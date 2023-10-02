በካርቦን መመረዝ ውስጥ የቦረል እና መካከለኛ ደኖች ሚና

ለሳተላይት ምስሎች እጅግ አስደናቂ የሆነ የትንታኔ ዘዴን በመጠቀም፣ አንድ አለም አቀፍ የምርምር ቡድን እ.ኤ.አ. በ2010 እና 2019 መካከል በአለም አቀፍ የደን ባዮማስ ላይ አመታዊ ለውጦችን በተሳካ ሁኔታ ቀርጿል። በፈረንሳይ አማራጭ ኢነርጂ እና አቶሚክ ኢነርጂ ኮሚሽን (ሲኢኤ) እና INRAE አስተባባሪነት ያተኮረው ጥናት ዋና የካርቦን ሰመጠ በተለያዩ የደን ባዮሞች።
ተመራማሪዎቹ ከፍተኛ መጠን ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በመምጠጥ ቦሬያል እና መካከለኛ ደኖች ቀዳሚው የዓለማችን የካርበን ማስመጫዎች ሆነዋል። በአንፃሩ ሞቃታማ ደኖች ለደን ጭፍጨፋ፣ ለእሳትና ለድርቅ የተዳረጉት ከካርቦን ገለልተኛነት የተቃረቡ ናቸው። ኔቸር ጂኦሳይንስ በተሰኘው መጽሔት ላይ የታተሙት እነዚህ ግኝቶች ለወጣቶች ደኖች የሂሳብ አያያዝ እና የደን መራቆትን በተገመቱ የካርበን-ማስጠቢያ ሞዴሎች ውስጥ ይበልጥ ውጤታማ የአየር ንብረት ለውጥን የመቀነስ ስልቶችን ለማዳበር ያለውን ጠቀሜታ ያጎላሉ።
በእጽዋት ባዮማስ መጨመር የተገኘ የካርቦን ቅኝት የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የባዮማስ ካርቦን ሚዛን የሚወሰነው እንደ ተክሎች እድገት፣ የደን ሽፋን መስፋፋት፣ መከር፣ የደን መጨፍጨፍ፣ መመናመን፣ የዛፍ ሞት እና የተፈጥሮ መዛባት ባሉ ነገሮች ነው። የባዮማስ ካርበን ክምችቶችን በጊዜ ሂደት መከታተል የአየር ንብረት ለውጥ እና የሰዎች እንቅስቃሴ በሥርዓተ-ምህዳር ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ለመረዳት እና ለመተንበይ ወሳኝ ነው፣ ይህም ውጤታማ የአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳ ፖሊሲዎችን ለማዘጋጀት ያስችላል።
የእጽዋት መረጃን ለማግኘት ተመራማሪዎቹ የአፈር እርጥበት እና የውቅያኖስ ጨዋማነት (SMOS) ሳተላይት በተለይም የ L-band vegetation optical deep (L-VOD) ዘዴን ተጠቅመዋል። ይህ ልዩ አቀራረብ በአማካይ ከመሬት በላይ ያለውን የካርበን ክምችት በአለም አቀፍ ደረጃ ለመገመት አስችሏል። ነገር ግን፣ የኤል-ቪኦዲ በሰፊው መተግበሩ በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ጣልቃገብነት በሰዎች እንቅስቃሴዎች እና በእፅዋት ውሃ ይዘት ምክንያት ውስንነቶች አሉት።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ፣የተመራማሪው ቡድን የጣልቃገብነት ተፅእኖዎችን ለመቀነስ ጊዜያዊ የሲግናል መበስበስ ቴክኒኮችን ያካተተ ድርብ ማጣሪያ አዘጋጅቷል። ከ 2010 እስከ 2019 ባለው ጊዜ ውስጥ አጠቃላይ የቀጥታ ባዮማስ ካርበን በመሬት ስነ-ምህዳር ውስጥ ያለውን የቦታ እና ጊዜያዊ ስርጭትን ለማስላት ከመሬት በላይ የባዮማስ መረጃን እና ከላይ እና ከመሬት በታች ያለው የባዮማስ ሬሾ አለም አቀፍ ካርታ ተጠቅመዋል።
ውጤቱ እንደሚያሳየው ከ 500 እስከ 2010 የመሬት ላይ ባዮማስ የካርቦን ክምችቶች በግምት በ 2019 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ጨምረዋል ። ለአለም አቀፍ የካርበን መስመድን ቀዳሚ አስተዋፅዖ ያደረጉ የዱር እና መካከለኛ ደኖች ሲሆኑ ፣ ሞቃታማ ደኖች በደን መጨፍጨፍ እና በዛፎች ሞት ምክንያት አነስተኛ የካርበን ምንጮች ሆኑ ። በድርቅ ምክንያት የተከሰተ. ግኝቶቹ የጫካ ዕድሜን አስፈላጊነትም አጉልተው አሳይተዋል፣ በእድሜ የገፉ ሞቃታማ ደኖች ከካርቦን ገለልተኛ መሆናቸው ጋር፣ ወጣት እና መካከለኛ እድሜ ያላቸው መካከለኛ እና የቦረል ደኖች ደግሞ ትልቁ የካርበን ማጠቢያዎች ሆነው አገልግለዋል።
እነዚህ ግኝቶች ሁሉም ያረጁ ደኖች ትልቅ የካርበን ማጠቢያዎች ናቸው ብለው የሚገምቱትን ነባር የትንበያ ሞዴሎችን ይሞግታሉ እና ለደን መራቆት እና ለደን መጨፍጨፍ በሞቃታማ ደኖች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ አያሳስቡም። የካርቦን ሰመጦችን ተለዋዋጭነት በአለም አቀፍ ደረጃ ለመረዳት የደን እድሜ እና መመናመንን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ይህ እውቀት የበለጠ ውጤታማ የአየር ንብረት ለውጥን የመቀነስ ፖሊሲዎችን ማሳወቅ ይችላል።
ምንጭ፡ ያንግ፣ ኤች እና ሌሎች፣ የባዮማስ ካርበን ክምችት በአለም አቀፍ ደረጃ መጨመር ባለፉት አስርት አመታት ውስጥ በሰሜናዊ ወጣት ደኖች እድገት ነው። ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ (2023) DOI: 10.1038 / s41561-023-01274-4.