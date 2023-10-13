ናሳ የቦይንግ ስታርላይነር የጠፈር መንኮራኩር የመጀመሪያውን የበረራ ሙከራ አስታውቋል

ናሳ እንዳሳወቀው የቦይንግ ስታርላይነር የጠፈር መንኮራኩር የበረራ ሙከራ (ሲኤፍቲ) በመባል የሚታወቀው የመጀመርያው የበረራ ሙከራ ከኤፕሪል አጋማሽ 2024 በፊት ይጀምራል። የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) እና ወደ ኋላ፣ የቦይንግን እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ካፕሱል አቅምን በመሞከር ላይ። ስታርላይነር በዩናይትድ ላውንች አሊያንስ አትላስ ቪ ሮኬት በፍሎሪዳ ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ተነስቶ የጠፈር ተመራማሪዎቹ የስምንት ቀን ጉዞ ይጀምራሉ።
ቦይንግ ከSpaceX ጋር በ 2014 በናሳ የንግድ ቡድን ፕሮግራም ወደ አይኤስኤስ የሚጓጓዙ መንኮራኩሮችን ለማምረት ውል ገብቷል። ስፔስኤክስ ከ2020 ጀምሮ ጠፈርተኞችን በተሳካ ሁኔታ ወደ ህዋ በማምጠቅ በየካቲት 2023 ለስምንተኛ ተልእኮው በዝግጅት ላይ እያለ የቦይንግ ስታርላይነር ከፍተኛ መዘግየቶች ገጥሞታል እና እስካሁን በረራ አላደረገም፣ ይህም ለኤሮስፔስ ኩባንያው ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ አስከትሏል።
ቦይንግ በቅርቡ የስታርላይነር ፍተሻ እስከ መጋቢት 2024 ዝግጁ እንደማይሆን አስታውቋል፣ እና ናሳ አሁን የ CFT ኢላማ ማስጀመሪያው በሚያዝያ ወር አጋማሽ ላይ በአይኤስኤስ ትራፊክ እና በቦታ ተደራሽነት ምክንያት እንደሚሆን ወስኗል። እነዚህ መዘግየቶች ቢኖሩም ቦይንግ ተሽከርካሪው በመጋቢት ወር ዝግጁ ለማድረግ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ላይ መሆኑን አረጋግጧል።
በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ጥቅም ላይ የሚውለው ተቀጣጣይ ቴፕ መወገድ እና የፓራሹት ስርዓቱን በአዲስ መልክ ዲዛይን ማድረግን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮች ለመዘግየቱ አስተዋፅኦ አድርገዋል። ከኦገስት ጀምሮ የተወገደው የቴፕ ግማሹ ብቻ ነው፣ እና መሐንዲሶች የቀረውን ክፍል ለመሸፈን አማራጭ ቁሳቁስ መፈለግ ነበረባቸው። ፓራሹቱን ከካፕሱሉ ጋር የሚያገናኘው ዘዴ በፈተናዎች ወቅት ከተበላሸ በኋላ እንደገና ዲዛይን ማድረግን ይጠይቃል። በተጨማሪም በ2019 የቀደሙት የፓራሹት ሙከራዎች ከሶስቱ ሸራዎች በተሳካ ሁኔታ ከተሰማሩ ሁለቱ ብቻ ታይተዋል።
ቦይንግ እነዚህን ቴክኒካል ተግዳሮቶች ለመቅረፍ ሲሰራ ቆይቷል፣ ከእነዚህም መካከል ዱጂ ተንቀሳቃሾችን ማስተካከል እና የባትሪዎችን የመሞቅ አደጋን በመቀነስ ላይ። ናሳ ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ ስለ የበረራ ሙከራው ዝግጁነት ማሻሻያዎችን መስጠቱን ይቀጥላል።
ምንጭ፡- መዝገቡ