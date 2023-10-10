የሸሸ የግሪን ሃውስ ገደብ ማወቅ፡ ወደ ሊሆኑ ስለሚችሉ ዓለማት ግንዛቤዎች

በፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል ላይ በወጣው አዲስ ጥናት ላይ ሳይንቲስቶች የሸሸውን የግሪንሀውስ ሽግግር እና ለመኖሪያ ሊሆኑ በሚችሉ ዓለማት ላይ ያለውን አንድምታ በመረዳት ረገድ ጉልህ እድገቶችን አድርገዋል። ተመራማሪዎቹ የሸሸው የግሪንሀውስ ሽግግር የስነ-ህዝባዊ አሻራ መለየት እንደሚቻል ለመገምገም ባዮቨርስ የተባለ ስታቲስቲካዊ ማዕቀፍ ከዳሰሳ ሲሙሌተር ጋር ተጠቅመዋል።
ጥናቱ ያተኮረው በድንጋያማ ኤክሶፕላኔቶች ወደ ኮከባቸው ተጠጋግተው ከሚሸሹት የግሪንሀውስ ጣራ በላይ ነው፣ እሱም የክላሲካል መኖሪያ ምቹ ዞን ውስጠኛ ጫፍ ነው። ተመራማሪዎቹ በእነዚህ ፕላኔቶች ላይ ያለውን የከባቢ አየር ሙቀት መጨመር እና የዋጋ ግሽበት በማጥናት ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ዓለማትን ከሌሎች የሚለዩትን አካላዊ እና ኬሚካላዊ ሂደቶች ግንዛቤን ለማግኘት ነበር።
የማስመሰል ውጤታቸው እንደሚያሳየው የሸሸው የግሪንሀውስ ሽግግር የትራንዚት ፎቶሜትሪ በመጠቀም በከፍተኛ ትክክለኛነት ሊታወቅ ይችላል። ነገር ግን፣ ቢያንስ 100 ፕላኔቶች የናሙና መጠን ይፈልጋል። ከእነዚህም ውስጥ 10% የሚሆኑት የሚሸሹ የአየር ጠባይ ያላቸው ናቸው።
የአውሮጳ ጠፈር ኤጀንሲ የፕላቶ ተልእኮ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የመኖሪያ አካባቢን የውስጥ ጠርዝ መቋረጥን ለመፈተሽ በጣም ተስፋ ሰጭ ዳሰሳ ተደርጎ ተለይቷል። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የተገኘውን መረጃ የመመርመሪያ ኃይልን ከፍ የሚያደርጉ የዳሰሳ ጥናት ስልቶችን ወስነዋል፣ ይህም የፕላኔቶችን የጅምላ መለኪያዎችን የመከታተል ዘመቻ እና በታለመው ናሙና ውስጥ ዝቅተኛ የጅምላ ኮከቦችን ክፍል ግምት ውስጥ በማስገባት ነው።
ባጠቃላይ፣ ይህ ጥናት በሚሸሸው የግሪን ሃውስ ሽግግር ላይ የእይታ ገደቦችን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ይህንን ሽግግር ማወቁ በከባቢ አየር ውስጥ የሚለዋወጠውን በዓለቶች መካከል ያለውን ስርጭት በተመለከተ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ በመጨረሻም ሳይንቲስቶች ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ዓለማትን እንዲለዩ ይረዳቸዋል።
ምንጮች:
- የሸሸ የግሪንሀውስ ጣራ ማወቅ (የፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል)