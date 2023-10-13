በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ለከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይዘጋጁ

ዛሬ ቅዳሜ፣ የብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል አሎት፣ ይህም አስትሮኖሚዊ ክስተትን ለማየት ግዛታችንን በካናዳ ውስጥ ምርጥ ቦታ አድርጎታል። ምንም እንኳን አንዳንድ ቦታዎች የሚያጋጥሙትን ሙሉ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ባናየውም፣ ግርዶሹ አሁንም አስደናቂ እይታ ይሆናል።
የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፣ “የእሳት ቀለበት” በመባልም የሚታወቀው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ በፀሐይና በምድር መካከል ስትያልፍ ነው። ይህም ጨረቃ ከፀሀይ ያነሰ እንድትታይ እና ሙሉ በሙሉ እንዳይሸፍናት ያደርገዋል, ይህም እንደ ቀለበት ቅርጽ ይፈጥራል. ግርዶሹ በኦሪገን ይጀምራል እና በዩናይትድ ስቴትስ፣ በሜክሲኮ እና በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ በሰያፍ መንገድ ሲጓዝ፣ ካናዳውያን የሚያዩት ከፊል ግርዶሽ ብቻ ነው።
በጣም ቅርብ የሆነው ወደ ደቡብ እና ምዕራብ ነው, ግርዶሹ ሙሉ በሙሉ ይታያል. ስለዚህ የታችኛው ሜይንላንድ እና የደቡባዊ ቫንኮቨር ደሴት ነዋሪዎች በሀገሪቱ ውስጥ በጣም አስደናቂውን ትርኢት መጠበቅ ይችላሉ። በግርዶሹ ወቅት አጠቃላይ ድምቀቱን እየደበዘዘ ጥቁር ጥላ በፀሐይ ጎን ላይ የወደቀ ይመስላል።
ምንም እንኳን ትንበያው ቅዳሜ በቫንኮቨር ዝናብ እንደሚዘንብ ቢተነብይም እይታውን ሊያደናቅፍ ይችላል፣ በግርዶሹ ወቅት ሰማዩ አሁንም ይጨልማል። ከክርስቶስ ልደት በፊት በደቡብ ምዕራብ ጥግ ያሉት ከ70-80% ሽፋን ያያሉ፣ የተቀረው ክፍለ ሀገር ደግሞ ከ50-70% ሽፋን ይመሰክራሉ።
በቫንኩቨር የከፊል ግርዶሹ ከቀኑ 8፡08 ላይ ይጀምራል፣ ከፍተኛው በ9፡20 am ላይ ይደርሳል እና በ10፡38 ላይ ያበቃል ይህ እድል እንዳያመልጥዎ፣ የብሪቲሽ ኮሎምቢያውያን የህመም ልምድ የመጨረሻው እድል ስለሚሆን ነው። የፀሐይ ግርዶሽ ለተወሰነ ጊዜ። ከኤፕሪል 8፣ 2024 በኋላ፣ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በምስራቅ ካናዳ በሚታይበት ጊዜ፣ ሀገሪቱ ለ20 እና 25 ዓመታት ያህል ለአንድ ጥሩ እይታ አይኖራትም።
በግርዶሽ ወቅት በቀጥታ ወደ ፀሀይ እንዳትመለከት ያስታውሱ ምክንያቱም ከፍተኛ የአይን ጉዳት ያስከትላል። ዝግጅቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ልዩ የፀሐይ መመልከቻ መሳሪያዎችን ወይም የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። በቫንኩቨር ውስጥ ከሆኑ፣ የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ክፍል ለመበደር የሚያስችል የፀሐይ ግርዶሽ መነጽር ይኖረዋል።
ስለዚህ፣ ማንቂያዎን ያዘጋጁ እና ይህን ማራኪ የሰማይ ክስተት ለመመስከር ይዘጋጁ። በትዕይንቱ ይደሰቱ እና ደህንነትዎን ይጠብቁ!
ምንጮች:
- ኦርባክስ፣ በጊልፍ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ክፍል የሳይንስ አስተባባሪ።
- ናሳ፡ https://science.nasa.gov/eclipses/future-eclipses/eclipse-2023/safety/