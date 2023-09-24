የስበት ኃይልን በዓይነ ሕሊና መመልከት፡ የተመሰለው መረጃ የወደፊት ቦታ ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎችን ያሳያል

የጠፈር ተመራማሪዎች ቡድን በጠፈር ላይ የተመሰረተ የስበት ሞገድ ተመልካቾች የእኛን ጋላክሲ እንዴት እንደሚመለከቱ የሚያሳይ ምስል ለመፍጠር አስመሳይ መረጃዎችን ተጠቅሟል። በጠፈር ጊዜ ውስጥ የሚስተዋሉ የስበት ሞገዶች በአንስታይን የአጠቃላይ አንጻራዊነት ጽንሰ-ሀሳብ ተንብየዋል። እነዚህ ሞገዶች በብርሃን ፍጥነት የሚጓዙ የስበት መስክ ለውጦች ናቸው። ለእኛ ለመረዳት የማይቻል ቢሆንም በ 2015 ለመጀመሪያ ጊዜ በ LIGO ኢንተርፌሮሜትር ኦብዘርቫቶሪ ታይተዋል.
በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የስበት ሞገድ ትብብር የስበት ሞገድ ዳራ ወይም የማያቋርጥ የስበት ሞገዶች አጽናፈ ሰማይን የሚያጉረመርሙ መረጃዎችን አሳትመዋል። ይህ ዳራ ከስበት ውቅያኖስ ወለል ጋር ተመሳሳይ ነው፣ በ LIGO ከተመለከቱት ልዩ ሞገዶች በተለየ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፈጠሩት ምስላዊ መረጃ ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ አስመሳይ መረጃዎችን ይጠቀማል፣ ከእነዚህም መካከል የከዋክብት-ማስs ብላክሆድ ውህደት፣ የኒውትሮን ኮከብ ውህደት እና የኒውትሮን ኮከቦች እና ጥቁር ጉድጓዶች ውህደት። ኃይለኛ የስበት ሞገድ ምልክቶችን ለማመልከት ደማቅ ነጠብጣቦችን ያሳያል፣ ደማቅ ነጠብጣቦች ከፍ ያለ ድግግሞሽ ያላቸውን ቦታዎች ይወክላሉ። ምስሉ የስበት ሞገድ ሲግናል ጥንካሬን፣ ድግግሞሹን እና የሌዘር ኢንተርፌሮሜትር የጠፈር አንቴና (ኤልኤሳ) ተልዕኮ ገደብን የሚያሳይ የውስጠ-ገጽ ግራፍም ያካትታል፣ የታቀደ በቦታ ላይ የተመሰረተ የስበት ሞገድ ታዛቢ።
በአሁኑ ጊዜ ምንም ህዋ ላይ የተመሰረተ የስበት ሞገድ መመልከቻ የለም ነገር ግን የኤልሳን ስራ በ2037 ይጠበቃል። LISA በሶስት መንኮራኩሮች በፀሃይ ዙሪያ በሚዞሩ ሶስት የጠፈር መንኮራኩሮች ያቀፈ ሲሆን በመሬት ላይ የተመሰረተ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ድግግሞሽ መጠን የስበት ሞገዶችን መለየት ይችላል። ጠቋሚዎች. የአዋጭነት ግምገማው ከተጠናቀቀ፣ LISA እውን ለመሆን አንድ እርምጃ ቅርብ ነው።
እንደ ‹Habitable Worlds Observatory› ካሉ ሌሎች ተልእኮዎች ጎን ለጎን እንደ LISA ያሉ በህዋ ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎችን በማዘጋጀት በህዋ ላይ ያለው የሳይንስ የወደፊት ጊዜ ተስፋ ሰጪ ይመስላል። ሳይንቲስቶች በአይንስታይን የተተነበዩትን የስበት ሞገዶች ጨምሮ አጽናፈ ዓለሙን በእያንዳንዱ የሞገድ ርዝመት ለመመርመር ይጓጓሉ።
ምንጮች:
– “የስበት ዩኒቨርስን በዓይነ ሕሊናህ መመልከት—ሰው ሠራሽ የስበት ኃይልን መጠቀም” (https://scitechdaily.com/visualizing-the-gravitational-universe-using-synthetic-gravitational-skies/)
- ሊሳ (https://lisa.nasa.gov/)
- LIGO (https://www.ligo.org/)
- አጠቃላይ አንጻራዊነት (https://www.space.com/17661-theory-general-relativity.html)