ርዕስ፡ የኮስሞስ ምስጢራትን ይፋ ማድረግ፡ በጥቁር ሆልስ፣ በዎርምሆልስ እና በጊዜ ጉዞ የሚታይ ጉዞ

የጥቁር ጉድጓዶች፣ የዎርምሆል እና የጊዜ ጉዞዎች እንቆቅልሽ ዓለም ለብዙ መቶ ዓመታት የሰውን ልጅ ምናብ ይማርካል። ከሥነ ጽሑፍ ጀምሮ እስከ ሲኒማ ድረስ፣ እነዚህ የጠፈር ድንቆች ከአቅማችን በላይ ስለሆኑት ምስጢሮች የማወቅ ጉጉት አድሮብናል። በአስደናቂ ትብብር፣ የፊዚክስ ሊቅ ኪፕ ቶርን እና አርቲስት ሊያ ሃሎራን በእነዚህ የጠፈር ክስተቶች ላይ ብርሃን ለማብራት እና አእምሮአችንን ለማቀጣጠል “የአጽናፈ ዓለማችን ጠማማ ጎን፡ ኦዲሴይ በጥቁር ሆልስ፣ ዎርምሆልስ፣ ጊዜ ጉዞ፣ እና የስበት ሞገዶች።
የኖቤል ተሸላሚ የሆነው ቶርን በስበት ሞገዶች ላይ በሰራው ድንቅ ስራ ሳይንሳዊ እውቀቱን ወደ ግንባር ያመጣል። ከተለምዷዊ ፕሮሴስ በመነሳት፣ ቶርን ትረካውን በግጥም መልክ ያቀርባል፣ ርዕሰ ጉዳዩን ከሃሎራን አስደናቂ ምሳሌዎች ጋር በሚያቆራኘው በግጥም ውበት።
በአስደናቂው የሃሎራን የስነጥበብ ጥበብ አንባቢዎች ጥቁር ቀዳዳዎች ከጠፈር ጊዜ ክሮች ጋር ወደተጣመሩበት ወደሚሽከረከረው አስደናቂ ዩኒቨርስ መግባት ይችላሉ። እያንዳንዱ ብሩሽ ምት የእነዚህን የጠፈር behemoths ማራኪ ተፈጥሮ ያሳያል፣ እንደ ሃሎራን ሚስት በጥቁር ቀዳዳ ፊት ስትታጠፍ፣ ይህም የጠፈር ጊዜን መዞር ያሳያል።
ከድንበር አልፎ፣ መጽሐፉ ሳይንሳዊውን ከሥነ ጥበባዊው ጋር በማዋሃድ፣ እንደ ካርል ሳጋን እና እስጢፋኖስ ሃውኪንግ ያሉ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ስለ ኮስሞስ ግንዛቤ እንዲኖረን አስተዋፅዖ አድርጓል። ሥዕሎቹ ራሳቸው ጥቁር ጉድጓዶች ሲጋጩ እና ዎርምሆልስ ወደ ጊዜ ጉዞ በሮች ሲቀየሩ የሚያሳዩ አስደናቂ የጥበብ እና የሳይንስ ውህደትን ያሳያሉ።
በዚህ ምስላዊ ትዕይንት መካከል፣ “የአጽናፈ ዓለማችን ጠማማ ጎን” ከእነዚህ ፅንሰ-ሀሳቦች በስተጀርባ ያለውን ታሪካዊ አውድ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ለአሁኑ ግንዛቤያችን መንገድ የከፈቱትን ሳይንሳዊ ግኝቶች እያጣራ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2017 ቶርን እና ባልደረቦቹን የኖቤል ሽልማት ካስገኘ በሌዘር ኢንተርፌሮሜትር ግራቪታሽናል-ሞገድ ኦብዘርቫቶሪ (LIGO) ከተካሄደው ትልቅ ጥናት ጀምሮ እስከ አጽናፈ ዓለማችን መወለድ ዙሪያ ያሉ ምስጢሮችን ለመፍታት ቃል እስከሚገቡት ቀጣይ ጥረቶች ድረስ ፣ መጽሐፉ ሀብታም ይሰጣል ። የእውቀት ንጣፍ.
በየጥ:
ጥ፡ የ"የአጽናፈ ዓለማችን ጠማማ ጎን፡ ኦዲሲ በጥቁር ሆልስ፣ ዎርምሆልስ፣ በጊዜ ጉዞ እና በስበት ሞገዶች" ዋናው ትኩረት ምንድን ነው?
መልስ፡ መጽሐፉ ስለ ጥቁር ጉድጓዶች፣ ዎርምሆልስ፣ የጊዜ ጉዞ እና የስበት ሞገዶች የጠፈር ክስተቶችን ይዳስሳል።
ጥ፡ በኪፕ ቶርን እና በሊያ ሃሎራን መካከል ያለው ትብብር መጽሐፉን እንዴት ያሳድጋል?
መ፡ ቶርን ሳይንሳዊ እውቀቱን ያመጣል፣ የሃሎራን ስነ ጥበብ ደግሞ የእነዚህን የጠፈር ድንቆች ውስብስብ ተፈጥሮ በእይታ ይወክላል።
ጥ፡- በመጽሃፉ ቅርጸት ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
መልስ፡ ቶርን ከተለምዷዊ ፕሮሴስ ይልቅ ትረካውን በግጥም መልክ ያቀርባል፣ በሃሎራን ቁልጭ ስዕላዊ መግለጫዎች ተሟልቷል።
ጥ፡- ከጥቁር ጉድጓዶች እና ዎርምሆልስ ውጪ በመጽሐፉ ውስጥ ምን ሌሎች አካላት ቀርበዋል?
መ፡ መጽሐፉ በ LIGO ላይ ያለውን ስራ እና እንደ ካርል ሳጋን እና እስጢፋኖስ ሃውኪንግ ካሉ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ያበረከቱትን አስተዋፅኦ ጨምሮ ስለእነዚህ ፅንሰ-ሀሳቦች እንድንረዳ ያደረጉትን ታሪካዊ ምርምር አጉልቶ ያሳያል።