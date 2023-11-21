በ Aerosol Hygroscopicity እና በአየር ንብረት ለውጥ መካከል ያለው ግንኙነት

የኤሮሶል ቅንጣቶች በምድር የአየር ንብረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፣ እና ባህሪያቸውን መረዳት ለትክክለኛ የአየር ንብረት ሞዴልነት ወሳኝ ነው። አንድ አስፈላጊ ንብረት ሃይሮስኮፒሲቲቲ ነው, እሱም የአየር አየር ቅንጣቶች ውሃን በከባቢ አየር ውስጥ የመያዝ ችሎታን ያመለክታል. የኤሮሶል ቅንጣቶችን የንጽህና መጠን መለየት በተለዋዋጭ እና ውስብስብ ተፈጥሮ ምክንያት እንደ መጠን እና ኬሚካዊ ስብጥር ያሉ ነገሮችን ጨምሮ ፈታኝ ነው።
ይሁን እንጂ በቅርቡ በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ መጽሔት ላይ የታተመ አንድ ጥናት በአይሮሶል ስብጥር እና በሃይሮስኮፒቲዝም መካከል ያለውን ግንኙነት በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። በማክስ ፕላንክ የኬሚስትሪ ኢንስቲትዩት እና በሊብኒዝ የትሮፖስፌሪክ ምርምር ተቋም የሚመራ አንድ አለም አቀፍ የምርምር ቡድን በአየር ወለድ ቅንጣቶች ውስጥ በሚገኙ ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ቁሶች ላይ በመመርኮዝ hygroscopicity ለመገመት ቀላል የመስመር ቀመር አዘጋጅቷል።
ጥናቱ በ16 እና 2004 መካከል የተካሄዱትን 2020 የመለኪያ ዘመቻዎች የተገኘ መረጃን ተጠቅሟል። እነዚህ ዘመቻዎች የደመና ጤዛ ኒውክሊየስ መለኪያዎችን እና ኤሮሶል mass spectrometryን በመጠቀም የንጥረ ነገሮች ኬሚካላዊ ቅንጅቶችን በመጠቀም የሃይግሮስኮፒሲቲነት መለኪያዎችን ያካትታሉ። ተመራማሪዎቹ ይህንን ሰፊ የመረጃ ስብስብ በመተንተን ውጤታማ የኤሮሶል ሃይግሮስኮፒቲቲ (κ) በቀላል መስመራዊ ቀመር ሊሰላ እንደሚችል ወስነዋል፡ κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የኦርጋኒክ ቅንጣቶች (κorg) hygroscopicity በአማካይ በአለምአቀፍ ደረጃ በ 0.12 ± 0.02, የ inorganic ions (κinorg) hygroscopicity በአማካይ በ 0.63 ± 0.01. እነዚህ እሴቶች በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ የኤሮሶል ቅንጣቶችን ሚና በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ለማሻሻል በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።
ከሊብኒዝ የትሮፖስፌሪክ ምርምር ተቋም ዋና ተመራማሪ የሆኑት ሚራ ፑልከር የዚህን ጥናት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። "በአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ hygroscopicity ግምት ውስጥ በማስገባት ቀለል ያሉ ግምቶች ሊደረጉ እንደሚችሉ አሳይተናል" ትላለች. ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት መስመራዊ ፎርሙላ የአየር ንብረት ትንበያዎችን እርግጠኛ አለመሆንን በመቀነስ የኤሮሶል ሃይግሮስኮፒሲቲነትን በትክክል ሊገምት ይችላል።
ይህ ጥናት የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ የአየር ንብረት ለውጥን ሚና እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታል እና ንብረቶቻቸውን በትክክል የመለየት አስፈላጊነት ያጎላል። ግኝቶቹ የአየር ንብረት ሞዴሎችን ለማሻሻል እና የወደፊት የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን የመተንበይ አቅማችንን የማጎልበት አቅም አላቸው።
በየጥ
hygroscopicity ምንድን ነው?
Hygroscopicity በከባቢ አየር ውስጥ ውሃ የመያዝ ችሎታ የኤሮሶል ቅንጣቶችን ያመለክታል. ኤሮሶል በምድር የአየር ንብረት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመረዳት ወሳኝ ነገር ነው።
በጥናቱ ውስጥ የኤሮሶል ቅንጣቶች hygroscopicity እንዴት ተገለፀ?
የኤሮሶል ቅንጣቶች hygroscopicity የሚለካው የደመና ኮንደንስሽን ኒውክሊየስ መለኪያዎችን በመጠቀም ነው። እነዚህ መለኪያዎች በኤሮሶል የጅምላ ስፔክትሮሜትሪ አማካኝነት ከተገኙት ቅንጣቶች ኬሚካላዊ ቅንብር ጋር ተጣምረዋል.
የጥናቱ ግኝቶች አስፈላጊነት ምንድን ነው?
የጥናቱ ግኝቶች በአይሮሶል hygroscopicity ውስጥ የሚገኙትን ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ቁሶች ላይ በመመርኮዝ ሊገመት የሚችል ቀላል የመስመር ቀመር ያሳያል። ይህ ቀመር የአየር ንብረት ለውጥ ትንበያዎችን ለማሻሻል በአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል.
የጥናቱ ውጤት እንዴት ሊተገበር ይችላል?
የጥናቱ ውጤቶች በአይሮሶል ስብጥር እና በሃይሮስኮፒቲዝም መካከል ስላለው ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የአየር ንብረት ለውጥ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ስላለው ተጽእኖ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ይህ መረጃ በአለምአቀፍ የአየር ንብረት ሞዴሎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።