ከእርሻ እና ከደን ስራዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቶን ኦርጋኒክ ቆሻሻዎች በየአመቱ እንዲበሰብስ ወይም እንዲቃጠሉ ይደረጋል, ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር በመልቀቅ እና ለአለም ሙቀት መጨመር አስተዋፅኦ ያደርጋል. ይሁን እንጂ, መፍትሄው በባዮካር መልክ አለ, ይህም ካርቦን ለረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል. ባዮካር የሚመረተው በተቀነሰ የኦክስጂን አካባቢ ውስጥ ኦርጋኒክ ቆሻሻን በማሞቅ ነው። ከ 300ºF እስከ 1400ºF ባለው የሙቀት መጠን ከተለያዩ የኦርጋኒክ ቆሻሻ ውጤቶች ሊሠራ ይችላል፣ ይህም የተለያዩ ንብረቶችን ያስከትላል።
ባዮቻር ለአካባቢው በርካታ ጥቅሞች አሉት. አፈር ውሃን እና ንጥረ ምግቦችን እንዲይዝ ይረዳል, ለጥቃቅን ተህዋሲያን መኖሪያ ይሰጣል, እና እንደ ከባድ ብረቶች ያሉ ብክለትን ይይዛል, በዚህም ወደ ውሃ አካላት ውስጥ እንዳይገቡ ይከላከላል. ከዚህም በላይ ባዮካር በኦርጋኒክ ቆሻሻ ውስጥ 50% የሚሆነውን ካርበን ወደ ረጋ ያለ ውህድ በመቀየር በአፈር ውስጥ ተቆልፎ ስለሚቆይ ወደ ከባቢ አየር የሚወጣውን የካርበን መጠን ይቀንሳል።
በዩናይትድ ስቴትስ ያለው የባዮካር ምርት በአሁኑ ጊዜ የተገደበ ቢሆንም ከፍተኛ መጠን ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀትን የመካካስ አቅም አለው። አንድ ግምት በ2050 ባዮቻር እስከ ሦስት ጊጋ ቶን የሚደርስ ካርቦን ዳይኦክሳይድን በማካካስ 800 የድንጋይ ከሰል ኃይል ማመንጫዎችን ከመዝጋት ጋር እኩል እንደሚሆን ይጠቁማል። ነገር ግን፣ ይህንን ለማሳካት የባዮካር ምርት በአለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ መጨመር አለበት።
ባዮቻርን ለመውሰድ ከሚያጋጥሙት ተግዳሮቶች መካከል የገበሬዎች የግንዛቤ ማነስ እና ስለ ንብረቶቹ እና አተገባበሩ የተዛባ ግንዛቤ የመፈለግ አስፈላጊነት ይገኙበታል። ባዮቻር ማዳበሪያ ወይም ፀረ-ተባይ አይደለም እና የሰብል ምርትን በከፍተኛ ሁኔታ አይጨምርም. የሆነ ሆኖ, ደካማ ውሃ እና የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ክምችት ባለው አፈር ላይ ሲጨመር ግልጽ ጥቅሞችን ይሰጣል.
ባዮቻር ካርቦን ለመያዝ እና ለማከማቸት እንደ ቀላል እና ወጪ ቆጣቢ ዘዴ ቃል ገብቷል፣ ይህም ልቀታቸውን ለማካካስ ከሚፈልጉ ኮርፖሬሽኖች ፍላጎት ይስባል። የባዮካርድን ምርት መጨመር እና ጉዲፈቻ ማሳደግ ለካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ መንገዱን ይከፍታል እና ለአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳ ጥረቶች አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
– ግሪስት፡ “የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ረገድ የባዮካር ሚና”
– US Biochar Initiative፡ usbiomass.org
(ማስታወሻ፡ ይህ ሙሉ በሙሉ አዲስ ጽሑፍ ነው)