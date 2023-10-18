መንገዱን መጥረግ፡ የጨረቃ መንገዶች የጨረቃ ቴክኖሎጂን ሊጠብቁ ይችላሉ።

ሳይንቲስቶች የጨረቃን ወለል ማንጠፍጠፍ ለጨረቃ ሮቨሮች ቀለል ያለ መጓጓዣን እንደሚያቀርብ እና የጨረቃን ወለል ለማሰስ የሚላኩ ላደሮችን እና ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን እንደሚጠብቅ ያምናሉ። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት የጨረቃ ብናኝ መኖሩ ነው, ይህም በኤሌክትሪክ ኃይል መሙላት እና በሾሉ ጠርዞች ምክንያት ተግዳሮቶችን ይፈጥራል.
በጨረቃ ላይ የንፋስ እና የውሃ አለመኖር ዓለቶች በምድር ላይ እንደሚደረገው ወደ አሸዋ ውስጥ እንዳይገቡ ይከላከላል. በውጤቱም የጨረቃው ገጽ ያለማቋረጥ በአጽናፈ ሰማይ ጨረሮች እና ከምድር ውጪ ባሉ ተጽእኖዎች እየተደበደበ ነው፣ ይህም ዓለቶች ወደ ዱቄት ሬጎሊት እንዲፈጩ ያደርጋል። ይህ የጨረቃ ብናኝ በጣም ተጣባቂ እና ብስባሽ ነው, ወደ ውስጥ ከተነፈሰ ለጨረቃ ቴክኖሎጂ እና ለሰው ልጅ ጤና አደገኛ ነው.
ሳይንቲስቶች እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት በሚያደርጉት ጥረት በጨረቃ ላይ መንገዶችን የመገንባቱን ሃሳብ ሲቃኙ ቆይተዋል። ነገር ግን ቁሳቁሶችን ከምድር ወደ ጨረቃ የማጓጓዝ ዋጋ እና አስቸጋሪነት ትልቅ እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል።
በቦታው ላይ መፍትሄዎችን ለማግኘት ተመራማሪዎች የጨረቃ ብናኝ ለጨረቃ መንገዶች ተስማሚ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለመመለስ ሙከራዎችን አድርገዋል. የፀሐይ ብርሃንን የፀሐይ ጨረርን ለማስመሰል ሌዘርን በመጠቀም በጨረቃ ዳግመኛ ላይ አተኩረው ነበር። ይህ ሂደት ለጨረቃ መንገዶች እና ለማረፊያ ቦታዎች ጠንካራና ደረጃ ያላቸው ንጣፎችን ለመመስረት እርስበርስ የሚገናኙ የሶስት ማዕዘን ንጣፎችን መፍጠር አስችሏል።
ይሁን እንጂ የጨረቃ አቧራ ለማቅለጥ በቂ የፀሐይ ብርሃን ማመንጨት የፀሐይ ብርሃንን ለማተኮር እንደ ሰው ቁመት ያላቸውን ትላልቅ ሌንሶች መጠቀምን ይጠይቃል። እነዚህ ሰቆች በአስቸጋሪው የጨረቃ አካባቢ ዘላቂነት እና እንደ ማረፊያ መድረኮች ተስማሚ መሆናቸውን ለመገምገም ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የዚህ ምርምር ግኝቶች በሳይንሳዊ ሪፖርቶች ውስጥ ታትመዋል.
ምንጮች:
- ሳይንሳዊ ሪፖርቶች