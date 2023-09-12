አዲስ ጥናት ለምድር በጣም ቅርብ የሆነው ብላክ ሆል በ150 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ እንደሚገኝ ይጠቁማል።

በቅርብ የተደረገ ጥናት ለምድር በጣም ቅርብ የሆነውን ጥቁር ጉድጓድ ያለንን ግንዛቤ ፈታኝ አድርጎታል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በጣም ቅርብ የሆነው ጥቁር ጉድጓድ በ 1,560 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል. ሆኖም፣ በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የታተመ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ከመሬት 150 የብርሃን ዓመታት ያህል የሚጠጋ ጥቁር ቀዳዳ ሊኖር ይችላል።
ጥናቱ ያተኮረው በፕላኔታችን አቅራቢያ ባለው ክፍት የክዋክብት ስብስብ በሆነው የሃያዲስ ክላስተር ላይ ነው። ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የጋይያ ተልእኮ የተገኘውን መረጃ በመጠቀም የፓዱዋ ዩኒቨርሲቲ እና የባርሴሎና ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የከዋክብትን እንቅስቃሴ እና ዝግመተ ለውጥ በሃያድስ ክላስተር ውስጥ ተንትነዋል። በማስመሰል፣ በክላስተር ውስጥ ወይም በአቅራቢያው ያሉ ጥቁር ቀዳዳዎች መኖራቸውን የሚጠቁሙ ማስረጃዎችን አግኝተዋል።
የተከፈተ ክላስተር በስበት ጉተታቸው በቀላሉ በአንድነት የተያዙ እና እንደ ዕድሜ እና ኬሚካላዊ ሜካፕ ያሉ የጋራ ባህሪያት ያላቸው የከዋክብት ስብስብ ነው። ተመራማሪዎቹ የማስመሰል ውጤቶቹን በጋይያ ሳተላይት በትክክል ከተመለከቱት በሃይድስ ውስጥ ካሉት የኮከቦች ትክክለኛ አቀማመጥ እና ፍጥነቶች ጋር አወዳድረዋል። አምሳያዎቹ በክላስተር መሃል ወይም በአቅራቢያው ላይ ሁለት ወይም ሶስት ጥቁር ጉድጓዶች እንዳሉ አመልክተዋል።
ከተረጋገጠ፣ እነዚህ ጥቁር ቀዳዳዎች ለፀሀይ ስርአታችን በጣም ቅርብ እጩዎች ይሆናሉ። ይህ ግኝት በጋላክሲ ውስጥ የጥቁር ጉድጓዶች ስርጭት ላይ ብርሃንን ማብራት ብቻ ሳይሆን በኮከብ ስብስቦች ዝግመተ ለውጥ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እና ለስበት ሞገድ ምንጮች እንዴት እንደሚረዱ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥቁር ጉድጓዶች ከግዙፍ ከዋክብት ውድቀት የተፈጠሩ እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያሉ ነገሮች ናቸው። የእነሱ የስበት ኃይል በጣም ጠንካራ ስለሆነ ብርሃን እንኳን ሊያመልጥ አይችልም. እነሱ በቀጥታ ሊታዩ የማይችሉ ቢሆንም፣ መገኘታቸው በተለምዶ በዙሪያው ባሉ ነገሮች ላይ ያላቸውን ተፅእኖ በማጥናት ይገመታል። ለምሳሌ፣ የሚያልፍ ኮከብ በጥቁር ጉድጓድ መጥፋት ሊታወቅ የሚችል ኤክስሬይ ያስከትላል።
እ.ኤ.አ. በ 2015 የስበት ሞገዶችን መለየት በጥቁር ጉድጓዶች ላይ ከፍተኛ ምርምር አድርጓል ። የስበት ሞገዶች ለመጀመሪያ ጊዜ የታዩት በ1.3 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በሚገኙት ሁለት ጥቁር ጉድጓዶች ግጭት ሲሆን ይህም በነዚህ እንቆቅልሽ የሰማይ አካላት ላይ ተጨማሪ ምርመራ አስከትሏል።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: [ምንጭ]
– የኢዜአ Gaia ተልዕኮ፡ [ምንጭ]