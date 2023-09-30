ናሳ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ከጥልቅ ቦታ በተሳካ ሁኔታ አወጣ

የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከሰባት ዓመታት ተልዕኮ በኋላ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ከጥልቅ ህዋ በተሳካ ሁኔታ መልሷል። ወደ ምድር እንደተመለሰ፣ ናሙናዎቹ የያዘችው ትንሽዬ ካፕሱል በፓራሹት ወደ ዩታ በረሃ ገባች፣ እናትነት ደግሞ ወደ ሌላ አስትሮይድ ጉዞውን ቀጠለ።
ካፕሱሉ ከ63,000 ማይል ርቀት ላይ ከተለቀቀ ከአራት ሰዓታት በኋላ ራቅ ወዳለ ወታደራዊ አካባቢ አረፈ። የማርስ ተልእኮ መልሶ ማግኛ ኦፕሬሽኖች ቡድን በተሳካ ሁኔታ ማረፊያውን አስታውቋል፣ ካፕሱሉ ከታቀደው ጊዜ በፊት ሶስት ደቂቃዎች ቀድሟል። በመውረድ ወቅት ጥቅም ላይ የሚውለው ፓራሹት ከተጠበቀው በላይ በአራት እጥፍ ከፍቷል ይህም ከፍተኛ የመቀነስ መጠን ያሳያል።
ለሳይንቲስቶች እና ለተልዕኮ ተቆጣጣሪዎች እፎይታ ለማግኘት፣ ካፕሱሉ 4.5 ቢሊዮን አመታት ያስቆጠረውን ናሙና ጠብቆ ከምንም ከብክለት ነፃ ሆኖ ቆይቷል። ካፕሱሉ በወረደ በሁለት ሰአታት ውስጥ በመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ውስጥ ወደሚገኝ ጊዜያዊ የጽዳት ክፍል ተጓጓዘ።
በአሁኑ ጊዜ ካፕሱሉ ቤንኑ ከተባለው በካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ የተገኘ ቢያንስ አንድ ኩባያ ፍርስራሹን እንደያዘ ይገመታል። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ መያዣው ሲከፈት ትክክለኛው መጠን ይረጋገጣል. ከሦስት ዓመት በፊት በስብስቡ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ነገሮች ቀድሞውኑ ፈስሰው ተንሳፈፉ።
የአስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ የመለሰች ብቸኛዋ ሀገር ጃፓን ናት፣ ነገር ግን የናሳ ተልእኮ ከአፖሎ ጨረቃ ማረፊያዎች በኋላ ትልቁን የናሙና መመለስን ያሳያል። የተሰበሰቡት ናሙናዎች ስለ ምድር እና ህይወት አፈጣጠር በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣሉ፣ ይህም ሳይንቲስቶች ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ያልተለመደ እይታ እንዲኖራቸው ያደርጋል።
የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ በ2016 ጀምሯል እና በ2018 ቤንኑ ደርሷል፣ ናሙናዎቹን በ2020 በቫኩም ክንድ ሰብስቧል። መንኮራኩሩ ባደረገው ጉዞ 4 ቢሊዮን ማይል ርቀት ተሸፍኗል።
ናሙናዎቹ ሰኞ ጧት ወደ ሂውስተን የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓዛሉ። የጆንሰን የጠፈር ማእከል አስቀድሞ በአፖሎ ጠፈርተኞች የተሰበሰቡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ፓውንድ የጨረቃ ድንጋዮችን ይዟል። ሳይንቲስቶች መያዣውን ለመክፈት እና ከቤንኑ የተገኘውን ቁሳቁስ መጠን በትክክል ለመለካት ይፈልጋሉ.
የኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ ስኬት ናሳን የአስትሮይዶችን ቀደምት ኬሚካላዊ ስብጥር፣ የውሃ አፈጣጠርን እና የህይወት ህንጻዎችን ለመረዳት አንድ እርምጃ ቅርብ ያደርገዋል። የተሰበሰበው መረጃ ደግሞ በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉትን አስትሮይድስ ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ወሳኝ ይሆናል። ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮውን ሲቀጥል፣ አሁን ወደ አስትሮይድ አፖፊስ እያመራ ነው፣ እሱም በ2029 ይደርሳል።
ይህ የተሳካ የአስትሮይድ ናሙናዎችን መልሶ ማግኘት ናሳ ከጠፈር-ጠፈር ሮቦት ተልእኮዎች የተመለሰውን ሦስተኛውን ናሙና ያሳያል። ኤጀንሲው ከዚህ ቀደም በ2004 ከጀነሲስ የጠፈር መንኮራኩር ጋር የፀሐይ ንፋስ ናሙናዎችን አውጥቶ በ2006 የስታርዱስት የጠፈር መንኮራኩር የኮሜት አቧራ በተሳካ ሁኔታ አስረክቧል።የማርስ ናሙናዎችን የመመለስ እቅድ በአሁኑ ጊዜ በመጠባበቅ ላይ እያለ፣Perseverance rover ለወደፊት በፕላኔቷ ላይ ዋና ናሙናዎችን እየሰበሰበ ነው። ወደ ምድር ማጓጓዝ.
ምንጮች:
- ማርሲያ ደን ፣ አሶሺየትድ ፕሬስ