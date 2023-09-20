በዝቅተኛ ቮልቴጅ ሰማያዊ ብርሃንን የሚያመነጭ OLED፡ በስማርትፎን እና የማሳያ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ እድገቶች

የቶኪዮ ቴክ ተመራማሪዎች በኦርጋኒክ ብርሃን አመንጪ ዳይኦድ (OLED) ቴክኖሎጂ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ አዲስ ፈጠራ ሠርተዋል ኦኤልዲ በማዘጋጀት ሪከርድ-ዝቅተኛ የቮልቴጅ 1.47 V. ይህ ግኝት የንግድ ስማርትፎን እና የማሳያ ቴክኖሎጂዎችን የመቀየር አቅም አለው።
ሰማያዊ ብርሃን ለብርሃን አመንጪ መሳሪያዎች፣ ስማርትፎን ስክሪኖች እና ትልቅ ስክሪን ማሳያዎች አስፈላጊ ነው። ነገር ግን፣ ቀልጣፋ ሰማያዊ ኦኤልዲዎችን ማዳበር ለሥራቸው በሚያስፈልገው ከፍተኛ ቮልቴጅ ምክንያት ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። ባህላዊ ሰማያዊ ኦኤልዲዎች ለ 4 ሲዲ/ሜ 100 ብርሃን በ 2 ቮ አካባቢ ያስፈልጋቸዋል ይህም በስማርትፎኖች ውስጥ በተለምዶ ከሚጠቀሙት የሊቲየም-አዮን ባትሪዎች ቮልቴጅ ይበልጣል። ስለዚህ, ዝቅተኛ ቮልቴጅ ላይ የሚሰሩ ሰማያዊ OLEDዎችን ማዘጋጀት አስቸኳይ ፍላጎት አለ.
የቶኪዮ ቴክ ተመራማሪዎች ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር ሰማያዊ ልቀት በ 1.47 V. እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የቮልቴጅ ልቀትን የሚያሳካ የላይ ለውጥ OLED ፈጥረዋል ። መሣሪያው NDI-HF እንደ ተቀባይ ጨምሮ የተወሰኑ ቁሳቁሶችን ይጠቀማል ፣ 1,2- ADN እንደ ለጋሽ፣ እና TbPe እንደ ፍሎረሰንት ዶፓንት። OLED የሚሠራው የመቀየሪያ ዘዴን በመጠቀም ነው፣ ቀዳዳዎች እና ኤሌክትሮኖች በለጋሹ እና በተቀባዩ ንብርብሮች ውስጥ በቅደም ተከተል እና በለጋሽ/ተቀባይ በይነገጽ ላይ እንደገና በማጣመር የኃይል ማስተላለፊያ ሁኔታን ይፈጥራሉ። ይህ ሁኔታ ኃይልን ወደ ኢሚተር እየመረጠ ያስተላልፋል፣ በዚህም ምክንያት ሰማያዊ ብርሃን ልቀትን ያስከትላል።
ልብ ወለድ OLED 100 cd/m2 ከንግድ ማሳያው ጋር እኩል የሆነ ብርሀን በ1.97 V ብቻ አሳይቷል።ይህ ስኬት ለሰማያዊ ኦኤልዲዎች የቮልቴጅ ፍላጎትን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነሱ ለእነዚህ መሳሪያዎች የንግድ መስፈርቶችን ማሟላት አስችሏል። ጥናቱ ገላጭ ሂደቶችን ለመቆጣጠር ለጋሽ/ተቀባይ በይነገጽ ዲዛይን ማመቻቸት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
በማጠቃለያው ዝቅተኛ የቮልቴጅ መጠን ሰማያዊ ብርሃን የሚያመነጨው OLED ልማት በ OLED ቴክኖሎጂ ውስጥ አስደናቂ እርምጃ ነው። ይህ ግኝት በስማርትፎን ውስጥ እድገቶችን የመንዳት እና ቴክኖሎጂዎችን የማሳየት አቅም ያለው ሲሆን ይህም የበለጠ ኃይል ቆጣቢ እና ተደራሽ ያደርጋቸዋል።
ማጣቀሻ:
"ሰማያዊ ኦርጋኒክ ብርሃን-አመንጪ ዲዮድ በማብራት 1.47 ቪ።" የተፈጥሮ ግንኙነቶች.