ውጤታማ የፎቶካታሊቲክ CO2 ቅነሳ በሁለት አቅጣጫዊ አስተናጋጅ-እንግዳ መስተጋብር

የአለም ሙቀት መጨመርን እና የኢነርጂ ቀውስን ለመቅረፍ ካርቦን ወደ ጠቃሚ ኬሚካሎች የሚቀይር ሰው ሰራሽ ፎቶሲንተሲስ ስርዓት መገንባት ወሳኝ ነው። ይህንን ለማሳካት አንዱ መንገድ የCO2 ቅነሳን ከH2O oxidation ጋር በማጣመር የፀሐይ ኃይልን ወደ ኬሚካላዊ ኃይል በመቀየር የፎቶሲንተሲስ ሂደትን በመኮረጅ ነው። ይሁን እንጂ የ CO2 ቅነሳ ውጤታማነት በውሃ ኦክሳይድ ምክንያት በኪነቲክ ማገጃዎች ተዘግቷል.
የፎቶካታሊቲክ CO2 ቅነሳን ውጤታማነት ለማሳደግ ተመራማሪዎች ምላሹን ለማስተዋወቅ የኤሌክትሮን መስዋዕትነት ወኪሎችን ተጠቅመዋል። ይሁን እንጂ የእነዚህን የመስዋዕትነት ወኪሎች መጠቀም በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ሊተገበር የማይችል እና የፎቶግራፍ ቀዳዳዎችን የኦክሳይድ አቅም ይገድባል. ሳይንቲስቶች እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ቅነሳን ከኦርጋኒክ ውህዶች ኦክሳይድ ጋር በማጣመር ጠቃሚ ኬሚካሎችን ያስገኛሉ። ይህ አካሄድ ከባዮማስ የተገኙ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን እንደ መኖነት የመጠቀም ተጨማሪ ጠቀሜታ ስላለው ሂደቱን የበለጠ ዘላቂ ያደርገዋል።
በፎቶካታሊቲክ ሲስተም ውስጥ ያለውን የኤሌክትሮን ሽግግር ውጤታማነት ለማሻሻል በቻይና የቲያንጂን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ቶንግ-ቡ ሉ የሚመራው የምርምር ቡድን በሁለት አቅጣጫ የአስተናጋጅ-እንግዶች መስተጋብር ላይ የተመሰረተ አዲስ ስልት አዘጋጅቷል. ይህንንም ማሳካት የቻሉት አነቃቂውን እና ምላሽ ሰጪውን በፎቶሰንሲታይዘር ወለል ላይ በአንድ ጊዜ በመሰብሰብ ነው። ይህ በአነቃቂው/reactant እና በፎቶሰንሲታይዘር መካከል ያለው ቀጥተኛ ግንኙነት የፎቶ አመንጪ ተሸካሚዎች ለመጓዝ የሚያስፈልጋቸውን ርቀት በእጅጉ ይቀንሳል፣ ይህም የ CO2 ቅነሳን ውጤታማነት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል።
የጥናቱ ውጤት የ CO2 ቅናሽ ወደ ፎርሚክ አሲድ (1610 μሞል g-1 h-1) በ 96.5% ምርጫ ከፍተኛ ምርት አሳይቷል. በተጨማሪም በሲዲኤስ (ካድሚየም ሰልፋይድ) ውስጥ ያሉት የፎቶ ማመንጫ ጉድጓዶች በፍጥነት በፉርይል አልኮሆል ከ β-CD (β-cyclodextrin) ጋር ተጣብቀው ተደምስሰዋል፣ በዚህም ምክንያት የ 1567 μሞል g-1 h-1 ከ 99% በላይ የመራጭነት ውጤት አስገኝቷል።
ይህ የጥናት ምርምር ለተግባራዊ አተገባበር በጣም ቀልጣፋ የሰው ሰራሽ ፎቶሲንተሲስ ስርዓቶችን ለመገንባት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ተመራማሪዎች የሁለት አቅጣጫ አስተናጋጅ እና የእንግዳ መስተጋብርን በመጠቀም የፀሐይ ኃይልን ለ CO2 ቅነሳ እና ኦርጋኒክ ኦክሳይድ አጠቃቀምን ከፍ በማድረግ ጠቃሚ ኬሚካሎችን ማምረት ይችላሉ። ይህ ስራ ዘላቂ እና ቀልጣፋ የካርበን ቅነሳ ቴክኖሎጂዎችን ለማሳካት አንድ እርምጃ ያቀርብልናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የሁለት አቅጣጫዊ አስተናጋጅ-እንግዳ መስተጋብር የፎቶካታሊቲክ CO2 ቅነሳን እንዴት ያሻሽላል?
መ፡ ባለ ሁለት አቅጣጫዊ አስተናጋጅ-እንግዳ መስተጋብር አነቃቂው እና ምላሽ ሰጪው በፎቶሴንቲዘርላይዘር ላይ እንዲሰበሰቡ ያስችላቸዋል፣ ይህም የፎቶ አመንጪ ተሸካሚዎችን የመተላለፊያ ርቀት በመቀነስ እና ቀልጣፋ የ CO2 ቅነሳን ያበረታታል።
ጥ: የ CO2 ቅነሳን ከኦርጋኒክ ኦክሳይድ ጋር በማጣመር ምን ጥቅሞች አሉት?
መ: የ CO2 ቅነሳን ከኦርጋኒክ ኦክሳይድ ጋር በማጣመር እሴት የተጨመሩ ኬሚካሎችን ለማምረት እና ከባዮማስ የተገኙ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን እንደ ታዳሽ መኖዎች መጠቀም ያስችላል።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ዋና ግኝቶች ምንድናቸው?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው የሁለት አቅጣጫ አስተናጋጅ-እንግዶች መስተጋብር የፎቶካታሊቲክ CO2 ቅነሳን ውጤታማነት በእጅጉ እንደሚያሳድግ፣ ይህም ከፍተኛ የፎርሚክ አሲድ እና የፉርፎል ምርትን በምርጥ መራጭነት ያመጣል።
ጥ፡- ይህ ጥናት ለሰው ሰራሽ ፎቶሲንተሲስ ሥርዓቶች የሚያበረክተው እንዴት ነው?
መ: ይህ ሥራ ለዓለም ሙቀት መጨመር እና ለኃይል ዘላቂነት መፍትሄዎችን በማቅረብ ተግባራዊ እና በጣም ቀልጣፋ የሰው ሰራሽ የፎቶሲንተሲስ ስርዓቶችን ለማዘጋጀት አዲስ አቀራረብን ይሰጣል።
ምንጭ:
የቻይንኛ ጆርናል ኦቭ ካታሊሲስ. DOI፡ 10.1016/S1872-2067(23)64509-7