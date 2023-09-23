ብርቅዬ የ150-ሚሊዮን-አመት እድሜ ያለው የዳይኖሰር አጽም በፓሪስ ለጨረታ ቀርቧል

ልዩ እና ልዩ በሆነ ሁኔታ የተጠበቀው ባሪ የተባለ የዳይኖሰር አጽም በሚቀጥለው ወር በፓሪስ ለጨረታ ሊወጣ ነው። ካምፕቶሳዉሩስ በሁለት ሜትር ቁመት የቆመ እና አምስት ሜትር ርዝመት ያለው ከጁራሲክ መገባደጃ ዘመን የመጣ ሲሆን ይህም በግምት 150 ሚሊዮን አመታት ያስቆጠረ ነው። የ Iguanodontidae herbivores ቤተሰብ አባል እንደመሆኖ፣ ባሪ እስካሁን ከተገኙት የመጀመሪያዎቹ የዳይኖሰር ቡድኖች አንዱ ነው።
በመጀመሪያ በዋዮሚንግ የተገኘዉ በ1990ዎቹ፣ ይህ ያልተለመደ ግኝት በስሙ በተሰየመበት በፓሊዮንቶሎጂስት ባሪ ጄምስ አማካኝነት ጥንቃቄ የተሞላበት የመልሶ ማቋቋም ስራ ሰርቷል። ባለፈው አመት አፅሙን ያገኘው የጣሊያን ላቦራቶሪ ዞይክ ተጨማሪ የማገገሚያ ጥረቶችን አድርጓል። የታዋቂው የፓሪስ ጨረታ ቤት ባልደረባ አሌክሳንደር ጊኬሎ ናሙናውን “በጣም በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀ” ሲል ገልጾታል፣ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው አፅም ኦርጅናሌ አጥንትን ያቀፈ ነው። የራስ ቅሉ ብቻ ከ90 በመቶ በላይ ሳይበላሽ ይቀራል።
የዳይኖሰር ቅሪቶች በሥነ ጥበብ ገበያ በጣም ተፈላጊ ናቸው፣ እና የእንደዚህ አይነት ናሙናዎች ሽያጭ በየዓመቱ በዓለም ዙሪያ የሚከሰቱት ጥቂቶች ብቻ ናቸው። የባሪ የጨረታ ዋጋ እስከ 1.2 ሚሊዮን ዩሮ (A1.9 ሚሊዮን ዶላር) ይደርሳል። አንዳንድ ባለሙያዎች የግል ሰብሳቢዎች ተገቢውን እንክብካቤ ባለማድረጋቸው እና የዳይኖሰር አፅም ህዝባዊ መዳረሻን በተመለከተ ስጋታቸውን ሲገልጹ፣ ሌሎች ደግሞ በግል የተያዙ ናሙናዎች በመጨረሻ ለህዝብ ተደራሽ ይሆናሉ ብለው ያምናሉ።
የባሪ ጨረታ ለመማረክ እና ለመሳብ ዋስትና ያለው የቅድመ ታሪክ ታሪክ ባለቤት ለመሆን ያልተለመደ እድል ይሰጣል። በጣም የሚፈለግ እና በጥንቃቄ የታደሰ የዳይኖሰር አጽም እንደመሆኑ መጠን በመጪው ጨረታ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር እንደሚያመጣ ይጠበቃል።