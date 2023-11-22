አዲስ ጥናት የህፃናትን ቀደምት የሰውነት እና የጠፈር ስሜት ያሳያል

በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የተካሄደ አንድ አዲስ ጥናት እንዳመለከተው እስከ አራት ወር ድረስ ያሉ ሕፃናት ሰውነታቸውን በአካባቢያቸው ካለው ጠፈር አንጻር የማስተዋል ችሎታ አላቸው። ዛሬ በሳይንሳዊ ሪፖርቶች ውስጥ የታተመው ምርምር በጨቅላ ሕፃናት ውስጥ ስለራስ ግንዛቤ እድገት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በጥናቱ የበርሚንግሃም ቤቢላብ ባለሙያዎች ህፃናትን ወደ ሚቀርበው ወይም ከነሱ ርቆ በሚንቀሳቀስ ስክሪን ላይ ለሚንቀሳቀስ ኳስ አጋልጠዋል። ኳሱ በስክሪኑ ላይ ወደ ህጻናት ሲቃረብ በእጃቸው ላይ ረጋ ያለ ንዝረት ("ንክኪ" እየተባለ የሚጠራው) የአንጎላቸው እንቅስቃሴ ክትትል ይደረግባቸዋል። የመረጃ አሰባሰብ የተካሄደው በጎልድስሚዝ፣ የለንደን ዩኒቨርሲቲ ነው።
ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት ከአራት ወር እድሜ ጀምሮ ህጻናት በ somatosensory (tactile) ክልል ውስጥ አንድ ነገር ንክኪ ወደ እነርሱ ሲሄድ ከፍ ያለ የአንጎል እንቅስቃሴ ያሳያሉ። ይህ የሚያሳየው የጨቅላ ሕጻናት አእምሮ ዕቃዎችን ለማግኘት ከመማራቸው በፊት በእይታ ማነቃቂያዎች እና በሚዳሰስ ስሜቶች መካከል ግንኙነቶችን ለመመሥረት ቀድሞውንም በሽቦ እንደተሠራና ከአካባቢው ጠፈር ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲረዱ ያስችላቸዋል። ይህ ክስተት ብዙውን ጊዜ ፐርሰናል ቦታ በመባል ይታወቃል።
የበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ መሪ ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ጁሊያ ኦሪዮሊ፣ “ጥናታችን እንደሚያሳየው ገና በጨቅላነታቸው ህጻናት በአካባቢያቸው ባለው ጠፈር ውስጥ ሰውነታቸውን የመገንዘብ እና የመረዳት ተፈጥሯዊ ችሎታ አላቸው። ጎልማሶች እንደመሆናችን መጠን በህዋ ላይ ያለንበትን ቦታ ለማወቅ እና ከእቃዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ለመተንበይ ብዙ የስሜት ህዋሳትን እንጠቀማለን። ሕፃናት እነዚህን ችሎታዎች ገና በለጋ ደረጃ ላይ እንደሚያሳዩ ማወቁ እነዚህ ችሎታዎች ምን ያህል የተማሩ ወይም የተወለዱ ናቸው በሚለው ላይ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ጥናቱ ወደ ስምንት ወር አካባቢ ያሉ ትልልቅ ህጻናት ያልተጠበቁ ንክኪዎችን እንዴት እንደሚይዙም ተዳሷል። ንክኪው ሲቀድም ኳሱ በስክሪኑ ላይ ከነሱ ርቆ ሲንቀሳቀስ የህፃናት አእምሮ እንቅስቃሴ አስገራሚ ምልክቶችን አሳይቷል። የዴቬሎፕመንትል ሳይኮሎጂ ስፔሻሊስት የሆኑት ፕሮፌሰር አንድሪው ብሬምነር እንዲህ ብለዋል፡- “ይህ በአረጋውያን ጨቅላ ህጻናት ላይ የታዩ አስገራሚ ምላሾች መመልከቱ በእቃው እንቅስቃሴ እይታ ምክንያት ንክኪው ያልተጠበቀ እንደነበር ያሳያል። ይህ የሚያሳየው ሕፃናት በአንደኛው ዓመታቸው እያደጉ ሲሄዱ፣ በማደግ ላይ ያሉ አንጎላቸው በአካባቢያቸው ስላለው የአካል ሕልውና የበለጠ የተራቀቀ ግንዛቤ እንደሚያገኙ ያሳያል።
በቀጣይ ምርመራዎች፣ ተመራማሪዎቹ ወጣት እና አዛውንቶችን ጨምሮ የተለያየ ዕድሜ ያላቸውን ተሳታፊዎች ለማሳተፍ አቅደዋል። በአዋቂዎች ላይ የአንጎል እንቅስቃሴን በመመርመር, የጨቅላ ህጻናት የመልቲ-ስሜት ችሎታዎች እድገትን አቅጣጫ ላይ ብርሃን ለማፍሰስ ተስፋ ያደርጋሉ. ከዚህም በላይ አዲስ የተወለዱ ሕፃናት የእነዚህን ችሎታዎች የመጀመሪያ ምልክቶች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ይፈልጋሉ።
ዶ/ር ኦሪዮሊ ሲደመድም አዲስ የተወለዱ ሕፃናትን በማጥናት የሚያጋጥሟቸውን ተፈታታኝ ሁኔታዎች በማጉላት ሊገኙ ስለሚችሉት ግኝቶች ያላቸውን ተስፋ ሲገልጹ እንዲህ ብለዋል:- “ከተወለዱ ሕፃናት ጋር አብሮ መሥራት አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት በእንቅልፍና በመብላት በመሆኑ ልዩ ተግዳሮቶችን ይፈጥራል። ቢሆንም፣ በዚህ የዕድሜ ክልል ውስጥ ምርምር በማድረግ እድገት እያደረግን ነው፣ እና ከጥቂት ቀናት በፊት ያሉ ሕፃናት በህዋ ውስጥ ስለ ሰውነታቸው መሠረታዊ ግንዛቤ ይኑሩ ወይ የሚለውን ለማወቅ በእውነት አስደናቂ ይሆናል። እንደዚያ ከሆነ፣ የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና አመጣጥን እያጣራን ሊሆን ይችላል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የግል ቦታ ምንድን ነው?
የግል ቦታ የሚያመለክተው በአንድ ግለሰብ አካል ዙሪያ ያለውን አካባቢ ነው፣ እሱም በውስጡ ነገሮችን የሚገነዘቡ እና የሚገናኙበት።
ጥ: ሕፃናት የተወለዱት በራስ የመረዳት ስሜት ነው?
እራስን የማወቅ ጉጉት በህፃንነት እና በልጅነት ጊዜ ውስጥ እያደገ ቢሄድም, ጥናቶች እንደሚያሳዩት ህጻናት እራሳቸውን የማወቅ የመጀመሪያ ምልክቶችን ለምሳሌ የራሳቸውን ነጸብራቅ በመገንዘብ ከ18 ወራት እድሜ ጀምሮ ይታያሉ.
ጥ: ተመራማሪዎች በጨቅላ ሕፃናት ውስጥ የአንጎል እንቅስቃሴን እንዴት ይለካሉ?
ተመራማሪዎች በአራስ ሕፃናት ላይ የአንጎል እንቅስቃሴን ለመለካት እንደ ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራፊ (ኢኢጂ) ያሉ ወራሪ ያልሆኑ ቴክኒኮችን ይጠቀማሉ። EEG በአንጎል የሚመነጩትን የኤሌክትሪክ ምልክቶችን ለመለየት የራስ ቆዳ ላይ የተቀመጡ ኤሌክትሮዶችን ይጠቀማል።