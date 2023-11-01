አዲስ ጥናት ሚስጥራዊ ብሎቦችን ይጠቁማል ጥልቅ ከመሬት በታች የጥንቷ ፕላኔት ዱካ ሊሆን ይችላል

ሳይንቲስቶች ጨረቃ የተፈጠረው ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ቴያ የተባለ ፕሮቶፕላኔት ከመሬት ጋር በተጋጨችበት ጊዜ ነው የሚል ፅንሰ-ሀሳብ ነበራቸው። ይሁን እንጂ ይህን ጽንሰ ሐሳብ የሚደግፉ ማስረጃዎች ገና አልተገኙም። አሁን፣ ከመሬት ወለል በታች ከ1,000 ማይል በላይ የሚኖሩ ሁለት ግዙፍ ነጠብጣቦች የቲያ ቅሪቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ አንድ ትልቅ ጥናት አቅርቧል።
ትላልቅ ዝቅተኛ ፍጥነት ያላቸው ግዛቶች (LLVPs) በመባል የሚታወቁት እነዚህ ነጠብጣቦች በመጀመሪያ የተገኙት በሴይስሞሎጂስቶች ነው ነገር ግን መነሻቸው ምስጢር ሆኖ ቆይቷል። ከአለም አቀፍ ቡድን የተውጣጡ ተመራማሪዎች፣ ከካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዶክተር ኪያን ዩን እና ከሻንጋይ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ ፕሮፌሰር ሆንግፒንግ ዴንግን ጨምሮ በብሎብስ እና በጥንታዊው ተፅእኖ ክስተት መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት ለመመርመር ወደ ኮምፒውተር ማስመሰያዎች ዘወር አሉ።
ተምሳሌቶቹ እንደሚያሳዩት በግጭቱ ወቅት የቲያ ክፍል ወደ ምድር ጠልቆ ሊገባ እንደሚችል የተቀረው ደግሞ አዲስ እና ትልቅ መሬት ፈጠረ። በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት፣ ከቴያ የሚመጡት ቁሳቁሶች በተለዋዋጭ ሞገዶች ምክንያት በምድር መጎናጸፊያ ውስጥ ሊሰራጭ ይችል ነበር፣ ይህም በመጨረሻ ወደ LLVPs መፈጠር ምክንያት ይሆናል።
ዶ/ር ዩአን ይህን የመሰለ ግንኙነት እንደ መጀመሪያው ሰይመውታል። ግኝቶቹ አስገራሚ እድል ቢሰጡም, የዚህ ጽንሰ-ሐሳብ ማረጋገጫ የጨረቃ ድንጋዮችን ማጥናት ያስፈልገዋል. የጠፈር ኤጀንሲዎች በጨረቃ ላይ የረዥም ጊዜ መኖርን ለመመስረት እና ሰዎችን ወደ ማርስ ለመላክ አቅደው እነዚህን ዓለቶች ለመሰብሰብ እና ከኤልኤልቪፒዎች ጋር ለማነፃፀር እድል ይሰጣል።
ምንም እንኳን ጥናቱ ለድፍረት አስተሳሰቡ ምስጋና ቢያገኝም ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አሌክስ ሃሊድዴይ ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማሉ። በመሬት እና በጨረቃ መካከል ያለውን የሳይቶፒክ መመሳሰሎች በመጠበቅ የጠለቀውን መጎናጸፊያውን ልዩ ልዩ ስብጥር ያስገኙ ሂደቶችን መረዳት ለወደፊት የመወያያ ርዕስ ሆኖ ይቆያል።
ሳይንቲስቶች የጨረቃን አመጣጥ በጥልቀት መመርመር ሲቀጥሉ፣ በመሬት ውስጥ የተደበቁት እምቅ የቲያ ቅሪቶች ማግኘታቸው ለተጨማሪ ምርምር እና አሰሳ አስደሳች መንገድን ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ LLVP ምንድን ናቸው?
መ፡ ኤልኤልቪፒዎች፣ ወይም ትልቅ ዝቅተኛ ፍጥነት ያላቸው ግዛቶች፣ ልዩ የሆነ የሴይስሚክ ባህሪ ያላቸው በመሬት ካባ ውስጥ የተቀበሩ ግዙፍ ነጠብጣቦችን ያመለክታሉ።
ጥ፡- ጨረቃ መቼ ተመሰረተች?
መልስ፡ መሪው ቲዎሪ ጨረቃ የተመሰረተችው ከ4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ገደማ በመሬት እና ቲያ በተባለ ፕሮቶፕላኔት መካከል በተፈጠረ ግጭት እንደሆነ ይጠቁማል።
ጥ፡ የግዙፉን ተፅእኖ ጽንሰ ሃሳብ የሚደግፈው ምን ማስረጃ አለ?
መ: የንድፈ ሃሳቡ ማስረጃዎች የተገደቡ ቢሆኑም የኤልኤልቪፒዎች ግኝት እና ከቲያ ጋር ያላቸው እምቅ ግንኙነት አዲስ የምርመራ መንገድ ይሰጣል።
ጥ፡ የጨረቃ ድንጋዮች እንዴት ማረጋገጫ ሊሰጡ ይችላሉ?
መ: ሳይንቲስቶች የጨረቃ አለቶች ስብጥር እና ኬሚካላዊ ፊርማዎችን በማጥናት ተመሳሳይ አመጣጥ እንዳላቸው ለማወቅ ከኤልኤልቪፒዎች ጋር ማወዳደር ይችላሉ።
ጥ፡ የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ኤልኤልቪፒዎች የቲያ ቅሪቶች ከሆኑ፣ ለግዙፉ ተፅዕኖ ንድፈ ሃሳብ ተጨማሪ ድጋፍ ሊሰጥ እና የጨረቃ እና የምድር መጀመሪያ መፈጠር ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።