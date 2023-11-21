ሕፃናት ስለ ሰውነታቸው እና አካባቢያቸው ያላቸው አስደናቂ ግንዛቤ

በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው የአራት ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት ሰውነታቸው በዙሪያቸው ካለው አለም ጋር ያለውን ግንኙነት የመረዳት አስደናቂ ችሎታ አላቸው። በበርሚንግሃም ቤቢላብ የተደረገው ይህ አዲስ ምርምር በጨቅላ ህጻናት ላይ ስለራስ ግንዛቤ እድገት አዲስ ብርሃን ይፈጥራል እና ውስጣዊ የማወቅ ችሎታቸውን ያጎላል።
ጥናቱ በአራት እና ስምንት ወራት ውስጥ በሚገኙ ህጻናት ላይ ሙከራዎችን አድርጓል. ጨቅላዎቹ ከነሱ የሚቀርበው ወይም የሚርቅ ኳስ በስክሪኑ ላይ ቀርቦላቸዋል። የሚገርመው ነገር ኳሱ ወደ ስክሪኑ ቅርብ ወደሆነው ቦታ ሲቃረብ ህፃናቱ በእጃቸው ላይ ትንሽ ንዝረት አጋጥሟቸው ነበር። በእነዚህ ሙከራዎች ውስጥ የአንጎል እንቅስቃሴ በቅርበት ክትትል የተደረገበት ሲሆን ግኝቶቹ በእውነት አስደናቂ ነበሩ።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ገና በአራት ወራት ውስጥ ህጻናት ከፍ ያለ የ somatosensory (tactile) አእምሮ እንቅስቃሴ ሲነኩ ወደ እነርሱ በሚንቀሳቀስ ነገር ሲነኩ ያሳያሉ። ይህ የሚያሳየው ጨቅላ ህጻናት አካባቢያቸውን የማወቅ እና ሰውነታቸው በአካባቢያቸው ካለው ጠፈር ጋር እንዴት እንደሚገናኝ የመረዳት ተፈጥሯዊ ችሎታ እንዳላቸው ያሳያል። ይህ ፅንሰ-ሀሳብ የግለሰባዊ ቦታ በመባል ይታወቃል፣ እና በመጀመሪያ እድገታቸው ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና ተመራማሪ እና ተመራማሪ ዶክተር ጁሊያ ኦሪዮሊ ግኝቶቹ ህጻናት በሚያዩት ነገር እና በሚሰማቸው መካከል ግንኙነት መፍጠር እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። ይህ ማለት ሕፃናት ዕቃዎችን ለማግኘት ከመማራቸው በፊት እንኳን መልቲ ሴንሰር ያለው አንጎላቸው በዙሪያቸው ያለውን ቦታ እና ሰውነታቸው ከእሱ ጋር ያለውን ግንኙነት ለመረዳት በሽቦ ይሠራል።
ጥናቱ በስምንት ወራት ውስጥ ያሉ ትልልቅ ህጻናት ያልተጠበቁ ንክኪዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡም ተመልክቷል። የሚገርመው፣ በእጃቸው ላይ ያለው ንክኪ ኳሱን በስክሪኑ ላይ ከእነሱ ርቆ ሲሄድ፣ የአንጎላቸው እንቅስቃሴ አስገራሚ ምልክቶችን አሳይቷል። ይህ የሚያሳየው ህፃናት በህይወት የመጀመሪያ አመት ውስጥ ሲያድጉ አንጎላቸው ከአካባቢያቸው ጋር በተገናኘ ስለ ሰውነታቸው አቀማመጥ የበለጠ የተራቀቀ ግንዛቤን እንደሚያዳብር ያሳያል።
እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2023 በሳይንሳዊ ሪፖርቶች ላይ የታተሙት እነዚህ ግኝቶች በጨቅላ ሕፃናት ላይ ስለራስ ግንዛቤ መጀመሪያ እድገት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የእድገት ሳይኮሎጂስት የሆኑት ፕሮፌሰር አንድሪው ብሬምነር እንደገለፁት ጥናቱ እንደሚያሳየው ህጻናት በማደግ እና አለምን እየዳሰሱ ሲሄዱ በዙሪያቸው ባለው ጠፈር ውስጥ ሰውነታቸው እንዴት እንደሚኖር የበለጠ የላቀ ግንዛቤን እንደሚገነቡ ያሳያል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በአራት ወራት ውስጥ ያሉ ሕፃናት ሰውነታቸው ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ሊረዱ ይችላሉ?
አዎን፣ በበርሚንግሃም ዩኒቨርስቲ በርሚንግሃም ቤቢላብ ባደረገው ጥናት መሰረት፣ የአራት ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት ሰውነታቸው በዙሪያቸው ካለው አለም ጋር እንዴት እንደሚገናኝ የመረዳት አስደናቂ ችሎታ አላቸው። ይህ የሚያሳየው ጨቅላ ህጻናት አካባቢያቸውን የማወቅ እና ሰውነታቸውን በአካባቢያቸው ካለው ጠፈር ጋር ያለውን ግንኙነት የመረዳት ተፈጥሯዊ አቅም እንዳላቸው ነው።
2. የግል ቦታ ምንድን ነው?
የግል ቦታ ማለት በአንድ ግለሰብ አካል ዙሪያ ያለውን የጠፈር ክልል ያመለክታል። እሱ ከዕቃዎች ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩበትን አካባቢ ይወክላል እና ስለ ውጫዊው ዓለም ግንዛቤ እና ግንዛቤ ወሳኝ ነው።
3. ሕፃናት እያደጉ ሲሄዱ ስለ ሰውነታቸው አቀማመጥ ያላቸው ግንዛቤ እንዴት ይቀየራል?
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ህጻናት በህይወት የመጀመሪያ አመት ውስጥ ሲያድጉ አንጎላቸው ከአካባቢያቸው ጋር በተገናኘ ስለ ሰውነታቸው አቀማመጥ የበለጠ የተራቀቀ ግንዛቤ ያዳብራል. በእድሜ የገፉ ህጻናት በስምንት ወር እድሜያቸው፣ እቃው በስክሪኑ ላይ ከእነሱ ርቆ ሲሄድ ሲነኩ የመገረም ምልክት አሳይተዋል። ይህ እድገታቸውን በሚቀጥሉበት ጊዜ ስለ ሰውነታቸው አቀማመጥ እና እንቅስቃሴ በአካባቢያቸው ያለውን ጥልቅ ግንዛቤ ይጠቁማል።