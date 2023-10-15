የፀሐይ ግርዶሽ በመላው አሜሪካ ጠራርጎ ይሄዳል፡ ዋና ዋና ዜናዎች እና ቀጣይ መጪ ግርዶሽ

ቅዳሜ እለት በአሜሪካ አህጉር ተመልካቾችን የሳበ ጉልህ የሆነ የፀሐይ ግርዶሽ ተፈጠረ። ይህ የሰለስቲያል ክስተት በሰሜን እና በደቡብ አሜሪካ ያሉ ታዛቢዎች አዲስ ጨረቃ ከፀሀይ ንክሻ የወጣች የምትመስል አስደናቂ እይታ እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል።
ግርዶሹ በጥቂት ሰአታት ውስጥ ተከፍቶ አዲስ ጨረቃ ቀስ በቀስ ፀሀይን ስትሻገር በአንዳንድ አካባቢዎች እስከ 90% የሚሆነውን ይሸፍናል። ክስተቱን በጥንቃቄ ለማየት ልዩ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮች አስፈላጊ ነበሩ።
ፀሀይ የተደበቀችበት ደረጃ እንደቦታው ይለያያል። የኒውዮርክ ከተማ 23 በመቶ ግርዶሽ አጋጥሟታል፣ ሶልት ሌክ ሲቲ ደግሞ 86 በመቶ ግርዶሽ ታይቷል። ምንም እንኳን ሽፋኑ ቢኖርም, በክስተቱ ወቅት ጨለማ አልሆነም, ምክንያቱም 95% ፀሐይ በተሸፈነበት ጊዜ እንኳን, የብርሃን ደረጃዎች በአንጻራዊ ሁኔታ መደበኛ ናቸው.
የግርዶሹ ጥንካሬ በጨረቃ አንቱብራል ጥላ ቅርበት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም በግምት 115 ማይል ስፋት ያለው እና በኦሪገን፣ ካሊፎርኒያ እና ቴክሳስን ጨምሮ በዘጠኝ የአሜሪካ ግዛቶች አለፈ። በዚህ መንገድ ውስጥ ያሉት ሰዎች እጅግ አስደናቂ የሆነ "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ በሚያሳየው የፀሐይ ግርዶሽ ላይ በተሻለ እይታ ተወስደዋል. ጨረቃ ከፀሀይ ጋር በፍፁም ስትመጣ፣የፀሀይ ብርሀን ብርሀን ለጥቂት ደቂቃዎች የጨረቃን ምስል ከበበች።
የአሜሪካን አቋርጦ ከተጓዘ በኋላ፣ “የእሳት ቀለበት” በሜክሲኮ ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት፣ ቤሊዝ፣ ጓቲማላ፣ ኮስታ ሪካ፣ ፓናማ እና በተለያዩ የደቡብ አሜሪካ አገሮች ባሉ አካባቢዎች ታይቷል። ሜክሲኮ ሲቲ 70% ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ያጋጠማት ሲሆን በብራዚል አትላንቲክ የባህር ዳርቻ ላይ የምትገኘው ናታል ለሶስት ደቂቃ ከ21 ሰከንድ የፈጀውን አስደናቂ “የእሳት ቀለበት” ተመልክታለች።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በሞላላ ምህዋርዋ ላይ ስትሆን የፀሐይን ዲስክ ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ስትችል ነው። ይህ አዲስ ጨረቃ በግርዶሽ ወቅት ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት በጣም ትንሽ መስሎ ይታያል.
የቅዳሜው ግርዶሽ አስደናቂ ቢሆንም፣ በኤፕሪል 8, 2024 ለሚመጣው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ እንደ ቅድመ ሁኔታ ያገለግላል። ይህ ክስተት በሜክሲኮ፣ ዩኤስ እና ካናዳ በከፊል የሚታይ ሲሆን አዲሱን ጨረቃ ሙሉ በሙሉ ለመመስከር ያልተለመደ እድል ይሰጣል። የፀሐይ ዲስክን ለአጭር ጊዜ መሸፈን.
ምንጭ፡ ጽሑፉ ከተለያዩ ምንጮች በተገኘ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው፡ ከነዚህም መካከል “AFP via Getty Images” እና “GreatAmericanEclipse.com”ን ጨምሮ።