ህንድ የስፔስ ውድድርን ማስወገድ አለባት ይላል አዲስ መጽሐፍ

“ቻንድራያን-3፡ ህንድ በጨረቃ” የተሰኘ አዲስ መጽሃፍ ህንድ አሁን በዩናይትድ ስቴትስ እና በቻይና መካከል ባለው የጠፈር ውድድር ውስጥ መሳተፍ እንደሌለባት አበክሮ ይናገራል። የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ስኬት የህንድ ስርዓት እንደዚህ ያሉ ቴክኖሎጂን የሚጨምሩ ፕሮጀክቶችን ለማሳካት ያለውን አቅም አስቀድሞ አሳይቷል።
በማኖሃር ፓሪካር የመከላከያ ጥናትና ትንተና ተቋም አማካሪ በአጄይ ሌሌ የተፃፈው መፅሃፍ ስለ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ እና የህንድ የጨረቃ ፕሮግራም አዝጋሚ ለውጥ ያሳያል። በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የህንድን ጉዞ ወደ ጨረቃ ይቃኛል።
እንደ ሌሌ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ስኬት ለህንድ የንግድ ህዋ ዘርፍ ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ አቅም ያሳያል። ይህ ስኬት ወደፊት በህዋ ዘርፍ ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶችን ይስባል ተብሎ ይጠበቃል።
ሌሌ ህንድ ራሷን እንደ “ጨረቃ ውድድር” እየተባለ የሚጠራው አካል አድርጋ ልትገነዘብ አይገባም ሲል ይሟገታል። በህዋ ላይ የሚደረግ ውድድር የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የሃይል ፓለቲካ ገላጭ ገፅታ እንደነበር እና ዛሬ እያንዳንዱ ሀገር የራሱን የቴክኖሎጂ እና የፋይናንሺያል አቅሞች መሰረት በማድረግ የህዋ ፕሮግራሞቹን ያቅዳል።
ሃገራት ጨረቃን ለፕላኔታዊ ሃብቶች እየዳሰሱ መሆኑን ሲገነዘቡ፣ ለብቻው መሄድ ተግባራዊ አማራጭ እንዳልሆነ ይገልፃል። የትብብር ጥረቶች፣ ልክ እንደ አርጤምስ ፕሮግራም፣ ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማመቻቸት እየተቋቋሙ ነው። እንደ ቻይና እና ሩሲያ ያሉ ሀገራት እንኳን የጨረቃ ኮሪደርን ለመመስረት ፍላጎት አላቸው.
ሌሌ እንደ ህንድ ያሉ ሀገራት ከዚህ በአሜሪካ እና በቻይና መካከል ካለው ውድድር እንዲርቁ ይጠቁማል። በምትኩ፣ ህንድ የራሷን የጨረቃ አጀንዳ በግልፅ በማውጣት እና ከዋና ዋና የጠፈር ስፔሻሊስቶች ጋር የወደፊት ትብብርን በማቀድ ላይ እንድታተኩር ይመክራል።
የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ስኬት ህንድን በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ታዋቂ ተጫዋች አድርጓታል እና በአለም አቀፍ ደረጃ "ለስላሳ ሃይል" ክብር ይሰጣታል።
ባጠቃላይ መፅሃፉ ህንድ በህዋ ያስመዘገበቻቸው ስኬቶች እውቅና ሊሰጣቸው እና ለወደፊት እድገቶች ሊጠቀሙበት የሚገባ ሲሆን ከጨረቃ ጋር በሚደረገው ውድድር ላይ አላስፈላጊ ፉክክር እንዳይኖር መፅሃፉ አፅንዖት ሰጥቷል።
ምንጭ፡- ይህ መጣጥፍ በሲኒዲኬትድ ምግብ ላይ የተመሰረተ ነው እና በዴቭዲስኮርስ ሰራተኞች አልተስተካከለም።
ትርጓሜዎች
– Chandrayaan-3፡ የህንድ ሶስተኛው የጨረቃ ፍለጋ ተልዕኮ።
– ለስላሳ ሃይል፡- አንድ አገር በማስገደድ ባልሆኑ መንገዶች ማለትም የባህል ልውውጥ እና ዲፕሎማሲ በሌሎች ላይ ተጽእኖ የማድረግ ችሎታ።
- ISRO: የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት
ምንጮች:
- ** ርዕስ: *** ህንድ የጠፈር ውድድርን ማስወገድ አለባት ይላል አዲስ መጽሐፍ
– ** ደራሲ፡** አጄይ ሌሌ
- ** የታተመው: ** ሩፓ
– **ምንጭ አንቀጽ፡** በዴቭዲስኮርስ ስታፍ ያልታተመው በሲኒዲኬትድ ምግብ ላይ የተመሰረተ