብቶች በመጠቀም ፊኛዎችን ማስደሰት ቢችሉም ዓይናቸውን ወደ ዓይኖቻቸው መጠቆም ግን ለከፋ ጉዳት እንደሚዳርግ አስጠንቅቃለች።
የሃሪ ወላጆች የጉዳቱን መንስኤ ወደ የዓይን ሐኪም ከወሰዱት በኋላ ደርሰውበታል። በተደረገው ምርመራ የአልትራቫዮሌት ጉዳት ያደረሰ ሲሆን እናቱ ሌዘር እስክሪብቶ እንደያዘ ያስታውሳል። በቀኝ ዓይኑ ላይ ከደረሰው ጉዳት በተጨማሪ የግራ አይኑ ላይ በተደረገው ምርመራ ምንም እንኳን የማየት ችሎታው ባይጎዳም በግራው አይኑ ላይ ጉዳት ማድረሱ ታውቋል።
ሌዘር እስክሪብቶውን በመስመር ላይ የገዛችው የሃሪ እናት ማዘናቸውን ገልጸው ሌሎች ወላጆችም ተመሳሳይ ስህተት እንዳይሰሩ አሳስበዋል። የልጇን የስራ እድል እና የመንዳት ችሎታን ጨምሮ በልጇ ህይወት ላይ የሚኖረውን የረጅም ጊዜ ተፅእኖ ገልጻለች።
ጉዳዩ ወላጆች ለልጆቻቸው መጫወቻ ሲገዙ ንቁ እንዲሆኑ ለማስታወስ ያገለግላል። ሌዘር እስክሪብቶ ምንም ጉዳት የሌለው ሊመስል ይችላል፣ ግን አላግባብ ጥቅም ላይ ሲውል ከባድ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ለሁለቱም አምራቾች እና ሸማቾች ለደህንነት ቅድሚያ መስጠት እና ምርቶቹ አስፈላጊ የሆኑትን መስፈርቶች የሚያሟሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
– [ቢቢሲ ዜና](ምንጭ)