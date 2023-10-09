የበሽታ መከላከያ መቆጣጠሪያ ነጥብን ማገድ ኃይለኛ የልጅነት ካንሰርን በማከም ረገድ ተስፋ ያሳያል

በሲማ እና በክሊኒካ ዩኒቨርሲዳድ ደ ናቫራ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት ከዓለም አቀፍ የትብብር ቡድን Diffus Midline Glioma (DMG-ACT) ጋር በመተባበር የበሽታ መከላከያ መቆጣጠሪያ ነጥብ ሞለኪውልን መከልከል ዕጢዎችን ሊቀንስ እና በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ በሕይወት የመቆየት እድልን እንደሚያራዝም አሳይቷል ። በጣም ኃይለኛ የልጅነት ነቀርሳ. በካንሰር ሴንተር ክሊኒካ ዩኒቨርሲዳድ ደ ናቫራ የተካሄደው ምርምር በአደገኛ የአንጎል ግንድ እጢ እና ከህጻናት ካንሰር ጋር በተዛመደ የሞት ዋነኛ መንስኤ ላይ ያተኮረ diffous intrinsic stem glioma (DIPG) ላይ ነው።
Immunotherapy ለብዙ የካንሰር ዓይነቶች አዋጭ አማራጭ እንደሆነ ተረጋግጧል፣ ነገር ግን ክላሲካል ማገጃዎች DIPGsን ለማከም ውጤታማ አልነበሩም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የቲም-3 የበሽታ መከላከያ መቆጣጠሪያ ሞለኪውል በሁለቱም ዕጢ ሴሎች እና በ DIPG ማይክሮ ኤንቬሮን ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚገለጽ ደርሰውበታል. TIM-3 ን በመከልከል የፀረ-ቲሞርን በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያጎለብት ፕሮብሊቲካል እጢ ማይክሮ ሆራኦን ማስተዋወቅ ችለዋል.
የቲኤም-3 እገዳ በሙከራ ሞዴሎች ውስጥ የረጅም ጊዜ ሕልውና እንዲጨምር አድርጓል, ይህም በ DIPG ታካሚዎች ውስጥ ክሊኒካዊ ሙከራዎች ሊሆኑ የሚችሉ የሕክምና ዒላማዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል. ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር ለዚህ አስከፊ የልጅነት ካንሰር ውጤታማ ህክምናዎችን ለማግኘት ተስፋ ይሰጣል።
ጥናቱ ከተለያዩ የመንግስት እና የግል ድርጅቶች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የተደገፈ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የአውሮፓ የምርምር ካውንስል፣ ቻድቶው-ሽንፈት DIPG ፋውንዴሽን፣ የስፔን ማህበር ከካንሰር፣ ቪኪ ድሪም፣ አደይ ፋውንዴሽን፣ ኤሲኤስ ፋውንዴሽን እና ፓብሎ ኡጋርቴ ማህበርን ጨምሮ።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት የበሽታ መከላከያ ህክምናን እና DIPG ላለባቸው ታካሚዎች የሕክምና ውጤቶችን ለማሻሻል የታለመ ሞለኪውሎችን የመለየት አስፈላጊነትን ያጎላል.
ምንጮች፡ የካንሰር ሴል ጆርናል፣ የናቫራ ዩኒቨርሲቲ ሲማ