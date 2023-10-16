የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብረት ወደተሸፈነው አስትሮይድ አመራ

የናሳ ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በብረት የተሸፈነ አስትሮይድ ለማሰስ የስድስት አመት ተልእኮ ጀምሯል፣ይህም በአስቴሮይድ ፍለጋ መስክ የመጀመሪያ ነው። ከናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል በ SpaceX የተወነጨፈችው መንኮራኩሯ በምትማረው አስትሮይድ ስም ተሰይሟል። ይህ ልዩ አስትሮይድ ቀደምት የፕላኔት እምብርት ቅሪት ነው ተብሎ ይታመናል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ስለ ምድር እና ሌሎች ምድራዊ ፕላኔቶች ማዕከሎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ በብረት የበለፀገው አስትሮይድ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውጫዊ ክፍል ውስጥ ይገኛል ፣ ይህም ቋጥኝ ወይም በረዷማ ከሆኑት አስትሮይድስ ነው። ሳይኪ በግምት ከዘጠኙ ከሚታወቁት በብረት የበለጸጉ አስትሮይዶች ውስጥ ትልቁ ነው። ሳይንቲስቶች እንደሚገምቱት አስትሮይድ 144 ማይል (232 ኪሎ ሜትር) ስፋት እና 173 ማይል (280 ኪሎ ሜትር) ርዝመት ያለው ሲሆን መሬቱ በዋነኝነት ብረት፣ ኒኬል እና ሌሎች ብረቶች አሉት።
ሳይንቲስቶች የአስትሮይድን ስብጥር ከማጥናት በተጨማሪ ስለ ፕላኔታችን መረጃ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። የምድር የብረት ኮር መግነጢሳዊ መስክ ያመነጫል ከባቢያችንን የሚጠብቅ እና ፕላኔቷን ለመኖሪያ ምቹ ያደርገዋል። ተመራማሪዎች የዚህን አስትሮይድ የብረት እምብርት በማጥናት ፕላኔታችን እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑትን ሂደቶች እና ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች የበለጠ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ.
በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚመራው የ1.2 ቢሊዮን ዶላር ተልዕኮ ወደ አስትሮይድ ለመድረስ የማዞሪያ መንገድ ይወስዳል። መንኮራኩሩ እ.ኤ.አ. በ 2026 ወደ አስትሮይድ ከመድረሱ በፊት በ 2029 ከማርስ የስበት ኃይል ይጨምራል ። በተለያዩ ርቀቶች እየተሽከረከረ ወደ አስትሮይድ ዙሪያ ለመግባት ይሞክራል። መንኮራኩሩ በፀሀይ ኤሌክትሪክ የሚሰራ እና በራዲዮ ሞገዶች ምትክ ሌዘርን የሚጠቀም የሙከራ የመገናኛ ዘዴ የተገጠመለት ሲሆን ይህም የመረጃ ፍሰትን ከጥልቅ ህዋ ወደ ምድር ይጨምራል።
ናሳ ተልእኮው ከጨረቃ ወይም ከማርስ ቪዲዮዎችን የማሰራጨት አቅምን ጨምሮ ለወደፊት የጠፈር ምርምር አስተዋፅዖ ሊያበረክት የሚችል ጠቃሚ መረጃ እንዲያቀርብ ይጠብቃል። የጠፈር መንኮራኩሯ የዘገየችው በሶፍትዌር ፍተሻ ጉዳዮች ምክንያት ቢሆንም የተሻሻለው መርሃ ግብር አስትሮይድ ላይ ለመድረስ ተጨማሪ የጉዞ ጊዜ ይፈቅዳል።
በአጠቃላይ፣ የሳይኪ ተልዕኮ ልዩ የሆነ የብረት አለምን ለመቃኘት እና እንደ ምድር ባሉ አለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ስብጥር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት አስደሳች እድልን ይወክላል።
ምንጮች:
- ማርሲያ ደን ፣ አሶሺየትድ ፕሬስ