በካናዳ ውስጥ ያለው ምርጥ የፀሐይ ግርዶሽ እይታ፡ የብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን ተዘጋጅተዋል።

የብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን በዚህ ቅዳሜና እሁድ በካናዳ የፀሐይ ግርዶሽ ላይ ምርጡን እይታ ስለሚያገኙ ለህክምና ዝግጁ ናቸው። ቅዳሜ ጠዋት ምድር፣ ፀሐይና ጨረቃ ፀሐይ ከጨረቃ በኋላ የጠፋች እስኪመስል ድረስ ይጣጣማሉ፤ ይህም “የእሳት ቀለበት” ብቻ ይቀራል። አንዳንድ የአለም ክፍሎች የተለየ አይነት ግርዶሽ ሲያጋጥማቸው፣ ብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል።
ግርዶሹ ከጠዋቱ 8፡08 ሰዓት እስከ ጧት 10፡38 ድረስ የሚታይ ሲሆን ከፍተኛው ከጠዋቱ 9፡20 ላይ ይሆናል የክፍለ ሀገሩ የውስጥ እና የምስራቅ ክፍልም ክስተቱ ያጋጥመዋል፣ ምንም እንኳን የፀሀይ ጊዜ እና መጠን የሚጠፋ ቢሆንም ለእነሱ ትንሽ የተለየ.
የክላውድ ሽፋን ግርዶሹን ለመመልከት ፈታኝ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሁኔታዎች ከፈቀዱ፣ የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የእይታ ዝግጅትን ያስተናግዳል እና የፀሐይ መመልከቻ መነፅሮችን ያቀርባል። ግርዶሹን በቀጥታ ማየቱ ከፍተኛ የአይን ጉዳት ስለሚያስከትል ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ናሳ ዝግጅቱን በተዘዋዋሪ መንገድ ለማየት የፀሐይ መመልከቻ መነፅሮችን መጠቀም ወይም "eclipse projector" መፍጠርን ይመክራል።
የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሾች፣ ጨረቃ በብዛት የምትታይበት፣ አብዛኛውን ፀሀይን የምትሸፍንበት፣ በግምት በየአንድ እና ሁለት አመታት ይከሰታሉ። ይሁን እንጂ ሁልጊዜ ከካናዳ አይታዩም. ይህ መጪውን ግርዶሽ ለብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን ይህንን የሰማይ ክስተት ለመመስከር ብርቅ እድል ያደርገዋል።
በማጠቃለያው፣ የብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን የቀን መቁጠሪያዎቻቸውን ምልክት በማድረግ በዚህ ቅዳሜና እሁድ በሰማይ ላይ ለሚታየው አስደናቂ ትርኢት መዘጋጀት አለባቸው። ለደህንነት ቅድሚያ ስጥ እና በዚህ የምድር፣ የፀሀይ እና የጨረቃ አሰላለፍ በቀረበው ልዩ ልምድ ይደሰቱ።
ምንጮች:
- ናሳ
- የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ