የብርሃን ምስጢራትን መግለጥ፡ አዚምታል የኋላ ፍሰት እና ሱፐርኦሳይክልስ

በዋርሶ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ፋኩልቲ ተመራማሪዎች በኦፕቲክስ ዘርፍ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። በሰዓት አቅጣጫ የተጠማዘዙ ሁለት የብርሃን ጨረሮችን በመቆጣጠር በውጤቱ ሱፐርላይዜሽን ጨለማ ክልሎች ውስጥ ጸረ-ሰዓት አቅጣጫ ጠመዝማዛዎችን መፍጠር ችለዋል። ይህ ክስተት፣ 'azimuthal backflow' በመባል የሚታወቀው፣ ስለ ብርሃን ባህሪ ያለንን ጥንታዊ ግንዛቤ የሚፈታተን እና በብርሃን-ነገር መስተጋብር ላይ ጥናት ላይ ጉልህ እንድምታ አለው።
በተለምዷዊ መልኩ, ነገሮች ሊተነበይ በሚችል መልኩ እንዲንቀሳቀሱ እንጠብቃለን. የቴኒስ ኳስ ስንወረውር ድንገት አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ እኛ ይመለሳል ብለን አንጠብቅም። ነገር ግን፣ በኳንተም መካኒኮች መስክ፣ ቅንጣቶች ልዩ ባህሪያትን ሊያሳዩ ይችላሉ። የኳንተም ቅንጣቶች በተወሰኑ ጊዜያት ወደ ኋላ ሊመለሱ ወይም ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ሊሽከረከሩ ይችላሉ, ይህ ክስተት "የኋላ ፍሰት" ተብሎ ይጠራል.
በኳንተም ሲስተም የጀርባ ፍሰት በሙከራ ያልታየ ቢሆንም፣ የብርሃን ጨረሮችን በመጠቀም በክላሲካል ኦፕቲክስ በተሳካ ሁኔታ ታይቷል። የዋርሶ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቀደሙት ስራዎች ላይ ገንብተው የኋለኛውን ፍሰት ውጤት በሁለት አቅጣጫዎች ተመልክተዋል። ሁለት የብርሃን ጨረሮችን በአሉታዊ የምሕዋር አንግል ሞመንተም በመቆጣጠር፣ የጣልቃ ገብነት ጥለት በጨለማ ክልሎች ውስጥ በአካባቢው አዎንታዊ የምህዋር መአዘን ሞመንተም ተመልክተዋል።
የዚህ ግኝት አንድምታ ጉልህ ነው። ተመራማሪዎቹ ክስተቱን ለመከታተል የ Shack-Hartman wavefront ሴንሰር ተጠቅመዋል፣ይህም ለቦታ መለኪያዎች ከፍተኛ ትብነት የሚሰጥ ነው። ይህ የ azimuthal የኋላ ፍሰት እና የሱፐርኦሲሌሽን ደረጃዎች ግንዛቤ እንደ ኦፕቲካል ወጥመድ እና እጅግ በጣም ትክክለኛ የአቶሚክ ሰዓቶችን ዲዛይን የመሳሰሉ መተግበሪያዎችን ሊያሻሽል ይችላል።
በተጨማሪም፣ ከዚህ ምርምር የተገኙት ግንዛቤዎች በአስደናቂው የኳንተም ሜካኒክስ ዓለም ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል እና በብርሃን ባህሪ ላይ አዲስ እይታን ይሰጣሉ። የብርሃን ምስጢራትን መፍታት ስንቀጥል፣የእኛን ሳይንሳዊ ማዕቀፎች የሚፈታተኑ ይበልጥ ያልተለመዱ ክስተቶችን ልናገኝ እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በኦፕቲክስ ውስጥ የኋላ ፍሰት ምንድነው?
Backflow በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ቅንጣቶች ወይም ሞገዶች ወደ ኋላ የመንቀሳቀስ ወይም ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ የመዞር እድላቸውን የሚያሳዩበትን ክስተት ያመለክታል። የብርሃን ጨረሮችን በመጠቀም በክላሲካል ኦፕቲክስ በተሳካ ሁኔታ ታይቷል.
አዚምታል የኋላ ፍሰት ምንድን ነው?
አዚምታል የኋላ ፍሰት በተለይ ሁለት የብርሃን ጨረሮችን በተለያየ ስፋት እና በአሉታዊ ምህዋር አንግል ሞመንተም ሲይዝ የሚስተዋለውን ተቃራኒ ውጤት ያመለክታል። ይህ በውጤቱ ጣልቃ-ገብነት ጥለት ውስጥ በጨለማ ክልሎች ውስጥ የአካባቢያዊ አወንታዊ የምህዋር ማዕዘናት ፍጥነት ብቅ ይላል።
ሱፐርኦሳይክልስ ምንድን ናቸው?
Superoscillations የሚከሰቱት የአንድ ሱፐርፖዚሽን አካባቢያዊ መወዛወዝ በጣም ፈጣኑ ፎሪየር አካል ከሆነ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገለፀው በ 1990 ሲሆን ለሞገድ ባህሪ ጉልህ የሆነ አንድምታ አለው. በዚህ ምርምር አውድ ውስጥ፣ በክፍል ውስጥ ያሉ ሱፐርኦሲሌሽን በአዚምታል የኋላ ፍሰት መገለጫ ውስጥ ይሳተፋሉ።
የዚህ ጥናት እምቅ አተገባበር ምንድን ነው?
የ azimuthal backflow እና superoscillations በክፍል ውስጥ ያለው ግንዛቤ እንደ ኦፕቲካል ወጥመድ እና እጅግ በጣም ትክክለኛ የአቶሚክ ሰዓቶች ንድፍ ባሉ መስኮች ላይ ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች አሉት። እነዚህ ግንዛቤዎች የብርሃን-ነገር መስተጋብርን ለመቆጣጠር እና የቴክኖሎጂ አቅሞችን ለማራመድ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታሉ።