የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የናሳ ሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ ዘግይቷል በአየር ሁኔታ ምክንያት

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 12, 2023
የናሳ ሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ ዘግይቷል በአየር ሁኔታ ምክንያት

የናሳ የሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ መጀመር በአየር ንብረት መዛባት ምክንያት ወደ አርብ ጠዋት ተራዝሟል። መጀመሪያ ሐሙስ እንዲጀመር ታቅዶ የነበረው፣ የተልእኮው ማስጀመሪያ መስኮት ከሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ለሚመጡ አውሎ ነፋሶች ዘግይቷል። ውሳኔው የተደረገው እሮብ እለት ከተጀመረው ጋዜጣዊ መግለጫ በኋላ ለሐሙስ ማለዳ መጥፎ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ካሳየ በኋላ ምቹ ሁኔታዎች 20% ብቻ ነው።

የዩኤስ የጠፈር ሃይል የአየር ሁኔታ ኦፊሰር አርሌና ሞሰስ በአካባቢው ስለሚጠበቀው አውሎ ንፋስ እና ኃይለኛ ንፋስ ስጋቶችን አስረድተዋል። የተልእኮ ቡድኖቹ ጅምርውን እስከ አርብ ለማዘግየት ወስነዋል፣ ይህም ምቹ ሁኔታዎችን 50% ዕድል አግኝቷል። ቅዳሜ በተመሳሳይ የማስጀመሪያ ሁኔታዎች የመጠባበቂያ እድልን ይሰጣል። የመዘግየቱ ውሳኔ ጥገና ከማስፈለጉ በፊት የማስጀመሪያ ሙከራዎች የተገደበ ስለሆነ በ Falcon Heavy ሮኬት ውስንነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

የሳይኪ ተልዕኮ ዓላማው በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘውን ተመሳሳይ ስም ያለው የብረት አስትሮይድ ለመፈለግ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይቼ የፕሮቶፕላኔት (ፕሮቶፕላኔት) የተጋለጠ እምብርት ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ, እና ይህ ተልዕኮ ስለ ስብስቡ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ ይረዳል. የተልእኮው ማስጀመሪያ መስኮት እስከ ኦክቶበር 25 ድረስ ይዘልቃል፣ ይህም ለስኬት ማስጀመሪያ በርካታ እድሎችን ይፈቅዳል።

ምንጭ፡ አልተሰጠም።

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የሚመጣው የፀሐይ ግርዶሽ፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ: ሊጠብቀው የሚገባ እይታ

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

የናሳ አስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በምድር ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ የሕይወቶችን ግንባታ ያመለክታል

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

የሚመጣው የፀሐይ ግርዶሽ፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ: ሊጠብቀው የሚገባ እይታ

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ አስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በምድር ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ የሕይወቶችን ግንባታ ያመለክታል

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የSpaceX የሮኬት ጅምር በመጥፎ የአየር ሁኔታ ምክንያት ዘግይቷል።

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች