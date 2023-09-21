ጥቁር ጉድጓዶች ከተጠበቀው በላይ የአካባቢያቸውን አካባቢ በፍጥነት ይበላሉ

በኖርዝዌስተርን ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ የተደረገ ጥናት በጥቁር ጉድጓዶች ከፍተኛ የምግብ ፍላጎት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ጥቁር ጉድጓዶች እንደ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት እንደማይመገቡ ቢታወቅም የስበት ጉተታቸው በአቅራቢያቸው ያሉ እንደ ጋዝ፣ አቧራ እና ኮከቦች ያሉ ነገሮችን እንዲበሉ ያስችላቸዋል። ይህ ሂደት በተለምዶ "መብላት" ተብሎ ይጠራል.
በተለምዶ ፣ የጥንታዊ የዲስክ ንድፈ ሀሳብ ትንበያዎችን ተከትሎ ጥቁር ቀዳዳዎች ቁስ አካላትን ከአካባቢያቸው በቀስታ እንደሚበሉ ይታመን ነበር። ነገር ግን፣ የተራቀቁ 3D ማስመሰሎችን የተጠቀመው አዲሱ ጥናት ይህን ግምት የተሳሳተ አረጋግጧል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ጥቁር ጉድጓዶች በሚገርም ፍጥነት የማጠራቀሚያ ዲስካቸውን በመቅደድ በአውሎ ንፋስ ይበላሉ። አክሬሽን ዲስክ ወደ ጥቁር ጉድጓድ የሚሽከረከር የቁስ አካል ነው። ይህ ዲስክ የሚፈጠረው ጥቁር ጉድጓዱ በሁለትዮሽ ሲስተም ውስጥ ከተጓዳኝ ኮከብ ጋር ወይም በጋዝ እና በአቧራ ደመና ሲከበብ ነው። የጥቁር ጉድጓዱ ግዙፍ የስበት ኃይል እነዚህን ንጥረ ነገሮች ይስባል፣ ይህም ወደ ጥቁር ጉድጓዱ ጥልቀት እንዲሽከረከሩ ያደርጋቸዋል።
የዚህ የተፋጠነ ፍጆታ ግኝት ስለ ጥቁር ጉድጓዶች ባህሪ እና በአካባቢያቸው ላይ ስላለው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል. የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ይህ አዲስ ግንዛቤ ሳይንቲስቶች በእነዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር አካላት ዙሪያ ያሉትን እንቆቅልሾች እንዲፈቱ ሊረዳቸው እንደሚችል ተስፋ ያደርጋሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ የጥቁር ጉድጓዶች የማይጠግብ ረሃብ ከዚህ ቀደም ከሚታመንበት ፍጥነት በላይ የአካባቢያቸውን አካባቢ እንዲበሉ ያደርጋቸዋል። በአስደናቂው የስበት ሃይላቸው አማካኝነት ጋዝ፣ አቧራ እና ኮከቦችን ሳይቀር በፍጥነት ይበላሉ። በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የተደረገው እና በ 3D simulations ላይ የተመሰረተው የቅርብ ጊዜ ጥናት ይህንን የተፋጠነ ፍጆታ በማግኘቱ ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች ባህሪ አዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
ምንጮች:
- የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ጥናት