አዲስ ምርምር በሕፃናት ላይ የቦታ ግንዛቤን ቀደምት እድገትን ያሳያል

በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ አንድ ጥናት እንዳመለከተው የአራት ወር እድሜ ያላቸው ህጻናት ሰውነታቸው ከአካባቢው ጠፈር ጋር ያለውን ግንኙነት የመለየት ልዩ ግንዛቤ አላቸው። ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ግኝት በጨቅላ ህጻናት ላይ ስለራስ ግንዛቤ መጀመሪያ እድገት ላይ ብርሃን ይሰጣል።
በሳይንስ ሪፖርቶች ላይ የታተመው ጥናቱ ህፃናትን ወደ እነርሱ የሚቀርብ ወይም የሚርቅ ተንቀሳቃሽ ኳስ በስክሪኑ ላይ ማሳየትን ያካትታል። በተመሳሳይ ጊዜ ህፃናቱ የአንጎላቸው እንቅስቃሴ የ EEG ካፕ በመጠቀም ክትትል በሚደረግበት ጊዜ በእጃቸው ላይ ለስላሳ ንክኪ ተደረገላቸው። የጥናቱ መረጃ መሰብሰብ የተካሄደው በሎንደን ዩኒቨርሲቲ ጎልድስሚዝስ ነው።
ተመራማሪዎቹ የጨቅላ ሕፃናትን የአንጎል እንቅስቃሴ በመተንተን ገና በአራት ወራት ውስጥ ሕፃናት የ somatosensory (tactile) የአንጎል እንቅስቃሴን የሚያሳዩት ንክኪ ወደ እነርሱ የሚሄድ ነገር ሲቀድም መሆኑን ደርሰውበታል። ይህ የሚያሳየው ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ህጻናት በራሳቸው እና በአካባቢያቸው ባሉ ነገሮች መካከል ያለውን የቦታ ግንኙነት የመረዳት እና የመረዳት ችሎታ አላቸው። ይህ ክስተት በተለምዶ እንደ ግለሰባዊ ቦታ ይባላል።
በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና ጥናት ባልደረባ የሆኑት ዋና ተመራማሪ ዶክተር ጁሊያ ኦሪዮሊ እነዚህ ግኝቶች እነዚህ ችሎታዎች የተማሩት ብቻ ነው የሚለውን አስተሳሰብ እንደሚፈታተኑ እና በሰው ልጆች ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉበትን እድል አጉልቶ ያሳያሉ። እሷ በተጨማሪ አስተያየት ሰጥታለች፣ “ይህ በጨቅላ ህጻናት ላይ ያለው የቦታ ግንዛቤ እድገት ስለ ሰው ልጅ ንቃተ ህሊና አመጣጥ እና ተፈጥሮ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ ያልተጠበቁ ንክኪዎች በዕድሜ ትላልቅ ሕፃናትን በተለይም የስምንት ወር እድሜ ያላቸውን ሕፃናት እንዴት እንደሚጎዱ ዳስሷል። ተመራማሪዎቹ በእጃቸው ላይ ያለው ንክኪ በስክሪኑ ላይ ያለው ኳስ ከእነሱ ርቆ ሲሄድ ህፃናቱ በአንጎላቸው እንቅስቃሴ ላይ አስገራሚ ምልክቶችን አሳይተዋል። ይህ የሚያመለክተው ጨቅላ ህጻናት በህይወት የመጀመሪያ አመት ውስጥ ሲያድጉ ስለ ሰውነታቸው በህዋ ላይ ያለውን ቦታ መረዳታቸው ይበልጥ እየተራቀቀ ይሄዳል።
የሚቀጥለው የጥናት ሂደት አላማ በአሁኑ ጥናት ውስጥ ካሉት ታናናሾች እና ከዛ በላይ የሆኑ ተሳታፊዎችን ማካተት ነው። የጎልማሶችን የአእምሮ እንቅስቃሴ በማጥናት የተገኘው ግንዛቤ ስለ ጨቅላ ሕፃናት እድገት አቅጣጫ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ አዲስ በተወለዱ ሕፃናት ላይ እነዚህ “የብዙሃን” ችሎታዎች ቀደምት ምልክቶች ካሉ ለመመርመር ጓጉተዋል።
ዶ/ር ኦሪዮሊ ሲያጠቃልሉ ከተወለዱ ሕፃናት ጋር አብሮ መሥራት የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች በመገንዘብ፣ ነገር ግን ትናንሽ ጨቅላ ሕፃናትን እንኳን ለማጥናት እና የቦታ ግንዛቤ መሠረቶች በአራስ ሕፃናት ውስጥ መኖሩን ለመመርመር ያላቸውን ጉጉት ገልጸዋል። በጨቅላ ሕጻናት ላይ የሚከሰቱትን እነዚህን ቀደምት እድገቶች ማሳወቅ ስለ ሰው ልጅ ንቃተ ህሊና ግንዛቤ ውስጥ ጉልህ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡- በበርሚንግሃም ዩኒቨርሲቲ የተደረገው ጥናት ምን አሳይቷል?
መልስ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው እስከ አራት ወር ድረስ ያሉ ህጻናት ሰውነታቸው በአካባቢያቸው ካለው ጠፈር ጋር እንዴት እንደሚገናኝ የመረዳት ችሎታ አላቸው።
ጥ፡ ጥናቱ የተካሄደው እንዴት ነበር?
መ፡ ጥናቱ ህፃናት የሚንቀሳቀሰውን ኳስ በአንድ ጊዜ በእጃቸው ላይ በሚያቀርቡበት ጊዜ ተንቀሳቃሽ ኳስ በስክሪኑ ላይ ማሳየትን ያካትታል። የ EEG ካፕ በመጠቀም የአንጎል እንቅስቃሴ ክትትል ተደርጓል.
ጥ፡ የግል ቦታ ምንድን ነው?
መ: የግል ቦታ ማለት አንድ ሰው በሰውነታቸው ዙሪያ ስላለው ቦታ ያለውን አመለካከት ይመለከታል።
ጥ፡ ጥናቱ ስለ ትልልቅ ህፃናት ምን አገኘ?
መልስ፡ ጥናቱ እንዳረጋገጠው በስምንት ወር እድሜ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ህጻናት በእጃቸው ሲነኩ ኳሱ በስክሪኑ ላይ ከነሱ ርቆ ሲሄድ የሚገርሙ ምልክቶችን አሳይተዋል።
ጥ፡ ለተመራማሪዎቹ ቀጣይ እርምጃዎች ምንድናቸው?
መ፡ ተመራማሪዎቹ ወጣት እና ትላልቅ ተሳታፊዎችን ወደፊት በሚደረጉ ጥናቶች ውስጥ ለማካተት እና አዲስ የተወለዱ ህጻናት የእነዚህን "የብዙሃን" ችሎታዎች የመጀመሪያ ምልክቶች ካሳዩ ይመረምራሉ.