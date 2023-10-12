የዌልሽ ዩኒቨርሲቲ የአጽናፈ ሰማይን አፈጣጠር ለማሰስ የጠፈር ቴሌስኮፕ ተልዕኮ አስተዋፅዖ አድርጓል

በዌልስ የሚገኘው ካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ የአጽናፈ ሰማይን አፈጣጠር ለማጥናት አላማ ላለው የጠፈር ቴሌስኮፕ ተልዕኮ እውቀት እና ቴክኖሎጂ ይሰጣል። ፕሮጀክቱ በተለይ በትልቁ ባንግ እና አጽናፈ ሰማይ ከ13.7 ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንዴት እንደተቋቋመ ላይ ያተኩራል።
LiteBIRD በመባል የሚታወቀው ተልዕኮ ከቢግ ባንግ ወደ ኋላ የቀሩትን ቅሪቶች ይተነትናል። ሳተላይቱ የአጽናፈ ዓለሙን አፈጣጠር ዙሪያ ያለውን የወቅቱን ንድፈ ሃሳብ፣ የኮስሞሎጂካል የዋጋ ንረት ጽንሰ-ሀሳብን ጨምሮ ይፈትሻል፣ ይህም ከቢግ ባንግ በኋላ ዩኒቨርስ በፍጥነት መስፋፋቱን ይጠቁማል።
LiteBIRD በ2030ዎቹ መጀመሪያ ላይ ለመጀመር ያለመ ሲሆን ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ድግግሞሽ ቴሌስኮፖችን ያካትታል። የካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰሮች ፒተር ሃርግሬብ እና ኤርሚኒያ ካላብሬዝ የዩኬን ለተልእኮው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ለሁለት ቴሌስኮፖች ኦፕቲክስን የመንደፍ እና የመገንባት ሃላፊነት አለባቸው.
በካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ “ልዩ ቴክኖሎጂዎች” እገዛ ተልእኮው የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ (ሲኤምቢ) ብርሃን ባህሪያትን በብቃት ለመመርመር ተስፋ ያደርጋል። ይህ ሳይንቲስቶች ከቢግ ባንግ በኋላ በዋጋ ንረት ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ የስበት ሞገዶችን ማስረጃ ለመፈለግ ያስችላቸዋል። ግኝቶቹ የአጽናፈ ዓለማችን አመጣጥ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን በመስጠት የተለያዩ የዋጋ ግሽበትን ሞዴሎች ያረጋግጣሉ ወይም ያስወግዳል።
የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ (ዩኬኤስኤ) ለፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ደረጃ የገንዘብ ድጋፍ 2.7m, ልዩ ቴሌስኮፖችን ለመንደፍ እና በካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ አስፈላጊ የሆኑትን ሌንሶች እና ማጣሪያዎች ለማምረት ያገለግላል.
ይህ በካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ እና በ LiteBIRD ጥምረት መካከል ያለው ትብብር ለጽንፈ ዓለሙ ፍጥረት ፍለጋ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋል እና እንዴት እንደተጀመረ ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ያሳድጋል።
ምንጮች:
– ቢቢሲ ዜና፡ [link]
- የዩኬ የጠፈር ኤጀንሲ