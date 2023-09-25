በኮሎምቢያ ስፖትትድ እንቁራሪቶች ላይ የመቀነስ ለውጥ ተጽእኖን ማጥናት

የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪ ሜጋን ዊናድ በግንባታ ወይም በልማት ፕሮጀክቶች ወቅት እንደ ጥበቃ ጥረት እንስሳትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማዛወርን የሚያካትት በመቀነስ ሽግግር ተፅእኖ ላይ ከመጀመሪያዎቹ ጥናቶች ውስጥ አንዱን እያካሄደ ነው። ዊናንድ የሬድዮ መከታተያ እና የትራንስፖንደር መለያዎችን በመጠቀም ኮሎምቢያ በእርጥብ መሬት ላይ የተገኙ እንቁራሪቶችን ሲከታተል ቆይቷል። እነዚህ እንቁራሪቶች በሦስት ቡድን ተከፍለዋል፡ አንደኛው በመጀመሪያ መኖሪያቸው ውስጥ ቀረ፣ አንድ ኪሎ ሜትር ትንሽ ርቀት ተንቀሳቅሷል እና አንድ ወደ አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ተዛወረ።
እንቁራሪቶች እንደ አስፈላጊ "አመላካች ዝርያዎች" ተደርገው ይወሰዳሉ ምክንያቱም ደህንነታቸው የአጠቃላይ ሥነ-ምህዳርን ጤና ያንፀባርቃል. እንደ ነፍሳት ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸውን ዝርያዎች በመመገብ እንደ ተፈጥሯዊ “ባዮ ቁጥጥር” በመሆን በምግብ ድር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
የዊናንድ ምርምር ዓላማው የመቀነስ ሽግግርን ውጤታማነት እና እንስሳት ከተንቀሳቀሱ በኋላ ምን እንደሚፈጠር ለመረዳት ነው። ይህ ርዕስ በአለም አቀፍ ደረጃ ገና ያልተጠና ነው፣ እና ዊናድ ፕሮጀክቷ በኮሎምቢያ በታዩ እንቁራሪቶች ህልውና እና እንቅስቃሴ ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ተስፋ ያደርጋል።
የሁለት-ዓመት ጥናት ከዳክ ዩኒሚትድ ካናዳ እና ከቢሲ የውሃ፣መሬት እና ሃብት አስተዳደር ሚኒስቴር ጋር በጥምረት የተካሄደው በሚያዝያ ወር ተጀምሯል። ዊናንድ በመስክ ስራዋ የተሰበሰበውን መረጃ ስትመረምር የቆየች ሲሆን ምርምሯም ወደ ሌላ ቦታ የመዛወር ቅነሳን በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራዎችን ለማድረግ መንገድ እንደሚጠርግ ተስፋ አድርጓል። ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች በሃብት እና በምግብ ውድድር፣ በበሽታ እና በዘረመል ላይ ያለውን ተጽእኖ ሊመረምሩ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ የመቀነስ ሽግግር በእንስሳት ቁጥር ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት ለጥበቃ ስራዎች በተለይም በግንባታ ወይም በልማት ፕሮጀክቶች ላይ ወሳኝ ነው። የሜጋን ዊናንድ ምርምር የኮሎምቢያን እንቁራሪቶች እንቅስቃሴ እና ህልውና በማጥናት በዚህ በአንጻራዊነት ባልተዳሰሰው ርዕስ ላይ እያደገ ላለው የእውቀት አካል አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
– የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪ ሜጋን ዊናንድ
- ዳክዬ ያልተገደበ ካናዳ
- ከክርስቶስ ልደት በፊት የውሃ, መሬት እና ሃብት ጥበቃ ሚኒስቴር