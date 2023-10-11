እስካሁን ትልቁ የፀሐይ አውሎ ነፋስ፡ ከጥንታዊው የዛፍ ቀለበቶች ትምህርት

የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን እስካሁን ከተመዘገበው 14,300 ዓመታት በፊት የነበረውን ትልቁን የፀሐይ መጥለቅለቅ የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቷል። ተመራማሪዎቹ በፈረንሳይ የአልፕስ ተራሮች ውስጥ ተጠብቀው በነበሩት ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ውስጥ የሬዲዮካርቦን ደረጃዎችን ያጠኑ ነበር. የራዲዮካርቦን መጨመር ከፍተኛ ተጽዕኖ ባሳደረው ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ንፋስ የተነሳ በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ ብጥብጥ እንዳለ ያሳያል።
የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ያልተለመዱ ባይሆኑም, የዚህ መጠን ያላቸው በጣም ጥቂት ናቸው. የዚህ ሚዛን አውሎ ንፋስ ዛሬ ምድር ላይ ቢመታ በወሳኝ መሠረተ ልማቶቻችን ላይ በተለይም በኤሌክትሪካዊ አውሎ ንፋስ እና በምህዋሩ ላይ ባሉ ሳተላይቶች ላይ ከባድ ጉዳት ያደርስ ነበር። ይህ ግኝት አለምአቀፋዊ የግንኙነት እና የኢነርጂ ስርዓታችንን ለመጠበቅ ለእንደዚህ አይነት ዝግጅቶች የመረዳት እና የመዘጋጀት አስፈላጊነትን ያጎላል።
በዘ ሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ኦቭ ዘ ሮያል ሶሳይቲ ኤ ላይ የታተመው ጥናቱ ከድሮውዜት ወንዝ ዳርቻ ከፊል ቅሪተ አካል የሆኑትን ዛፎች ተንትኗል። በዴንድሮክሮኖሎጂ ተመራማሪዎቹ የጊዜ መስመርን እንደገና ገንብተዋል እና የሬዲዮካርቦን መጠን መጨመርን ከ14,300 ዓመታት በፊት ለይተው አውቀዋል። ይህ ዘዴ ስለ ያለፈው የአካባቢ ለውጦች እና የፀሐይ እንቅስቃሴ ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ አስችሏቸዋል.
ራዲዮካርቦን የሚመረተው የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ በአጽናፈ ሰማይ ጨረሮች እና በከባድ የፀሐይ ክስተቶች አማካኝነት ነው። ከዚያም ካርቦን ዛፎችን ጨምሮ በባዮስፌር ይያዛሉ እና በዓመታዊ የእድገት ቀለበታቸው ውስጥ ይቆለፋሉ. ቡድኑ የራዲዮካርቦን ስፒል ከግሪንላንድ የበረዶ ክምር ውስጥ ካለው የቤሪሊየም መጠን ጋር አነጻጽሮታል፣ይህም ከፍተኛ የሆነ የፀሀይ ከፍተኛ ማዕበል መኖሩን አረጋግጧል።
14,300 ዓመታትን ያስቆጠረው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ዛሬ ቢከሰት ኖሮ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የሳተላይት እና የኤሌትሪክ መረቦችን ያወድም ነበር። ሊከሰቱ የሚችሉ መዘዞች መሠረተ ልማታችንን በሚሊዮን ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ከሚፈጠረው የፀሐይ እንቅስቃሴ የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላሉ። ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በኤሌክትሪክ መረቦች ውስጥ ያሉ ትራንስፎርመሮችን ለዘለቄታው ያበላሻሉ, ይህም ወደ ሰፊ እና ረዥም ጥቁር መቋረጥ ያስከትላል.
ሳይንቲስቶች ባለፉት 15,000 ዓመታት ውስጥ የዛፍ ቀለበት እና የበረዶ ኮር መረጃን በመጠቀም Miyake Events በመባል የሚታወቁትን ዘጠኝ ዋና ዋና የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ለይተው አውቀዋል። በጣም የቅርብ ጊዜ ክስተቶች የተከናወኑት በ993 ዓ.ም እና በ774 ዓ.ም. ይሁን እንጂ ቀጥተኛ ምልከታ እምብዛም ስለማይገኝ እነዚህን የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መረዳት አሁንም ፈታኝ ነው። ሳይንቲስቶች ስለ እነዚህ ኃይለኛ ክስተቶች መንስኤዎች፣ ድግግሞሽ እና መተንበይ አሁንም እርግጠኛ አይደሉም።
የ14,300 ዓመታት ዕድሜ ያስቆጠረው ሚያኬ ክስተት መገኘቱ ስለ ፀሐይ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የፀሐይ እንቅስቃሴን በመሳሪያነት የሚለካው በ17ኛው ክፍለ ዘመን ብቻ ቢሆንም፣ ራዲዮካርቦን በዛፍ ቀለበቶች እና ቤሪሊየም በበረዶ ኮሮች ውስጥ ማጥናት የፀሐይን ያለፈ ባህሪ የበለጠ ለመረዳት የሚያስችል መንገድ ይሰጣል።
እንደ የቴሌግራፍ ማሽን ውድቀቶች እና ብሩህ የሌሊት ጊዜ አውሮራስ ያሉ መስተጓጎሎችን በመፍጠር የሚታወቀው እ.ኤ.አ. በ 1859 የታዋቂው የካርሪንግተን ክስተት ሚያክ ክስተት ተብሎ አልተወሰደም። በአንፃራዊነት በቅርብ ጊዜ በተከሰተው እና በጊዜው በሰዎች በተደረጉ ምልከታዎች ምክንያት ተፅዕኖው በደንብ ተመዝግቧል.
ከከባድ የፀሐይ ክስተቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች በትክክል ለመተንበይ እና ለማቃለል ያለፈ ጊዜያችንን መረዳት ወሳኝ ነው። የሬዲዮካርቦን ጥናት ስለ ምድር ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ፣ ይህም የወደፊት ሕይወታችንን ለመተንበይ እንደ ኃይለኛ መሣሪያ ሆኖ ያገለግላል። ይሁን እንጂ ስለ ጸሀያችን ባህሪ እና በዘመናዊ መሠረተ ልማታችን ላይ ስለሚያመጣው አደጋ ገና ብዙ የምንማረው ነገር አለ።
ምንጮች:
– የሮያል ሶሳይቲ የሮያል ሶሳይቲ የፍልስፍና ግብይቶች ኤ
- የሊድስ ዩኒቨርሲቲ