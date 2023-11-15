ኮሜትዎችን መወርወር በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሕይወትን ሊዘራ ይችላል?

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ጅራፍ ጀልባዎች በጋላክሲ ውስጥ ላሉ ሌሎች ፕላኔቶች የህይወት ህንጻዎችን ሊያደርሱ ይችላሉ። ሞለኪውላዊ ቁሳቁሶችን ወደ ምድር የሚያደርሱት ኮሜትዎች ንድፈ ሃሳብ በደንብ የተረጋገጠ ቢሆንም፣ የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ይህ ሂደት ለሌሎች ፕላኔቶችም እንዴት ሊከሰት እንደሚችል አሳይተዋል።
የጥናቱ መሪ ሪቻርድ አንስሎው ስለ ኤክሶፕላኔቶች ከባቢ አየር የበለጠ በምንማርበት ጊዜ ውስብስብ ሞለኪውሎች በኮሜትሮችም ሊደርሱ እንደሚችሉ ማወቅ እንደሚቻል ያስረዳሉ። ኮሜቶች ወደ ምድር ሕይወት የሚመሩ ሞለኪውሎችን አምጥተው ሊሆን እንደሚችል ሁሉ በጋላክሲው ውስጥ ለተበተኑ ፕላኔቶችም ተመሳሳይ ነገር ሊሆን ይችላል።
ኮሜቶች ኦርጋኒክ ቁስን በብቃት ለማድረስ በአንፃራዊነት በዝግታ ፍጥነት ከ15 ኪሎ ሜትር በታች በሰከንድ መጓዝ አለባቸው። ማንኛውም ፈጣን፣ እና አስፈላጊዎቹ ሞለኪውሎች የሙቀት መጠኑ እና ፍጥነታቸው እንዲለያዩ ስለሚያደርጋቸው ተጽዕኖውን አይተርፉም።
ሳይንቲስቶች እንደሚጠቁሙት ኮሜቶች በትክክለኛው ፍጥነት ሊጓዙ የሚችሉባቸው ስርዓቶች በፖድ ሲስተም ውስጥ የሚገኙ አተር ናቸው፤ እነዚህም የፕላኔቶች ቡድን አብረው ይዞራሉ። በእንደዚህ አይነት ስርዓቶች ውስጥ ኮከቦች ከአንዱ ፕላኔት ምህዋር ወደ ሌላው በመዞር ወይም በመወርወር ፍጥነታቸውን ይቀንሳሉ. ኮሜትው በዝግታ የሚጓዝ ከሆነ በፕላኔቷ ገጽ ላይ ሊወድቅ ይችላል ፣ ይህም ለህይወት ቀዳሚዎች ናቸው ተብሎ የሚታመነውን ያልተነኩ ሞለኪውሎችን በተሳካ ሁኔታ ያደርሳል።
ተመራማሪዎቹ እንደነዚህ ያሉትን ስርዓቶች ከፀሀይ ስርዓታችን ውጭ ህይወትን ለመፈለግ የሚችሉ ቦታዎች እንደሆኑ ይለያሉ. ኮመቶች አሚኖ አሲዶች፣ ቫይታሚን B3 እና ሃይድሮጂን ሳያናይድ (ኤች.ሲ.ኤን.) ጨምሮ የተለያዩ ፕሪቢዮቲክ ሞለኪውሎችን እንደሚሸከሙ ይታወቃል። የኤች.ሲ.ኤን.
ተመራማሪዎቹ የሂሳብ ሞዴሊንግ ቴክኒኮችን በመጠቀም ኮመቶች ቀዳሚ ሞለኪውሎችን በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ለሕይወት እንደሚያቀርቡ ወሰኑ። ከፀሀያችን ጋር በሚመሳሰል ኮከብ ለሚዞሩ ፕላኔቶች ፕላኔቷ ዝቅተኛ ክብደት እና በሲስተሙ ውስጥ ካሉ ሌሎች ፕላኔቶች ጋር መዞር እንዳለባት ደርሰውበታል። በቅርብ ምህዋሮች ላይ ያሉ የአቅራቢያ ፕላኔቶች ፍጥነታቸው ከፍ ባለባቸው ዝቅተኛ የጅምላ ኮከቦች ዙሪያ ላሉ ፕላኔቶች በጣም ወሳኝ ናቸው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ከፀሀይ ስርአታችን በላይ ህይወት ፍለጋ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ. ሳይንቲስቶች የኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን አቅርቦት የሚያመቻቹ ስርዓቶችን በመለየት ተመሳሳይ ባህሪያት ያላቸውን ፕላኔቶች በማጥናት ላይ ማተኮር ይችላሉ። ይህ አካሄድ ስለ ሕይወት አመጣጥ መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለመፍታት በሥነ ፈለክ እና በኬሚስትሪ ውስጥ የተደረጉ እድገቶችን ያጣምራል።
በየጥ
Q: ኮሜቶች የህይወት ህንጻዎችን ለሌሎች ፕላኔቶች እንዴት ሊያደርሱ ይችላሉ?
A: በዝግታ ፍጥነት የሚጓዙ ኮሜቶች በፕላኔቷ ገጽ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ፣ ይህም ለህይወት ቀዳሚ ናቸው ተብሎ የሚታመነውን ያልተነካኩ ሞለኪውሎች ያደርሳሉ።
Q: ለኮሜቶች ኦርጋኒክ ቁስን ለማቅረብ ምን ዓይነት ስርዓቶች ተስማሚ ናቸው?
A: የፕላኔቶች ቡድን በቅርበት በሚዞሩበት በፖድ ሲስተም ውስጥ ኮመቶች በትክክለኛው ፍጥነት የመጓዝ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው።
Q: ለሕይወት መፈጠር ጠቃሚ የሆኑትን ኮመቶች ምን ዓይነት ሞለኪውሎች ይይዛሉ?
A: ኮመቶች እንደ አሚኖ አሲዶች፣ ቫይታሚን B3 እና ሃይድሮጂን ሳያናይድ (ኤች.ሲ.ኤን.) ያሉ ፕሪቢዮቲክ ሞለኪውሎች እንደያዙ ይታወቃል።