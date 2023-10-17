ተመራማሪዎች ለረጅም ጊዜ የማስታወስ ችሎታን የመፍጠር ሂደትን የሚያበረክተውን ከአንጎል የደም ሥሮች ጋር የተያያዘ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ ዘዴ አግኝተዋል. አብዛኛዎቹ ጥናቶች ትምህርትን እና ትውስታን በመረዳት በነርቭ ሴሎች ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች እንደሚያሳዩት እንደ ፐርሳይትስ ያሉ ሌሎች የሕዋስ ዓይነቶችም እንዲሁ ሚና ይጫወታሉ።
ፐርሳይትስ በአንጎል ውስጥ በሚገኙ ትናንሽ የደም ስሮች ግድግዳ ላይ የተሰለፉ ሴሎች ሲሆኑ የደም-አንጎል እንቅፋትን ጤና የመጠበቅ ሃላፊነት አለባቸው። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ፐርሳይትስ በተጨማሪም የደም መፍሰስ (stroke), የሚጥል በሽታ እና ብዙ ስክለሮሲስን ጨምሮ በተለያዩ የነርቭ በሽታዎች ውስጥ ሊሳተፍ ይችላል.
የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ ክሪስቲና አልቤሪኒ የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተው ሲናገሩ ከደም ቧንቧ እና ከሜታቦሊክ ችግሮች ጋር ተያይዘው የሚመጡ የአንጎል በሽታዎች በተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶች መካከል ያለው ትብብር ጉድለት ሊመጣ ይችላል ። ይህ ልብ ወለድ ግንዛቤ እንደ አልዛይመርስ በሽታ እና የመርሳት በሽታ ያሉ ዋና ዋና ምክንያቶችን ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ተመራማሪዎቹ ኢንሱሊን የሚመስል እድገትን 2 (IGF2) የተባለ የፕሮቲን ሆርሞን በመማር እና በማስታወስ ያለውን ሚና መርምረዋል። በአይጦች እና አይጦች ውስጥ መማርን ተከትሎ የ IGF2 ደረጃዎች በፔሪሲትስ ውስጥ መጨመሩን ደርሰውበታል። ይህ ግኝት በፔሪሲተስ ውስጥ ያለው IGF2 የረጅም ጊዜ ትውስታዎችን ለመፍጠር አስፈላጊ ስለመሆኑ ጥያቄ አስከትሏል.
የበለጠ ለመመርመር ተመራማሪዎቹ አይጦችን በመጠቀም ሙከራዎችን ያደረጉ ሲሆን በፔሪሲትስ ውስጥ የ IGF2 ምርት እንዲወገድ ተደርጓል። እነዚህ አይጦች ከተለመዱት አይጦች ጋር ሲነፃፀሩ የረጅም ጊዜ ትውስታዎችን መፍጠር እንዳልቻሉ ተገንዝበዋል። በተለይም የ IGF2ን በፔሪሲትስ ውስጥ ለማስታወስ ምስረታ ያለውን ጠቀሜታ የሚያመለክት የአውድ እና የቦታ ማህደረ ትውስታ ጉድለቶችን አሳይተዋል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የነርቭ ሴል ማነቃቂያ በፔሪሲትስ ውስጥ የ IGF2 ምርት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል, ከዚያም ከመማር ጋር የተያያዙ የነርቭ ሴሎችን የማነቃቂያ ዘዴዎችን ያነሳሳል. ይህ ግኝት በነርቭ ሴሎች እና በፔሪሳይትስ መካከል የረጅም ጊዜ ትውስታዎችን በመፍጠር መካከል የትብብር ግንኙነት እንዳለ ይጠቁማል።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት የፐርሳይትስ ጠቀሜታ እና የ IGF2 ምርታቸው የረዥም ጊዜ የማስታወስ ችሎታን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል። እነዚህን ዘዴዎች መረዳት ከማስታወስ ጋር የተያያዙ በሽታዎችን እና የነርቭ ሁኔታዎችን በማከም ረገድ እድገትን ያመጣል።
ምንጮች:
- Kiran Pandey, እና ሌሎች, የነርቭ እንቅስቃሴ የ IGF2 አገላለጽ ከፐርሲትስ ወደ የረጅም ጊዜ ማህደረ ትውስታን ይመራል, ኒውሮን (2023).