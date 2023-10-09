የባዮሎጂ ግኝቶች፡ አዲስ አጥቢ እንስሳ ኦርጋኔል እና ባምብል ንቦች የመከላከል ዘዴ

በETH ዙሪክ የሚገኘው የሕዋስ ባዮሎጂስቶች ቡድን በቅርብ ጊዜ በተደረገ ግኝት በአጥቢ አጥቢ ህዋሶች ውስጥ ልዩ የሆነ አዲስ የአካል ክፍል በመለየት ትልቅ ግኝት አድርጓል። ልዩ የሆነው ፕላዝማይድ በመባል የሚታወቁ የዲ ኤን ኤ ቀለበቶችን ያቀፈ ነው። ይህ ግኝት ሴሉላር ሂደቶችን እና ከማግለል ጋር የተያያዙ ተግባራትን ለማጥናት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂስቶች ባምብል ንቦች የእስያ ቀንድ አውጣዎችን ለመከላከል ልዩ ዘዴ እንዳላቸው ደርሰውበታል። ጥቃት በሚሰነዝርበት ጊዜ ንቦች መሬት ላይ ይወድቃሉ, ይህም ቀንድ አውጣዎች የሚይዙትን ያጣሉ. ይህ ባህሪ ንቦች አጥቂዎቻቸውን እንዲያራግፉ እና ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው እንዲያመልጡ ያስችላቸዋል.
ወደ ቴክኖሎጅ ዜና ስንሸጋገር የጄይቭስኪላ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በ18ኛው ክፍለ ዘመን በሂሳብ ትምህርት ላይ የተመሰረተ አዲስ ቴክኒክ ፈጠሩ። ግኝታቸው እንደሚያመለክተው ቀለል ያሉ የኤአይአይ ሞዴሎች ውስብስብ ስራዎችን ለመስራት የግድ ጥልቅ ትምህርት አያስፈልጋቸውም። ይህ ግኝት ይበልጥ ቀልጣፋ እና ለሀብት ተስማሚ የሆኑ AI ስርዓቶችን ለማዳበር አንድምታ አለው።
በሮቦቲክስ ዘርፍ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ መሐንዲሶች በሴኮንዶች ውስጥ ከባዶ አዲስ ሮቦቶችን ለመንደፍ የሚያስችል AI ሲስተም ፈጠሩ። ስርዓቱ በእግር የሚራመድ ሮቦትን በደቂቃ ውስጥ የመንደፍ መቻሉ በሮቦት ዲዛይን ላይ ፈጣን እድገት ሊኖር እንደሚችል ያሳያል።
በተጨማሪም በኮሪያ ከፍተኛ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሮቦቲክስ መሐንዲሶች ቡድን 130 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ዕቃዎችን ማንሳት የሚችል ባለ 100 ግራም ለስላሳ ሮቦት መያዣ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረው ሞክረው ነበር። ይህ ስኬት ቀላል ክብደት ያላቸው ግን ኃይለኛ የሮቦት ስርዓቶችን በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ ያለውን እድገት ያሳያል።
በቁሳቁስ ሳይንስ፣ በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ መሐንዲሶች ለኤሌክትሮኒካዊ መግብሮች መያዣ እና ባትሪ ሆኖ የሚያገለግል ፈጠራ ሃይል ቆጣቢ ቁስ አዘጋጅተዋል። ይህ ቁሳቁስ የስማርትፎኖች እና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ዲዛይን እና ተግባራትን የመቀየር አቅም አለው።
ወደ ህክምና ጥናት ስንዞር ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የተመራማሪዎች ቡድን የሰው ልጅ ጨቅላ በሽታ የመከላከል ስርዓት ለ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን ልዩ እና ውጤታማ ምላሽ እንዳለው አረጋግጧል። ለኮቪድ-300 ህክምና እና የመከላከያ ስልቶች ሊሆኑ የሚችሉ ግንዛቤዎችን የሚጠቁሙ ጨቅላ ህጻናት የፀረ-ሰው ምላሽ እስከ 19 ቀናት ድረስ እንደሚቆዩ ደርሰውበታል።
በሌሎች ሳይንሳዊ ግኝቶች፣ በአበርስትዊዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው በስቶንሄንጌ የሚገኘው “የመሠዊያ ድንጋይ” የተገኘው ከሌሎቹ የጥንት ሐውልቶች የተለየ ነው። ይህ ግኝት ስለ Stonehenge ግንባታ እና ታሪክ ያሉትን ንድፈ ሐሳቦች ይፈታተናል።
በመጨረሻም፣ የኖርዌይ የህዝብ ጤና ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች የኮቪድ-19 ክትባቶች በወሊድ ዕድሜ ላይ ባሉ ሴቶች ላይ ሊያስከትል የሚችለውን የጎንዮሽ ጉዳት አግኝተዋል—የብልት ደም መፍሰስ። ይህ ግኝት ከክትባት ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶችን የመከታተል እና የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
እነዚህ ልዩ ልዩ ሳይንሳዊ ግኝቶች ከባዮሎጂ እስከ ቴክኖሎጂ እና ከዚያም በላይ ያሉትን የተለያዩ መስኮች ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። በእነዚህ አካባቢዎች ለበለጠ ምርምር፣ ፈጠራ እና እድገቶች መንገድ ይከፍታሉ።
ምንጮች:
- የሴል ሞለኪውላር ባዮሎጂ (2023). DOI: 10.1091 / mbc.E23-04-0118
-የባለፈው ሳምንት ምርጥ - አዲስ አጥቢ አካል፣ ሮቦቶችን የሚቀርጸው AI፣ Stonehenge 'Altar Stone' መነሻው የተለያየ ነው።