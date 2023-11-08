የፈጠራ አቀራረብ፡ የንፁህ ውሃ ሀይቆችን የአካባቢ ታሪክ ለመረዳት "ብዝሃ ህይወት ጊዜ ማሽን" መጠቀም

የበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ እና የፍራንክፈርት ጎተ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአካባቢ ታሪክ እና በንጹህ ውሃ ሀይቆች ላይ ባዮሎጂያዊ ለውጦች ላይ አዲስ ብርሃን የሚፈነጥቅ ጥናት ፈር ቀዳጅ ሆነዋል። “የብዝሃ ሕይወት ጊዜ ማሽን” በማዘጋጀት ባለፈው ምዕተ ዓመት ውስጥ ስለ አንድ የዴንማርክ ሐይቅ ብዝሃ ሕይወት ውስብስብ ዝርዝሮችን ገልፀዋል ፣ በመጨረሻም የብዝሃ ሕይወትን ለመጠበቅ እና ለመጠበቅ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
ጥናቱ ያተኮረው ከሐይቁ የሚገኘውን ደለል በመተንተን ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በኢንዱስትሪ አብዮት ወቅት እና ከዚያም በኋላ የተከሰቱትን ባዮሎጂያዊ ለውጦች ቀጣይነት ያለው ዘገባ ሆኖ አገልግሏል። የምርምር ቡድኑ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) በመጠቀም የሀይቁን የአካባቢ ዲኤንኤ (ኢዲኤንኤ) ፣የተለያዩ ፍጥረታት ዘረመል ቅሪቶችን በመመርመር ይህንን ስነ-ህይወታዊ መረጃ ከአየር ንብረት እና ከብክለት መዝገቦች ጋር ማወዳደር ችሏል። ይህ አካሄድ በሀይቁ ውስጥ ያለውን የብዝሀ ህይወት መጥፋት ላይ ተጽእኖ ያላቸውን ጉልህ ነገሮች እንዲጠቁሙ አስችሏቸዋል።
የጥናቱ ዋና መርማሪ ፕሮፌሰር ሉዊሳ ኦርሲኒ የዝለል መረጃውን ከግዜ ማሽን ጋር ያመሳስሉታል፣ ይህም የብዝሀ ህይወትን በአመታዊ የጥራት ደረጃ የሚያሳይ ነው። ተመራማሪዎቹ ይህንን ስነ-ህይወታዊ መረጃ ከአየር ንብረት ለውጥ እና ከብክለት መረጃ ጋር በማጣመር ከብዝሃ ህይወት መጥፋት ጀርባ ዋና ዋና አንቀሳቃሾችን መለየት ይችላሉ። ይህ ዘዴ ለጥበቃ ስራዎች ቅድሚያ ለመስጠት እና በሥነ-ምህዳር ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ጎጂ ኬሚካላዊ ውህዶችን ለመቆጣጠር ተስፋ ይሰጣል።
የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው እንደ ፀረ-ተባይ እና ፀረ-ፈንገስ ኬሚካሎች ያሉ የኬሚካል ብከላዎች ከዝቅተኛ የሙቀት መጠን መጨመር ጋር በመተባበር በሀይቁ ብዝሃ ህይወት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ፈጥረዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የውሃ ጥራት በመሻሻሉ እና በአቅራቢያው የሚገኘውን የግብርና እንቅስቃሴ በመቀነሱ አንዳንድ ማገገሚያዎች ቢኖሩም የዝርያዎቹ ስብጥር በማይቀለበስ ሁኔታ ተቀይሯል። የጥናቱ መሪ ኒያምህ ኢስትዉድ የብዝሀ ህይወትን አለመጠበቅ ዘላቂ ኪሳራ እንደሚያደርስ አፅንኦት ሰጥተዋል። ነገር ግን፣ ጥናቱ የ AI ሞዴሎችን በመጠቀም በተለያዩ ሁኔታዎች ስለወደፊቱ የብዝሃ ህይወት ኪሳራ የተሻለ ትንበያ ተስፋ ይሰጣል።
ይህ የፈጠራ ጥናት ከአንድ ሀይቅ ባሻገር አንድምታ አለው፣ ምክንያቱም የምርምር ቡድኑ ምርመራውን በእንግሊዝ እና በዌልስ ተጨማሪ ሀይቆችን ለማካተት አቅዷል። ግባቸው ግኝታቸው ከብክለት እና የአየር ንብረት ለውጥ በሀይቅ ብዝሃ ህይወት ላይ የሚያደርሱትን ሰፋ ያለ ተፈጻሚነት ለመወሰን ነው። የብዝሃ ህይወት መጥፋት ታሪካዊ መንስኤዎችን በመረዳት፣ ይህ ጥናት በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች የሚሰጡትን በዋጋ የማይተመን አገልግሎቶችን ለመጠበቅ ለጥንቃቄ ጥበቃ ጥረቶች መንገድ ይከፍታል።
በየጥ
የብዝሃ ሕይወት ጊዜ ማሽን ምንድን ነው?
“የብዝሀ ሕይወት ጊዜ ማሽን” የሚያመለክተው በልዩ ሥነ-ምህዳር ውስጥ ያለውን የብዝሀ ሕይወት ታሪካዊ ለውጦች ለመረዳት የደለል መዝገቦችን የሚጠቀም ሳይንሳዊ አካሄድ ነው። ይህ ዘዴ የአካባቢ እና ባዮሎጂካል ልዩነት በጊዜ ሂደት እንዴት እንደተሻሻሉ ዝርዝር መግለጫ ይሰጣል.
ተመራማሪዎቹ የሐይቁን ብዝሃ ሕይወት እንዴት ተንትነዋል?
ተመራማሪዎቹ በሐይቁ ደለል ውስጥ የሚገኘውን የአካባቢ ዲኤንኤ (ኢዲኤንኤ) ለመመርመር ሰው ሰራሽ ዕውቀት ተጠቅመዋል። ይህ የጄኔቲክ ቁሳቁስ ከተለያዩ ፍጥረታት የተገኘ ሲሆን የሐይቁን ባዮሎጂካል ታሪክ ለመመዝገብ ያገለግላል። ለብዝሀ ሕይወት መጥፋት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ነገሮች ለመለየት ይህንን ባዮሎጂካል መረጃ ከአየር ንብረት እና ከብክለት መዛግብት ጋር አወዳድረውታል።
በሐይቁ ውስጥ የብዝሀ ሕይወት መጥፋት ዋና መንስኤዎች ምን ምን ነበሩ?
ጥናቱ እንዳመለከተው ፀረ-ተባይ እና ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶችን ጨምሮ የኬሚካል ብክለት ከዝቅተኛው የሙቀት መጠን መጨመር ጋር በሃይቁ ብዝሃ ህይወት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖዎች ፈጥረዋል።
የሀይቁን ብዝሃ ህይወት ወደነበረበት መመለስ ይቻላል?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የውሃ ጥራት መሻሻል እና የግብርና ስራ በመቀነሱ መጠነኛ ማገገሚያ ቢታይም፣ ሊጠገን የማይችል ጉዳት መድረሱን ጥናቱ አመላክቷል። ከ100 ዓመታት በፊት የነበሩ አንዳንድ ዝርያዎች ወደ ቀድሞው ሁኔታ መመለስ ላይችሉ ይችላሉ, ይህም ዘላቂ ኪሳራን ለመከላከል የብዝሃ ህይወት ጥበቃን አስፈላጊነት ያጎላል.