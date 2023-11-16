አስደናቂ ግኝት፡ የጠርሙስ መክፈቻ ቅርጽ ያለው ብልት ያለው ጥንዚዛ

በቅርቡ በዴንማርክ የሚገኙ ተመራማሪዎች የሳይንስ ሊቃውንትን እና የቢራ አድናቂዎችን ቀልብ የሳበ አንድ አስገራሚ ግኝት አደረጉ። የቢራ ጠርሙስ መክፈቻን የሚመስል ብልት ያለው ጥንዚዛ አግኝተዋል። ሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ የተባለው ይህ ልዩ ዝርያ በሰውነቱ ጀርባ ላይ ባለው ልዩ አባሪ ምክንያት በዴንማርክ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ባለሙያዎችን አስደምሟል።
በኢንቶሞሎጂ ዓለም ውስጥ የጾታ ብልትን መመርመር አዳዲስ ዝርያዎችን ለመለየት እና ለመግለጽ ወሳኝ አካል ነው. በነፍሳት ውስጥ ያሉ የብልት ብልቶች በእያንዳንዱ ዝርያ በተለያየ መንገድ ይሻሻላሉ, ይህም ለግብር አመዳደብ ጠቃሚ መሳሪያዎች ያደርጋቸዋል. በሙዚየሙ የባዮሎጂ ባለሙያ የሆኑት አስላክ ካፔል ሀንሰን እንደሚገልጹት ለዚህ ነው የኢንቶሞሎጂስቶች አዲስ ዝርያን ሲገልጹ የነፍሳት ብልትን ለማጥናት ሁልጊዜ የሚጓጉት።
ለጋስ የገለልተኛ ምርምር ደጋፊ በሆነው ካርልስበርግ ፋውንዴሽን ስም አዲሱን ጥንዚዛ ለመሰየም መወሰኑ ለተመራማሪዎቹ ግልፅ ምርጫ ነበር። የሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ በግምት 1 ሴንቲ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን 1 ሚሊ ሜትር ርዝመት ያለው ልዩ ቦታ ያለው ሲሆን ይህም በነፍሳት ዓለም ውስጥ ያለውን አስደናቂ ልዩነት ያሳያል።
ምንም እንኳን ያልተለመደ ብልት ቢኖረውም ፣ ስለ ሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ገና ብዙ የሚማሩት ነገር አለ። ብዙውን ጊዜ በቺሊ እና በአርጀንቲና ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ጥንዚዛዎች ከአቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ልዩ ልምዶች አሏቸው። እንደ አብዛኞቹ ጥንዚዛዎች በፈንገስ ወይም በሞቱ ቅጠሎች ላይ ከመኖር ይልቅ በአበቦች ላይ ይጣበቃሉ. የብዝሃ ህይወት ኤክስፐርት የሆኑት ጆሽ ጄንኪንስ ሻው እነዚህን ነፍሳት የመረዳትን አስፈላጊነት እና በስርዓተ-ምህዳር ውስጥ ያላቸውን ሚና በተለይም አንዳንዶቹ ልዩ ውበት ስላላቸው አፅንዖት ሰጥተዋል።
እንደ አለመታደል ሆኖ የሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን እያጋጠመው ነው። በሆሴ ኤል ሬይስ-ሄርናንዴዝ የተመራው ጥናት እንደሚያመለክተው በሎንኮቪሊየስ ጂነስ ውስጥ ቢያንስ ሦስት ዝርያዎች በ 2060 ከመኖሪያ አካባቢያቸው ከግማሽ በላይ የማጣት አደጋ ተጋርጦባቸዋል።
እንደ ሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ያሉ ዝርያዎችን ለመጠበቅ የጥበቃ ጥረቶች ወሳኝ ናቸው። ሾው እነዚህን ብዙም የማይታወቁ ዝርያዎችን ለተፈጥሮ የተፈጥሮ ጥበቃ ስራ መሰየም እና መግለጽ ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥቷል። እስካሁን 85% የሚገመቱት የምድር ዝርያዎች በይፋ ተለይተው እስካልታወቁ ድረስ፣ የእነዚህን ፍጥረታት አስፈላጊነት እና ለፕላኔታችን ያበረከቱትን አስተዋፅዖ መቀበል አስፈላጊ ነው።
የምርምር ቡድኑ የጥንዚዛን ብልት ብዜት እንደ ጠርሙዝ መክፈቻ ለመጣል የጀመረው ተነሳሽነት ለቢራ ኢንደስትሪ አሻሚ ክብር እና ስለ ብዝሃ ህይወት ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያገለግላል። ሳይንቲስቶች የማወቅ ጉጉትን በመቀስቀስ እና መንፈስን የሚያድስ መጠጥ ላይ ውይይቶችን በማስተዋወቅ ለተፈጥሮው ዓለም እና እስካሁን ድረስ ፍለጋችንን ለሚጠባበቁት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ያልተገኙ ዝርያዎች የበለጠ አድናቆትን ለማነሳሳት ተስፋ ያደርጋሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- የጠርሙስ መክፈቻ ቅርጽ ያለው ብልት ያለው የጥንዚዛ ስም ማን ይባላል?
ጥንዚዛው ሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ይባላል።
- የኢንቶሞሎጂስቶች ለምን የነፍሳትን ብልት ለማጥናት ይፈልጋሉ?
በነፍሳት ውስጥ ያሉ የብልት ብልቶች በእያንዳንዱ ዝርያ በተለያየ መንገድ ይሻሻላሉ, ይህም ለግብር አመዳደብ እና ዝርያዎችን ለመለየት ጠቃሚ ያደርጋቸዋል.
- ጥንዚዛው በካርልስበርግ ፋውንዴሽን ስም የተሰየመው ለምንድን ነው?
የካርልስበርግ ፋውንዴሽን ለግላዊ ምርምር ለጋስ ደጋፊ ነው, ይህም ለጥንዚዛ ተስማሚ መሰጠት አድርጎታል.
- የሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ጥንዚዛ ምን ስጋት አጋጥሞታል?
የአየር ንብረት ለውጥ በሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ እና ተዛማጅ ዝርያዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል, ምክንያቱም መኖሪያቸውን ወደ ማጣት ሊያመራ ይችላል.
- ብዙም ያልታወቁ ዝርያዎችን መሰየም እና መግለፅ ለምን አስፈለገ?
ዝርያዎችን መሰየም እና መግለጽ ውጤታማ የተፈጥሮ ጥበቃ ጥረቶች እንዳይታዩ ለመከላከል እና ጥበቃቸውን ለማረጋገጥ ወሳኝ ናቸው።