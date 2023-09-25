በኮሎምቢያ ስፖትትድ እንቁራሪቶች ላይ የመቀነስ ሽግግር ተጽእኖዎችን ማጥናት

የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪ ሜጋን ዊናድ በኮሎምቢያ የታዩ እንቁራሪቶች ላይ የመቀነስ ለውጥን ተፅእኖ ለማጥናት ፕሮጀክት ጀምራለች። የመቀነስ ሽግግር የእንስሳትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስን ያካትታል, በተለይም በግንባታ ወይም በልማት ፕሮጀክቶች ላይ እንደ ጥበቃ ጥረት.
በ2010 በቫንኮቨር እና በዊስለር በተካሄደው የክረምት ኦሊምፒክ ከ1,000 በላይ አምፊቢያውያን ቀይ እግር ያለው እንቁራሪትን ጨምሮ በጥንቃቄ ከግንባታው ዞኑ እንዲወጡ ሲደረግ ድርጊቱ ትኩረትን አግኝቷል። እንቁራሪቶች ስለ አጠቃላይ የስነ-ምህዳር ጤና ግንዛቤን ሊሰጡ ስለሚችሉ እንደ አስፈላጊ "አመላካቾች" ተደርገው ይወሰዳሉ. ሁለቱም አዳኞች እና አዳኞች ሆነው በማገልገል በምግብ ድር መሃል ላይ ይገኛሉ እና ሚዛንን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ የመቀነስ ትራንስፎርሜሽን አጠቃቀም እየጨመረ ቢመጣም ተጽኖዎቹ ብዙም አልተጠኑም። የዊናንድ ፕሮጀክት የኮሎምቢያ እንቁራሪቶች ከተዛወሩ በኋላ የታዩትን እንቁራሪቶች እንቅስቃሴ እና ህልውና በመከታተል ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው። እንቅስቃሴያቸውን ለመከታተል በእንቁራሪቶቹ ላይ እንደ ቦርሳ የሚያገለግሉ የሬዲዮ መከታተያዎች እና ትራንስፖንደር መለያዎችን ተጠቀመች። ፕሮጀክቱ የተካሄደው በደቡብ ምስራቅ ዓ.ዓ. በ Cranbrook አቅራቢያ በሚገኘው ማዮክ ዌትላንድ ነው።
እንቁራሪቶቹ በሦስት ቡድን ተከፍለዋል፡ አንደኛው የቁጥጥር ቡድን ሆኖ በቀድሞ መኖሪያቸው ቀረ፣ አንድ ኪሎ ሜትር ትንሽ ርቀት ተንቀሳቅሷል እና አንድ ወደ አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ተዛወረ። ዊናንድ እንቅስቃሴያቸውን መዝግበዋል እና እንደ ክብደት እና መጠን ያሉ ልኬቶቻቸውን በበጋው ወራት መዝግቧል።
ፕሮጀክቱ ከዳክ ዩኒሚትድ ካናዳ እና ከBC የውሃ፣ የመሬት እና ሃብት አስተዳደር ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሚያዝያ ወር ተጀምሮ በነሀሴ ወር ተጠናቀቀ። ዊናንድ አሁንም መረጃውን እየመረመረች እያለ፣ ምርምሯ ወደ ሌላ ቦታ የመዛወር ቅነሳን ለመረዳት አስተዋፅዖ እንደሚያበረክት ተስፋ ታደርጋለች። አንዴ መሰረታዊ የመዳን እና የመንቀሳቀስ ጥያቄዎች ከተመለሱ፣ተመራማሪዎች ከሀብት ውድድር፣በሽታ እና ከዘረመል ጋር የተያያዙ ይበልጥ ውስብስብ ርዕሶችን ማሰስ ይችላሉ።
የመቀነስ ሽግግርን ተፅእኖዎች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እና የወደፊቱን የጥበቃ ጥረቶች ስኬታማነት ለማረጋገጥ በምርምር ላይ ኢንቨስት ማድረግ አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ
- ዳክዬ ያልተገደበ ካናዳ
- ከክርስቶስ ልደት በፊት የውሃ, መሬት እና ሃብት ጥበቃ ሚኒስቴር