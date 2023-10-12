የናሳ ሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ ዘግይቷል በአየር ሁኔታ ምክንያት

የናሳ የሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ መጀመር በአየር ንብረት መዛባት ምክንያት ወደ አርብ ጠዋት ተራዝሟል። መጀመሪያ ሐሙስ እንዲጀመር ታቅዶ የነበረው፣ የተልእኮው ማስጀመሪያ መስኮት ከሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ለሚመጡ አውሎ ነፋሶች ዘግይቷል። ውሳኔው የተደረገው እሮብ እለት ከተጀመረው ጋዜጣዊ መግለጫ በኋላ ለሐሙስ ማለዳ መጥፎ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ካሳየ በኋላ ምቹ ሁኔታዎች 20% ብቻ ነው።
የዩኤስ የጠፈር ሃይል የአየር ሁኔታ ኦፊሰር አርሌና ሞሰስ በአካባቢው ስለሚጠበቀው አውሎ ንፋስ እና ኃይለኛ ንፋስ ስጋቶችን አስረድተዋል። የተልእኮ ቡድኖቹ ጅምርውን እስከ አርብ ለማዘግየት ወስነዋል፣ ይህም ምቹ ሁኔታዎችን 50% ዕድል አግኝቷል። ቅዳሜ በተመሳሳይ የማስጀመሪያ ሁኔታዎች የመጠባበቂያ እድልን ይሰጣል። የመዘግየቱ ውሳኔ ጥገና ከማስፈለጉ በፊት የማስጀመሪያ ሙከራዎች የተገደበ ስለሆነ በ Falcon Heavy ሮኬት ውስንነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።
የሳይኪ ተልዕኮ ዓላማው በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘውን ተመሳሳይ ስም ያለው የብረት አስትሮይድ ለመፈለግ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይቼ የፕሮቶፕላኔት (ፕሮቶፕላኔት) የተጋለጠ እምብርት ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ, እና ይህ ተልዕኮ ስለ ስብስቡ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ ይረዳል. የተልእኮው ማስጀመሪያ መስኮት እስከ ኦክቶበር 25 ድረስ ይዘልቃል፣ ይህም ለስኬት ማስጀመሪያ በርካታ እድሎችን ይፈቅዳል።
ምንጭ፡ አልተሰጠም።