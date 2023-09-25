የመቀነስ ሽግግር እና በኮሎምቢያ ስፖትትድ እንቁራሪቶች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪ ሜጋን ዊናድ በኮሎምቢያ በታዩ እንቁራሪቶች ላይ የመቀነሱን ተፅእኖ ለመገምገም የሚያስችል አዲስ ጥናት ጀምራለች። የመቀነስ ሽግግር በግንባታ ወይም በልማት ፕሮጀክቶች ወቅት ህዝቦቻቸውን ለመጠበቅ ዓላማ የእንስሳትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማንቀሳቀስን ያካትታል. የመቀነስ ሽግግር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ትኩረት ቢያገኝም፣ ውጤታማነቱ እና የረዥም ጊዜ ተጽኖዎቹ ብዙም ያልታወቁ ናቸው።
በኮሎምቢያ የተገኙ እንቁራሪቶች የስነ-ምህዳሮቻቸውን ጤና በማንፀባረቅ እንደ አስፈላጊ አመላካች ዝርያዎች ያገለግላሉ። እንደ ባዮ መቆጣጠሪያ ሆነው የነፍሳትን ብዛት ለመቆጣጠር ይረዳሉ እና ለሌሎች እንስሳት የምግብ ምንጭ ይሰጣሉ። ይሁን እንጂ ለአካባቢያዊ ሁኔታዎች ያላቸው ስሜታዊነት ለመኖሪያ ውድመት እና ብክለት ተጋላጭ ያደርጋቸዋል.
የመቀነስ ትራንስፎርሜሽን ውጤቶችን ለመመርመር Winand የሬድዮ መከታተያዎችን እና የእንቁራሪቶችን ትራንስፖንደር መለያዎችን ተጠቅሟል። እነዚህ መለያዎች ለቤት እንስሳት ጥቅም ላይ ከሚውሉት ማይክሮ ቺፖች ጋር ተመሳሳይ ናቸው እና ተመራማሪዎች የእንቁራሪቶችን እንቅስቃሴ እንዲከታተሉ ፈቅደዋል። እንቁራሪቶቹ በሦስት ቡድን ተከፍለዋል - የቁጥጥር ቡድን በመጀመሪያ መኖሪያቸው ውስጥ ይቀመጥ ነበር ፣ አንድ ቡድን ወደ አንድ ኪሎ ሜትር ትንሽ ርቀት ተንቀሳቅሷል ፣ እና አንድ ቡድን አምስት ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ተዛወረ።
በበርካታ ወራት ውስጥ ዊናንድ የእንቁራሪቶቹን እንቅስቃሴ መዝግቦ ክብደታቸውን እና መጠናቸውን ለካ። የምርምር ፕሮጀክቱ ከዳክ ዩኒሚትድ ካናዳ እና ከBC የውሃ፣ መሬት እና ሃብት አስተዳደር ሚኒስቴር ጋር በጥምረት የተካሄደ ሲሆን ዓላማው ስለ ተዘዋወሩ እንቁራሪቶች ህልውና እና እንቅስቃሴ ሁኔታ ግንዛቤን ለመስጠት ነው።
የጥናቱን ውጤት ለማወቅ በጣም ገና ቢሆንም ዊናድ ጥናቷ ብዙም ያልተጠናበትን የመቀነስ ሽግግር ርዕስ ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ተስፋ አድርጋለች። በህልውና እና በእንቅስቃሴ ላይ የአጭር ጊዜ ተጽእኖዎችን በመረዳት እንደ ሃብት ውድድር፣ የምግብ አቅርቦት፣ የበሽታ ስርጭት እና የጄኔቲክ አንድምታዎች ባሉ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ማድረግ ይቻላል።
የመቀነስ ሽግግርን ውጤታማነት እና ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት በጥልቀት ለመገምገም ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው። እየጨመረ የሚሄደው ልማት እና የግንባታ ፕሮጀክቶች የአምፊቢያን መኖሪያ ቤቶችን እየጣሱ በመጡበት ወቅት፣ የመሸጋገርን የረዥም ጊዜ ተጽኖዎች መረዳት ለውጤታማ የጥበቃ ጥረቶች ወሳኝ ይሆናል።
ምንጮች:
- የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
- ዳክዬ ያልተገደበ ካናዳ
- ከክርስቶስ ልደት በፊት የውሃ፣ መሬት እና ሀብት አስተዳደር ሚኒስቴር