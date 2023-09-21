ሳይንቲስቶች በዘረመል የተሻሻሉ የሐር ትሎችን በመጠቀም ባለ ሙሉ ርዝመት የሸረሪት ሐር ፋይበር ያመርታሉ።

ሳይንቲስቶች በዘረመል የተሻሻሉ የሐር ትሎችን በመጠቀም ሙሉ ርዝመት ያላቸውን የሸረሪት ሐር ፋይበር በተሳካ ሁኔታ በማምረት ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። ይህ ሐር እንደ ናይሎን ካሉ ሰው ሠራሽ ፋይበርዎች ሊሰፋ፣ ዘላቂ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው አማራጭ እንደ ትልቅ አቅም አለው።
የሐር ትል ፋይበር በትልቅ ደረጃ የሚመረተው ብቸኛው የእንስሳት የሐር ክር ነው። ሆኖም፣ የተለመደው የሐር ትል ሐር ተሰባሪ በመሆን ስም አለው። በሌላ በኩል የሸረሪት ሐር በማይታመን ሁኔታ ጠንካራ እና ጠንካራ ነው. ፈተናው በሸረሪቶች ሰው በላ ባህሪ ምክንያት የሸረሪት ሐርን በስፋት ለማምረት የሚያስችል መንገድ መፈለግ ነው።
በዚህ ጥናት ተመራማሪዎች የሸረሪት የሐር ፋይበር የማምረት ችሎታ ያላቸውን የሐር ትሎች ለመሐንዲስ የጄኔቲክ ማሻሻያ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል። ለሐር ትል ዋናው የሐር ፕሮቲን ኃላፊነት ያለውን ጂን በመተካት ከኦርብ-ሽመና ሸረሪት የሐር ፕሮቲን ወደ የሐር ትል ዲ ኤን ኤ ውስጥ አስገቡ። CRISPR-Cas9 በመባል የሚታወቀው ይህ አካሄድ የሸረሪት ሐርን ተፈጥሯዊ የሐር ምርትን ሳያስተጓጉል የሸረሪት ሐር ጂን በተሳካ ሁኔታ እንዲሠራ አስችሎታል።
የተገኙት ፋይበርዎች ከሚጠበቀው በላይ አልፈዋል፣ ይህም ከፍተኛ የመሸከምና ጥንካሬን ያሳያሉ። የሚገርመው ነገር ቃጫዎቹ ከተጠበቀው በላይ ተለዋዋጭ ነበሩ. ይህ ግኝት ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ፣ የኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ እና ስማርት ቁሶችን ጨምሮ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ትልቅ እንድምታ አለው። የሚመረተው የሸረሪት ሐር ከኬቭላር ስድስት እጥፍ የበለጠ ጠንካራ ነው ፣ይህም በተለምዶ ጥይት መከላከያ ጃንሶች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ተመራማሪዎቹ ተፈጥሯዊ እና ኢንጂነሪንግ አሚኖ አሲዶችን በመጠቀም የሸረሪት ፋይበር ለማምረት የሚያስችል በዘረመል የተሻሻሉ የሐር ትሎች በማዘጋጀት ይህንን ሂደት የበለጠ ለማጣራት አላማ አድርገዋል። ይህ አካሄድ የበለጠ ጠንካራ እና የበለጠ ሁለገብ የሐር ፋይበር የመፍጠር አቅም እንዳለው ያምናሉ።
በጄኔቲክ የተሻሻሉ የሐር ትሎችን በመጠቀም የሸረሪት ፋይበር ማምረት መቻል ከተዋሃዱ ፋይበርዎች ዘላቂ አማራጭ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ፍላጎቶችን ለመፍታት እድሎችን ይሰጣል ። በዓመት ከ300 ሚሊዮን በላይ የአሠራር ሂደቶችን በማስተናገድ ፋይበር እንደ የቀዶ ጥገና ስፌት ሊያገለግል ይችላል።
ምንጮች:
- ዶንግዋ ዩኒቨርሲቲ
- EurekAlert