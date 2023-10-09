ራዲዮካርቦን ስፓይክ የጥንት የፀሐይ ማዕበልን ያሳያል

በአለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን ባደረገው ጥናት ከ14,300 ዓመታት በፊት የተከሰተውን ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ነፋስ በፈረንሳይ ተራሮች ላይ የተገኙ ጥንታዊ የዛፍ ቀለበቶች ማስረጃዎች አቅርበዋል። የሊድስ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶችን ያካተተው ቡድን በድሮውዜት ወንዝ አቅራቢያ በሚገኙ ንዑስ ዛፎች ላይ ያለውን የሬዲዮካርቦን መጠን ተንትኗል። ነጠላ የዛፍ ቀለበቶችን በመመርመር፣ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የራዲዮካርቦን መጠን መጨመርን ለይተዋል፣ ይህም የፀሐይ ማዕበል መከሰቱን ያሳያል። ተመራማሪዎቹ ይህ ማዕበል ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይለኛ ቅንጣቶችን ይለቅ ነበር ብለው ያምናሉ።
ዛሬ እየደረሰ ያለው እንዲህ ያለ የፀሐይ አውሎ ነፋስ አንድምታ አስከፊ ሊሆን ይችላል። የጥናቱ አዘጋጆች እንዳስጠነቀቁት በአሁኑ ወቅት ተመሳሳይ አውሎ ነፋስ የሳተላይት ስርዓቶችን ሊያስተጓጉል እና በኤሌክትሪክ መረቦች ላይ ሰፊ መጥፋት ሊያስከትል እና በቢሊዮኖች የሚቆጠር ፓውንድ ጉዳት ያስከትላል። የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን መረዳት የወደፊቱን የግንኙነት እና የኢነርጂ ስርዓቶችን ለመጠበቅ እና በተጽኖዎቻቸው ላይ የመቋቋም አቅምን ለመገንባት ወሳኝ ነው።
ሳይንቲስቶች እነዚህን ከባድ የፀሐይ ክስተቶች ሚያኬ ኢቨንትስ ብለው ለይተዋቸዋል፣ እና ባለፉት 15,000 ዓመታት ውስጥ ለተከሰቱት ዘጠኝ አውሎ ነፋሶች ማስረጃ አግኝተዋል። በጣም የቅርብ ጊዜ የተረጋገጠው Miyake Events የተከሰቱት በ993 AD እና 774 AD፣ ነገር ግን አዲስ የተገኘው የ14,300 አመት አውሎ ነፋስ እስካሁን ካሉት የቅርብ አጋሮቹ በእጥፍ ይበልጣል።
ተመራማሪዎች የ Miyake Event በእውነተኛ ጊዜ አይተው የማያውቁ ቢሆንም፣ ስለ ፀሐይ ባህሪ እና እንደዚህ ያሉ ክስተቶችን የመተንበይ እድል የበለጠ ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ። የአሁን ቀጥተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ መለኪያዎች በ17ኛው ክፍለ ዘመን ብቻ የተመሰረቱ ናቸው፣ እና የዛፍ ቀለበቶች ውስጥ ያለው የሬዲዮካርቦን መጠን እና ሌሎች አመላካቾች በታሪክ ውስጥ ስለ ፀሀይ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ምንጭ፡ የሊድስ ዩኒቨርሲቲ
ትርጓሜዎች
– ራዲዮካርቦን፡ የካርቦን ራዲዮአክቲቭ isotope፣ ከኦርጋኒክ ቁሶች ጋር ለመተዋወቅ የሚያገለግል
– የፀሐይ አውሎ ንፋስ፡- በፀሐይ ወለል ላይ የሚፈጠር ብጥብጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ቁስ እና ጉልበት ወደ ህዋ የሚያስገባ