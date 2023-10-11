ጥራት ባለው ኦፕቲክስ የምሽት ሰማይን ማሰስ ይፈልጋሉ? ዋልማርት በCelestron SkyMaster 25×70 ቢኖኩላር ላይ ድንቅ ውል እያቀረበ ነው፣በዋና ቀን ዝግጅታቸው ከአማዞን ከመግዛት ጋር ሲነጻጸር 25% መቆጠብ ይችላሉ። አማዞን ሽያጩን ሲያስተናግድ እነዚህ ፀረ-ፕራይም ቀን ስምምነቶች ለሌሎች ቸርቻሪዎች ተወዳዳሪ ቅናሾችን የሚያቀርቡበት መንገድ ናቸው።
ሴሌስትሮን ከፍተኛ ጥራት ያለው እና አስተማማኝ የቢንዶላዎችን ለማምረት እውቅና ያለው ታዋቂ አምራች ነው. በእውነቱ፣ ሶስቱ የ SkyMaster ሞዴሎቻቸው በእኛ ምርጥ የቢኖክዮላስ መመሪያ ውስጥ ቀርበዋል። SkyMaster 25×70 ኃይለኛ 25x ማጉላት እና እጅግ በጣም ጥሩ የብርሃን መሰብሰብ ችሎታን በ70ሚሜ ቀዳዳ ያቀርባል። መጓጓዣን ከችግር የጸዳ እንዲሆን የሚያደርገው ከተሸካሚ መያዣ ጋር ነው።
ቢኖክዮላሮች በBaK-4 ፕሪዝም እና ባለብዙ ሽፋን ኦፕቲክስ የታጠቁ ናቸው፣ ይህም ንፅፅርን የሚያጎለብት እና የዒላማዎችዎን ግልጽ እይታዎች ይሰጣል። በተጨማሪም የዓይን መነፅር ለሚያደርጉ ግለሰቦች ምቹ በማድረግ ረጅም የዓይን እፎይታ ይኖራቸዋል።
በከዋክብት መመልከት ለሚፈልጉ፣ የCelestron SkyMaster 25×70 ቢኖክዮላስ ተስማሚ ምርጫ ነው። በትልቅ የዓላማ ሌንሶች እና በኃይለኛ ማጉላት፣ የምሽት ሰማይን እጅግ በጣም ጥሩ የእይታ ልምድን ይሰጣሉ።
SkyMaster 25×70 የእርስዎን ልዩ መስፈርቶች የማያሟላ ከሆነ በገበያ ላይ የሚገኙትን ምርጥ የቢኖኩላር ስምምነቶችን ለማየት እንመክራለን። በተጨማሪም፣ ወደ አስትሮኖሚ በጥልቀት ለመፈተሽ ከፈለጉ ምርጡን የቴሌስኮፖች እና የቴሌስኮፕ ስምምነቶችን ማሰስ ሊፈልጉ ይችላሉ።
ባህሪያቱን እና የ 59 ዶላር ቅናሽ ዋጋን ከግምት ውስጥ በማስገባት የ Celestron SkyMaster 25 × 70 ቢኖክዮላስ ለገንዘብ ትልቅ ዋጋ ይሰጣል። በጣም ውድ የሆኑ አማራጮች ሲኖሩ፣ እነዚህ ቢኖክዮላሮች ከርቀት ከርቀት ከርቀት ከርቀት ለመመልከት እና ምድራዊ ኢላማዎችን ለመመልከት ለሚፈልጉ ሰዎች በአንፃራዊነት ዝቅተኛ ተጋላጭነት ያለው ኢንቬስትመንት ይሰጣሉ።
በ2023 የአማዞን ፕራይም ቀንን ለመጠቀም፣ በቴሌስኮፖች፣ ቢኖክዮላር፣ ካሜራዎች፣ ኮከብ ፕሮጀክተሮች፣ ድሮኖች፣ ሌጎ እና ሌሎች ላይ ምርጥ ቅናሾችን እና ቅናሾችን የሚያገኙበት የአማዞን ፕራይም ቀን ማዕከላችንን እንዲጎበኙ እንመክራለን።
ቁልፍ ዝርዝሮች፡ 70ሚሜ ተጨባጭ የሌንስ ዲያሜትር፣ 25x ማጉላት፣ BaK-4 ፕሪዝም፣ ባለብዙ ሽፋን ኦፕቲክስ፣ ረጅም የአይን እፎይታ እና የእቃ መያዣ መያዣ ተካትቷል።
ምንጮች:
– [ምንጭ መጣጥፍ ርዕስ]
– Celestron SkyMaster 25×70 Binoculars ከዋልማርት