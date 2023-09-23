እንቁራሪቶች እንደ አመልካች ዝርያዎች፡ የንቅናቄዎችን እና የኮሎምቢያን መትረፍ መከታተል የመቀየር ቅነሳን ለማጥናት የታዩ እንቁራሪቶችን መከታተል

በጥናቱ ውስጥ የተሳተፉት ዊናንድ እንዳሉት እንቁራሪቶች በስነ-ምህዳር ውስጥ እንደ "አመላካች ዝርያ" ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ለአካባቢ ጤና እንደ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ያገለግላሉ. ዊናንድ የእንቁራሪው ቁጥር እየቀነሰ ወይም የጤና ጉዳዮችን ከተጋፈጠ, ሥነ-ምህዳሩ ራሱ በትክክል እየሰራ እንዳልሆነ ይጠቁማል.
እንቁራሪቶች የአካባቢ ጤና አስፈላጊ ጠቋሚዎች ብቻ ሳይሆኑ በምግብ ድር መካከልም ይገኛሉ. ለአንዳንድ እንስሳት እና አዳኞች እንደ ነፍሳት ካሉ ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸው ዝርያዎች አዳኝ በመሆን እንደ ወሳኝ አገናኝ ሆነው ያገለግላሉ። ይህም ሚዛንን ለመጠበቅ እና እንደ ተፈጥሯዊ "ባዮ ቁጥጥር" ዘዴ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል.
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ እንቁራሪቶች ከልማት ወይም ከመኖሪያ አካባቢ መጥፋት ለመጠበቅ ወደ አዲስ ቦታዎች የሚወሰዱበት የመቀነስ ልማድ በብሪቲሽ ኮሎምቢያ በጣም የተለመደ ሆኗል። ይሁን እንጂ የዚህ አሰራር ተፅእኖዎች በሰፊው አልተጠኑም. እንደ ዊናድ ገለጻ፣ በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በመዘዋወር ውጤታማነት ላይ የተደረገ ጥናት ውስን ነው።
ይህንን የምርምር ክፍተት ለመሙላት ዊናድ በደቡብ ምስራቅ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ በሚገኘው ማዮክ ዌትላንድ የሁለት አመት ፕሮጀክት አነሳ። ፕሮጀክቱ ከማይክሮ ቺፕ ጋር የሚመሳሰል የሬድዮ መከታተያ እና የትራንስፖንደር መለያዎችን በመጠቀም የኮሎምቢያን እንቁራሪቶች እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ተሳተፈ። እንቁራሪቶቹ በሦስት ቡድን ተከፍለዋል፡ አንደኛው ቡድን እንደ መቆጣጠሪያ ሆኖ በመጀመሪያ መኖሪያቸው ውስጥ ቆየ፣ ሌላ ቡድን ደግሞ አንድ ኪሎ ሜትር ያህል በአጭር ርቀት ተንቀሳቅሷል፣ ሦስተኛው ቡድን ደግሞ ወደ አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት እንዲዛወር ተደርጓል።
በፀደይ እና በበጋ ወራት ሁሉ ዊናንድ የእንቁራሪዎቹን እንቅስቃሴ መረጃ ሰብስቦ ክብደታቸውን እና መጠናቸውን ጨምሮ እድገታቸውን እና ህልውናቸውን ለመገምገም መዝግቦ ነበር። ፕሮጀክቱ በዳክ ዩኒሚትድ ካናዳ እና BC የውሃ፣ መሬት እና ሃብት አስተዳደር ሚኒስቴር መካከል የትብብር ጥረት ነው።
የጥናቱ ውጤት ለመወሰን በጣም ገና ቢሆንም፣ ዊናድ የትራንስፎርሜሽን ቅነሳን ውጤታማነት ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ተስፋ ያደርጋል። ምርምሯ መሬትን እየቧጠጠ እንደሆነ ትናገራለች እና እንደ ሃብት ውድድር፣ የምግብ አቅርቦት፣ የበሽታ ስርጭት እና የጄኔቲክስ ባሉ የተለያዩ ገፅታዎች ላይ ያለውን ለውጥ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያበረታታ ተስፋ አድርጋለች።
ውጤታማ የጥበቃ ስልቶችን ለማዘጋጀት እና የእንቁራሪት ህዝቦችን የረዥም ጊዜ ህልውና ለማረጋገጥ የትራንስፎርሜሽን ቅነሳ ውጤቶችን መረዳት ወሳኝ ነው። የኮሎምቢያን እንቁራሪቶች እንቅስቃሴ እና ህልውና በማጥናት ተመራማሪዎች ወደ ሌላ ቦታ መሸጋገር ስለሚያስከትላቸው ውጤቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማሰባሰብ እና የእነዚህን አስፈላጊ አምፊቢያኖች ጥበቃን በተመለከተ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ይችላሉ።
ምንጮች:
- የካናዳ ፕሬስ (Brieanna Charlebois)