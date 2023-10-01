የአየር ንብረት ለውጥ በቅጠሎች እና በአበባ ጊዜ ላይ ያለው ተጽእኖ

በግላሴቪን፣ ደብሊን የሚገኘው የእጽዋት መናፈሻዎች የአየር ንብረት ለውጥ በእጽዋት እድገት ጊዜ ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለማጥናት ከ1970ዎቹ ጀምሮ በአውሮፓ አቀፍ ሙከራ ላይ በመሳተፍ ላይ ናቸው። አትክልቶቹ በቅጠላቸው፣በማበብ እና በመውደቅ የተከለሉ ዛፎችን እና እንደ ፖፕላር፣ቢች፣ቼሪ እና የአበባ ከረንት ያሉ ቁጥቋጦዎችን ሲከታተሉ ቆይተዋል። እነዚህ ተክሎች ከጀርመን የእጽዋት መናፈሻዎች የተገኙ እና በመላው አውሮፓ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ተልከዋል. የቅጠል መውጣት እና የአበባው ገጽታ ጊዜን በመመዝገብ ተመራማሪዎቹ የአየር ሁኔታን በነዚህ ፍኖሎጂካል ተክሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ መገምገም ይችላሉ.
የእጽዋት አትክልት ዳይሬክተር ማቲው ጀብ እንዳሉት የፕሮጀክቱ የረዥም ጊዜ ተፈጥሮ ተመራማሪዎች በጊዜ ሂደት ወቅቶችን በሚደርሱበት ጊዜ ለውጦችን እንዲያስቡ ያስችላቸዋል. በመላው አውሮፓ ከሚበቅሉ ተመሳሳይ ዕፅዋት የሚሰበሰበው መረጃ የአየር ንብረት ለውጥን ለመረዳት ከአንድ ቦታ ከሚሰበሰበው መረጃ የበለጠ ውጤታማ ነው። ፕሮጀክቱ የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ በማሳየት በአውሮፓ ውስጥ ለሦስት ሳምንታት ያህል የበልግ ቅጠል መደረጉን ገልጿል። ጄብ በአማካኝ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እፅዋት በዓመት አራት ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን እየገሰገሱ መሆኑን ጠቁሟል።
ይህ የቅጠል እና የአበባ ጊዜ ለውጥ በእጽዋት እና በአካባቢያቸው መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል. ቀደምት ቅጠሎች እና አበባዎች በአበባዎች ላይ በሚመሰረቱ ተክሎች, የአበባ ዱቄቶች እና ሌሎች ፍጥረታት መካከል ያለውን ሚዛን ሊያበላሹ ይችላሉ. ሥርዓተ-ምህዳሮች በትክክል መስራታቸውን የሚያቆሙበት ነጥብ ሊኖር ይችላል የሚል ፍራቻ አለ፣ ይህም ዝርያዎች እራሳቸውን የማሰራጨት አቅማቸው ውስን ነው። ጄብ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን የሚይዙ እና ለአካባቢው አስፈላጊ የሆኑትን የጎለመሱ ጠንካራ እንጨቶችን የመጠበቅን አስፈላጊነት አበክሮ ገልጿል።
ከዚህ በመካሄድ ላይ ያለው ፕሮጀክት ግኝቶች የአየር ንብረት ለውጥ በእጽዋት ስነ-ምህዳር ላይ የሚያስከትለውን ተፅእኖ ለመረዳት እና ለመቀነስ ተጨማሪ የምርምር እና የጥበቃ ጥረቶች አስፈላጊነት ያሳያሉ።
ምንጮች፡ ዘ ጋርዲያን